HONOR lancia Robot Phone con gimbal integrato e funzioni video sviluppate con ARRI

12 Agosto 2026

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La notizia in sintesi

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  • HONOR ha presentato Robot Phone, smartphone con gimbal meccanico integrato e controlli basati sull’intelligenza artificiale.
  • Il dispositivo adotta un sistema fotografico con due fotocamere posteriori da 200 MP.
  • La partnership con ARRI introduce LogC3, Wide Gamut 3 e Looks nel flusso video.
  • In Cina preordini dal 12 agosto e vendite dal 18 agosto.

Riassunto generato con AI

HONOR ha annunciato il lancio di Robot Phone, uno smartphone dotato di un gimbal meccanico integrato e di funzioni di controllo del movimento basate sull’intelligenza artificiale. Il dispositivo, presentato a Milano il 12 agosto 2026, sarà inizialmente disponibile in Cina in due configurazioni, con preordini al via dal 12 agosto e vendite dal 18 agosto.

Il modello punta in particolare alla produzione video mobile, grazie alla collaborazione tra HONOR e ARRI. Secondo quanto comunicato dalle aziende, Robot Phone adatta allo smartphone alcuni elementi della tecnologia di elaborazione delle immagini e dei flussi di lavoro usati nelle produzioni cinematografiche.

“Ripercorrendo un secolo di evoluzione dell’imaging, ogni grande salto in avanti è stato determinato dall’evoluzione congiunta delle tecnologie di acquisizione della luce e dei sistemi di elaborazione intelligente”, ha dichiarato James Li, CEO di HONOR. “L’hardware costituisce le fondamenta della qualità dell’immagine, mentre gli algoritmi consentono il vero salto tecnologico. Tuttavia, la tecnologia è solo la base: ciò che definisce davvero una grande immagine è l’estetica. Un secolo di cinema ci ha mostrato il valore di un controllo preciso di luci e ombre, di una profonda comprensione del colore e delle emozioni e della capacità di fare in modo che ogni fotogramma racconti una storia. Insieme ad ARRI, continueremo a superare i confini della creatività e a ispirare una nuova generazione di creatori di contenuti.”

Gimbal integrato e sistema fotografico

Il Robot Phone monta un gimbal in titanio a quattro gradi di libertà, composto da oltre 100 componenti di precisione e sviluppato attraverso 60 processi produttivi. HONOR dichiara che il sistema è coperto da più di 100 brevetti e che le sue dimensioni sono state ridotte del 65% rispetto ai gimbal tradizionali indicati dall’azienda come riferimento.

Il motore del gimbal, dal peso dichiarato di 2,6 grammi, può raggiungere movimenti fino a 360 gradi al secondo. Il comparto posteriore comprende una fotocamera principale da 200 megapixel con sensore da 1/1,28 pollici e apertura f/1.6, un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel con zoom ottico 2,7x e un’ultra-grandangolare da 50 megapixel con campo visivo di 122 gradi.

La fotocamera principale supporta la registrazione ARRI LogC3 a 10 bit nella modalità ARRI CINEMA. La piattaforma elabora inoltre video in formato 14-bit 4:4:4 e produce file finali 10-bit LogC3 e 4:2:2. HONOR indica una riduzione del rumore video che migliora il rapporto segnale-rumore di 8 dB e una gamma dinamica fino a 14 stop.

“Il futuro non riguarda semplicemente un numero maggiore di pixel. Riguarda il controllo. Riguarda la possibilità di mettere i creator nelle condizioni di catturare immagini straordinarie”, ha affermato David Bermbach, Chief Product Officer di ARRI. “HONOR mette a disposizione la propria competenza nell’imaging mobile, potenti capacità di elaborazione e tecnologie robotiche. ARRI contribuisce con oltre un secolo di leadership riconosciuta nell’image science e nei flussi di lavoro della produzione professionale. Proveniamo da settori diversi, ma condividiamo la stessa ambizione: ampliare ciò che i creator possono realizzare con gli strumenti che portano con sé ogni giorno.”

Controlli IA, prestazioni e disponibilità

Con MagicOS, il telefono introduce YOYO Robot Mode, una modalità che combina riconoscimento dei gesti, tracciamento del soggetto, localizzazione della voce e movimento della fotocamera. Sono previste le modalità Tilt Lock, First Person View, FPV Vertical e AI SpinShot. Il dispositivo può inoltre eseguire alcune operazioni tra applicazioni supportate e impostazioni di sistema attraverso YOYO Auto Execution.

Robot Phone utilizza la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batteria silicon-carbon da 7.060 mAh e ricarica fino a 120 W via cavo e 50 W wireless. Il display LTPO OLED da 6,31 pollici ha una frequenza adattiva da 1 a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata di 6.800 nit.

In Cina saranno disponibili le versioni 12 GB più 512 GB a 9.999 RMB e 16 GB più 1 TB a 12.999 RMB. HONOR ha inoltre indicato che le tecnologie sviluppate con ARRI saranno ulteriormente utilizzate nella prossima serie HONOR Magic9.

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FAQ

Quando iniziano i preordini di HONOR Robot Phone?

Sì, i preordini in Cina iniziano il 12 agosto alle ore 20:30, mentre la vendita ufficiale parte il 18 agosto alle ore 10:08.

Quanto costa HONOR Robot Phone in Cina?

Sì, la versione 12 GB più 512 GB costa 9.999 RMB, mentre quella 16 GB più 1 TB è proposta a 12.999 RMB.

Quali fotocamere monta HONOR Robot Phone?

Sì, integra una principale da 200 MP, un teleobiettivo periscopico da 200 MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP.

Robot Phone supporta la registrazione ARRI LogC3?

Sì, la fotocamera principale supporta ARRI LogC3 a 10 bit nella modalità ARRI CINEMA, secondo quanto indicato da HONOR.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli