3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Haier Europe annuncia investimenti e casa connessa basata sull’AI

La notizia in sintesi Haier Europe presenta a IFA 2026 un ecosistema domestico basato su AI e dispositivi connessi.

L’azienda annuncia circa 13 miliardi di euro di investimenti tecnologici nei prossimi cinque anni.

In mostra elettrodomestici, app hOn, robot umanoidi, robot per pulizie ed esoscheletro W3.

Lo stand Haier sarà visitabile a Berlino dal 4 all’8 settembre.

Haier Europe porta a IFA 2026 di Berlino una serie di elettrodomestici connessi, sistemi basati sull’intelligenza artificiale e prototipi di robotica. La proposta, esposta dal 4 all’8 settembre allo Stand 101 della Hall 3.1, riunisce lavatrici, frigoriferi, forni, lavastoviglie, televisori e piccoli elettrodomestici collegati attraverso l’app hOn.

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Il filo conduttore della presentazione è l’uso dell’AI per automatizzare alcune regolazioni domestiche: dai cicli di lavaggio alla conservazione degli alimenti, fino alla gestione dell’energia tra gli apparecchi connessi. L’azienda ha inoltre annunciato un piano di investimenti di circa 13 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, destinati anche a intelligenza artificiale, innovazione e Internet of Things.

“Il nostro obiettivo è rendere l’innovazione sempre più naturale e discreta, permettendo alla tecnologia di osservare, comprendere, apprendere e intervenire quando necessario, senza richiedere alle persone di agire costantemente in modo proattivo”, afferma Neil Tunstall, CEO di Haier Europe. “L’AI crea valore quando risponde a esigenze reali e le trasforma in soluzioni pratiche e intuitive. Si tratta di una visione a lungo termine, sostenuta da un impegno altrettanto concreto. Nei prossimi cinque anni, Haier investirà circa 13 miliardi di euro in aree tecnologiche strategiche, tra cui Intelligenza Artificiale, innovazione e IoT. A IFA 2026 vogliamo mostrare come questo approccio stia già prendendo forma e come possa aprire nuove possibilità per le persone, dentro e oltre le mura di casa.” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Gli elettrodomestici presentati a Berlino

Tra i prodotti dedicati alla cura del bucato figurano le lavatrici Haier Vision 15, dotate di AI Vision Sense, una telecamera interna che rileva dimensione del carico, colori, schiuma e la presenza di oggetti dimenticati o incastrati nel cestello. Il sistema lavora insieme ad AI Power Sense System, formato da nove sensori che analizzano, tra gli altri parametri, peso e bilanciamento del carico, livello e temperatura dell’acqua.

Haier ha presentato anche la Multi Care Collection, gamma con modelli a più cestelli. Il Multi Care Laundry Studio integra quattro cestelli in una sola struttura, con l’obiettivo di consentire lavaggi e asciugature differenti nello stesso momento.

Nel settore della refrigerazione, il prototipo Maestro raccoglie varie tecnologie del marchio. Fra queste c’è AI Defrost Zone, che utilizza sensori e sistemi proprietari per lo scongelamento degli alimenti. La Horizon Collection viene invece aggiornata con Hydro Hub, associato all’AI Food Care System per il riconoscimento degli alimenti e indicazioni sulla loro conservazione.

Per la cucina, il forno ID Ultimate Series 6 usa AI Vision per riconoscere gli alimenti, seguirne la cottura e interrompere automaticamente il programma al risultato impostato. Pure Flavour Steam propone programmi a vapore e combinati. Nelle lavastoviglie, I-Pro Shine A-70% rileva carico, sporco e temperatura per scegliere il ciclo, mentre Candy PureWash impiega il braccio irrorante 4DFlexWash, che modifica distribuzione e intensità dell’acqua.

App, televisori e piccoli elettrodomestici

L’app hOn è indicata come il punto di collegamento tra prodotti e servizi dell’ecosistema. Permette di monitorare e gestire gli elettrodomestici a distanza, coordinare attività domestiche e supportare la gestione dell’energia in relazione alla disponibilità di fonti rinnovabili, compresa la produzione solare.

La presentazione comprende inoltre gli Smart TV Haier con UltraSense AI, piattaforma che adatta in tempo reale immagine e audio al contenuto e alle condizioni ambientali. La gamma arriva fino a 163 pollici e comprende modelli con classi energetiche fino alla Classe B.

Nei piccoli elettrodomestici, la linea per la pulizia dei pavimenti I-Pro Clean Series 5 integra il Double Roller System. La macchina da caffè I-Master Specialty Coffee Machine Series 5 regola temperatura, quantità d’acqua e parametri di estrazione in base al tipo di caffè, registrando progressivamente le preferenze dell’utente.

Robotica ed esoscheletro allo stand

Accanto ai prodotti domestici, Haier mostra robot umanoidi impegnati in dimostrazioni come il caricamento e lo scaricamento dei capi e il posizionamento degli alimenti nel frigorifero. I cleaning robot presentati dall’azienda sono descritti come capaci di riconoscere oggetti, classificare lo sporco e individuare l’azione di pulizia.

Fa parte dell’esposizione anche l’esoscheletro Haier W3, progettato per fornire assistenza al movimento attraverso sensori e algoritmi basati sull’AI. La struttura combina fibra di carbonio e lega di titanio ed è pensata per adattare il supporto alle attività e ai movimenti rilevati.

Durante IFA sono previsti dimostrazioni di prodotto, panel sul futuro dell’abitare, sessioni di live cooking con lo Chef Ambassador Tommaso Arrigoni e attività a bordo dell’Haier Motorhome. L’evento sarà quindi l’occasione per mostrare prodotti già annunciati e progetti sperimentali legati alla robotica domestica.

FAQ

Quando si può visitare lo stand Haier a IFA?

Lo stand sarà aperto dal 4 all’8 settembre 2026, allo Stand 101 della Hall 3.1 di IFA a Berlino.

Quanto investirà Haier nelle tecnologie digitali?

Circa 13 miliardi di euro saranno investiti nei prossimi cinque anni in AI, innovazione e IoT, secondo quanto dichiarato dall’azienda.

Quale app collega gli elettrodomestici Haier?

L’app hOn riunisce prodotti e servizi, consentendo controllo remoto, coordinamento delle attività domestiche e supporto alla gestione dell’energia.

Quali robot vengono mostrati a IFA 2026?

Robot umanoidi, cleaning robot e robot companion sono inclusi nelle dimostrazioni, insieme all’esoscheletro Haier W3 per l’assistenza al movimento.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.