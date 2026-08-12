HONOR lancia Robot Phone con gimbal integrato e funzioni video sviluppate con ARRI

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

HONOR ha presentato Robot Phone, smartphone con gimbal meccanico integrato e controlli basati sull’intelligenza artificiale.

Il dispositivo adotta un sistema fotografico con due fotocamere posteriori da 200 MP.

La partnership con ARRI introduce LogC3, Wide Gamut 3 e Looks nel flusso video.

In Cina preordini dal 12 agosto e vendite dal 18 agosto.

Riassunto generato con AI

HONOR ha annunciato il lancio di Robot Phone, uno smartphone dotato di un gimbal meccanico integrato e di funzioni di controllo del movimento basate sull’intelligenza artificiale. Il dispositivo, presentato a Milano il 12 agosto 2026, sarà inizialmente disponibile in Cina in due configurazioni, con preordini al via dal 12 agosto e vendite dal 18 agosto.

Il modello punta in particolare alla produzione video mobile, grazie alla collaborazione tra HONOR e ARRI. Secondo quanto comunicato dalle aziende, Robot Phone adatta allo smartphone alcuni elementi della tecnologia di elaborazione delle immagini e dei flussi di lavoro usati nelle produzioni cinematografiche.

“Ripercorrendo un secolo di evoluzione dell’imaging, ogni grande salto in avanti è stato determinato dall’evoluzione congiunta delle tecnologie di acquisizione della luce e dei sistemi di elaborazione intelligente”, ha dichiarato James Li, CEO di HONOR. “L’hardware costituisce le fondamenta della qualità dell’immagine, mentre gli algoritmi consentono il vero salto tecnologico. Tuttavia, la tecnologia è solo la base: ciò che definisce davvero una grande immagine è l’estetica. Un secolo di cinema ci ha mostrato il valore di un controllo preciso di luci e ombre, di una profonda comprensione del colore e delle emozioni e della capacità di fare in modo che ogni fotogramma racconti una storia. Insieme ad ARRI, continueremo a superare i confini della creatività e a ispirare una nuova generazione di creatori di contenuti.”

Gimbal integrato e sistema fotografico

Il Robot Phone monta un gimbal in titanio a quattro gradi di libertà, composto da oltre 100 componenti di precisione e sviluppato attraverso 60 processi produttivi. HONOR dichiara che il sistema è coperto da più di 100 brevetti e che le sue dimensioni sono state ridotte del 65% rispetto ai gimbal tradizionali indicati dall’azienda come riferimento.

Il motore del gimbal, dal peso dichiarato di 2,6 grammi, può raggiungere movimenti fino a 360 gradi al secondo. Il comparto posteriore comprende una fotocamera principale da 200 megapixel con sensore da 1/1,28 pollici e apertura f/1.6, un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel con zoom ottico 2,7x e un’ultra-grandangolare da 50 megapixel con campo visivo di 122 gradi.

La fotocamera principale supporta la registrazione ARRI LogC3 a 10 bit nella modalità ARRI CINEMA. La piattaforma elabora inoltre video in formato 14-bit 4:4:4 e produce file finali 10-bit LogC3 e 4:2:2. HONOR indica una riduzione del rumore video che migliora il rapporto segnale-rumore di 8 dB e una gamma dinamica fino a 14 stop.

“Il futuro non riguarda semplicemente un numero maggiore di pixel. Riguarda il controllo. Riguarda la possibilità di mettere i creator nelle condizioni di catturare immagini straordinarie”, ha affermato David Bermbach, Chief Product Officer di ARRI. “HONOR mette a disposizione la propria competenza nell’imaging mobile, potenti capacità di elaborazione e tecnologie robotiche. ARRI contribuisce con oltre un secolo di leadership riconosciuta nell’image science e nei flussi di lavoro della produzione professionale. Proveniamo da settori diversi, ma condividiamo la stessa ambizione: ampliare ciò che i creator possono realizzare con gli strumenti che portano con sé ogni giorno.”

Controlli IA, prestazioni e disponibilità

Con MagicOS, il telefono introduce YOYO Robot Mode, una modalità che combina riconoscimento dei gesti, tracciamento del soggetto, localizzazione della voce e movimento della fotocamera. Sono previste le modalità Tilt Lock, First Person View, FPV Vertical e AI SpinShot. Il dispositivo può inoltre eseguire alcune operazioni tra applicazioni supportate e impostazioni di sistema attraverso YOYO Auto Execution.

Robot Phone utilizza la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batteria silicon-carbon da 7.060 mAh e ricarica fino a 120 W via cavo e 50 W wireless. Il display LTPO OLED da 6,31 pollici ha una frequenza adattiva da 1 a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata di 6.800 nit.

In Cina saranno disponibili le versioni 12 GB più 512 GB a 9.999 RMB e 16 GB più 1 TB a 12.999 RMB. HONOR ha inoltre indicato che le tecnologie sviluppate con ARRI saranno ulteriormente utilizzate nella prossima serie HONOR Magic9.

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FAQ

Quando iniziano i preordini di HONOR Robot Phone?

Sì, i preordini in Cina iniziano il 12 agosto alle ore 20:30, mentre la vendita ufficiale parte il 18 agosto alle ore 10:08.

Quanto costa HONOR Robot Phone in Cina?

Sì, la versione 12 GB più 512 GB costa 9.999 RMB, mentre quella 16 GB più 1 TB è proposta a 12.999 RMB.

Quali fotocamere monta HONOR Robot Phone?

Sì, integra una principale da 200 MP, un teleobiettivo periscopico da 200 MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP.

Robot Phone supporta la registrazione ARRI LogC3?

Sì, la fotocamera principale supporta ARRI LogC3 a 10 bit nella modalità ARRI CINEMA, secondo quanto indicato da HONOR.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.