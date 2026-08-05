HONOR lancia Tower Fan con ventilazione, riscaldamento e umidificazione

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

HONOR annuncia il lancio di un dispositivo a torre con ventilazione, riscaldamento e umidificazione.

Il prodotto integra una rotazione grandangolare fino a 120 gradi e un serbatoio da 3 litri.

La modalità di raffrescamento ha una potenza di 60W, quella di riscaldamento raggiunge 1800W.

Il prezzo consigliato è di 199 euro, con un buono sconto da 70 euro su Honor.com.

Riassunto generato con AI

HONOR ha annunciato il lancio in Italia di HONOR CHOICE Tower Fan, apparecchio a torre che riunisce ventilazione, riscaldamento e umidificazione. Il prodotto, presentato il 5 agosto 2026, è destinato alla gestione del comfort negli ambienti domestici e non richiede installazioni complesse.

Il dispositivo è pensato per camere da letto, studi e zone giorno e combina diverse funzioni in un corpo verticale da 291 x 241 x 810 millimetri, con un peso di 5,5 chilogrammi. La dotazione comprende l’unità principale, il manuale d’uso, due contenitori per cristalli di ghiaccio e un telecomando.

Ventilazione a torre e comandi touch

HONOR CHOICE Tower Fan utilizza una griglia di uscita dell’aria senza pale e può oscillare fino a 120 gradi. Il pannello frontale è dotato di display touch, mentre il telecomando consente di regolare le funzioni a distanza.

Il dispositivo dispone inoltre di un sistema luminoso associato alle modalità operative: una luce blu viene attivata durante il raffrescamento e una luce rossa durante il riscaldamento. La colorazione prevista è bianca.

Per le informazioni e gli aggiornamenti pubblicati dal produttore sono disponibili anche i canali social di HONOR:

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Raffrescamento, calore e umidificazione

La modalità di raffrescamento ha una potenza dichiarata di 60W e impiega due contenitori per cristalli di ghiaccio collegati a un serbatoio d’acqua da 3 litri. Secondo quanto indicato dall’azienda, il sistema può produrre un flusso d’aria con una temperatura percepita fra 3°C e 8°C inferiore rispetto all’ambiente circostante. Sono previste tre velocità di ventilazione.

La funzione di riscaldamento opera invece fino a 1800W e offre due livelli di potenza regolabili. Il produttore la indica per il riscaldamento locale di spazi piccoli o compatti nei mesi più freddi.

All’interno è presente anche un umidificatore a ultrasuoni, con un’autonomia di nebulizzazione continua fino a nove ore. HONOR dichiara il supporto alla luce UV per la nebulizzazione. Il timer può essere impostato fino a 12 ore, funzione che consente di programmare lo spegnimento dell’apparecchio.

Prezzo e disponibilità

HONOR CHOICE Tower Fan ha un prezzo consigliato al pubblico di 199 euro. Sul sito Honor.com è previsto un buono sconto da 70 euro, secondo le condizioni indicate dall’azienda.

Con questo lancio HONOR amplia la propria proposta oltre smartphone, tablet, computer portatili e dispositivi indossabili, introducendo un apparecchio per la climatizzazione e l’umidificazione degli spazi domestici. Restano da verificare sul mercato le prestazioni effettive del prodotto nelle diverse condizioni d’uso.

FAQ

Quanto costa HONOR CHOICE Tower Fan?

Sì, il prezzo consigliato al pubblico indicato da HONOR è di 199 euro, con un buono sconto da 70 euro utilizzabile su Honor.com.

Quali funzioni offre il dispositivo HONOR?

Sì, integra ventilazione estiva, riscaldamento, umidificazione a ultrasuoni, oscillazione fino a 120 gradi e timer programmabile fino a 12 ore.

Quanta potenza consuma nelle diverse modalità?

Sì, la modalità di raffrescamento è indicata a 60W, mentre la modalità di riscaldamento può raggiungere una potenza di 1800W.

Quanto dura l’umidificazione continua?

Sì, l’umidificatore a ultrasuoni può garantire, secondo HONOR, fino a nove ore di nebulizzazione continua.

Qual è la fonte delle informazioni sul prodotto?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.