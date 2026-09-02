2 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/HONOR lancia Vacuum Cleaner Mini, aspirapolvere portatile da 21.000 Pa
La notizia in sintesi
- HONOR ha annunciato il Vacuum Cleaner Mini il 1 settembre 2026.
- L’aspirapolvere portatile dichiara fino a 21.000 Pa di aspirazione.
- Il dispositivo integra cinque funzioni e nove ugelli inclusi.
- Il prezzo indicato sullo store HONOR è di 59,90 euro.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
HONOR ha annunciato il 1 settembre 2026 il lancio in Italia di HONOR CHOICE Vacuum Cleaner Mini, aspirapolvere portatile senza fili destinato alla pulizia di auto, casa e attività all’aperto. Il prodotto sarà venduto sullo store ufficiale dell’azienda a 59,90 euro; fino alla fine di settembre è prevista anche una proposta combinata con un compressore d’aria a 79,90 euro.
Il dispositivo riunisce aspirazione, soffio, sottovuoto, gonfiaggio e illuminazione supplementare. Secondo le specifiche diffuse da HONOR, l’aspirazione massima arriva a 21.000 Pa, mentre l’autonomia dichiarata può raggiungere 50 minuti nella modalità a minore potenza.
Dimensioni, display e rilevamento della polvere
HONOR CHOICE Vacuum Cleaner Mini misura 228 x 174 x 57,5 millimetri e pesa 522 grammi. È proposto nella colorazione Black e dispone di un display LED che visualizza modalità selezionata, livello della batteria e funzioni attive. Quattro indicatori luminosi segnalano inoltre lo stato di ricarica e funzionamento.
Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.
Tra gli elementi indicati dall’azienda c’è una luce verde progettata per rendere visibili polvere, detriti e peli nelle zone meno illuminate. La funzione è pensata per supportare la pulizia di fessure, angoli dell’abitacolo e altre superfici dove lo sporco può risultare meno evidente.
Il motore brushless da 130 W, denominato Snail motor, può raggiungere 95.000 giri al minuto. Sono previste tre impostazioni: la modalità L da 7,5 KPa, indicata per polvere leggera e piccoli detriti; la modalità H da 18 KPa, per sporco su sedili, tappetini e fessure; e la modalità Turbo da 21 KPa, attivabile mantenendo premuto il pulsante di accensione.
Autonomia e accessori inclusi
Nella modalità L, HONOR dichiara un’autonomia fino a 50 minuti. La modalità H offre invece oltre 20 minuti di funzionamento continuo, secondo quanto riportato nella scheda del prodotto. La modalità Turbo è quella che utilizza la massima potenza aspirante disponibile.
Oltre alla funzione di aspirazione, il dispositivo può essere usato per soffiare polvere dalle fessure, svuotare sacchi salvaspazio tramite sottovuoto, gonfiare palloni e materassini e fornire luce aggiuntiva. La confezione comprende nove ugelli, destinati alle diverse modalità d’impiego, oltre al corpo principale, contenitore della polvere, gruppo filtro e manuale d’uso.
Il serbatoio della polvere ha una capacità di 0,18 litri. Il sistema di filtrazione combina un filtro in acciaio inossidabile con un filtro HEPA F9. HONOR indica una batteria al litio da 2.600 mAh, ricaricabile attraverso porta Type-C e compatibile con il protocollo PD3.0 a 9V 3A. Il tempo di ricarica completo dichiarato è di circa due ore.
Prezzo e disponibilità
HONOR CHOICE Vacuum Cleaner Mini è disponibile attraverso lo store ufficiale HONOR al prezzo di 59,90 euro. L’azienda comunica inoltre una promozione valida fino alla fine di settembre: l’aspirapolvere e il compressore d’aria possono essere acquistati insieme per 79,90 euro.
Il lancio amplia la presenza del marchio nel settore degli accessori per la casa e la mobilità, con un prodotto che concentra in un formato portatile le funzioni di aspirazione e gonfiaggio. Le caratteristiche dichiarate, dall’autonomia alle prestazioni di aspirazione, saranno il riferimento per chi valuta l’acquisto sul canale ufficiale.
Il comunicato diffuso da HONOR riporta anche i canali social globali del marchio:
https://www.facebook.com/honorglobal/
Posts by Honorglobal
https://www.instagram.com/honorglobal/
http://www.youtube.com/c/HonorOfficial
FAQ
Quanto costa HONOR CHOICE Vacuum Cleaner Mini?
Il prezzo indicato sullo store ufficiale HONOR è di 59,90 euro.
Qual è la potenza di aspirazione massima?
La modalità Turbo raggiunge 21.000 Pa, pari a 21 KPa secondo le specifiche diffuse dall’azienda.
Quanto dura la batteria dell’aspirapolvere?
L’autonomia dichiarata arriva fino a 50 minuti in modalità L; la modalità H supera i 20 minuti di funzionamento continuo.
Quali accessori sono inclusi nella confezione?
La confezione include nove ugelli, contenitore della polvere, filtro in acciaio e HEPA, unità principale e manuale d’uso.
Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!
Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale
Guide agli acquisti su Amazon