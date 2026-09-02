Casio presenta AQ-230ECK con Café Kitsuné e quadrante matcha

2 Settembre 2026

2 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Casio presenta AQ-230ECK con Café Kitsuné e quadrante matcha

La notizia in sintesi

  • Casio lancia l’orologio AQ-230ECK realizzato con Café Kitsuné
  • Il modello adotta un quadrante verde matcha e dettagli dedicati alla collaborazione
  • Include allarme, cronometro, calendario automatico e retroilluminazione EL
  • Sarà disponibile dal 3 settembre 2026 a 99,90 euro

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Casio metterà in vendita dal 3 settembre 2026 l’AQ-230ECK, orologio analogico-digitale nato dalla collaborazione con Café Kitsuné. Il modello riprende la struttura dell’AQ-230, caratterizzata da una cassa dal quadrante squadrato, e introduce una colorazione verde matcha scelta per richiamare l’identità del coffee shop.

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L’orologio sarà disponibile sul sito ufficiale Casio e presso lo store G-SHOCK di Milano, con un prezzo di vendita consigliato di 99,90 euro. L’iniziativa unisce un prodotto della collezione Casio a un marchio attivo nel settore delle caffetterie e presente in città come Tokyo, Parigi e Milano.

Quadrante verde e riferimenti a Café Kitsuné

L’elemento visivo principale dell’AQ-230ECK è il quadrante in tonalità matcha green. Casio ha associato questa scelta cromatica al tè giapponese e alla presenza del matcha nell’offerta di Café Kitsuné, che nel 2014 fu tra le realtà che lo introdussero a Parigi.

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La collaborazione è riconoscibile anche attraverso alcuni dettagli applicati all’orologio. La volpe, simbolo di Café Kitsuné, compare sul quadrante e sul fondello. Sul retro della cassa è inciso anche il logo del brand, presente inoltre sulla fibbia del cinturino.

Il prodotto viene consegnato in una confezione dedicata, anch’essa realizzata nelle tonalità del verde matcha. Packaging, quadrante e incisioni costituiscono quindi gli elementi distintivi rispetto alla versione ordinaria dell’AQ-230.

Le funzioni dell’AQ-230ECK

Oltre agli elementi grafici legati alla collaborazione, l’AQ-230ECK mantiene le funzioni indicate da Casio per l’impiego quotidiano. Il display combina lettura analogica e digitale e integra la resistenza all’acqua, l’allarme, il cronometro, il segnale orario, il calendario automatico e la retroilluminazione EL.

La dotazione consente di visualizzare l’ora e di usare le funzioni digitali senza rinunciare al quadrante analogico. Casio segnala inoltre leggerezza e comfort al polso tra le caratteristiche del modello, senza fornire nel comunicato dati relativi a peso, dimensioni o materiali impiegati.

Non vengono comunicate neppure informazioni su eventuali tirature limitate, sulla durata della disponibilità o su ulteriori punti vendita. Le indicazioni diffuse dall’azienda riguardano esclusivamente l’avvio delle vendite online attraverso il proprio sito e la presenza del modello nello store G-SHOCK di Milano.

Una collaborazione tra design e cultura del caffè

Café Kitsuné è stato fondato nel 2013 e conta oltre 32 location nel mondo. L’attività del marchio comprende caffetterie e concept store, con riferimenti sia alla cultura francese sia a quella giapponese. Per Casio, questa identità viene tradotta nell’AQ-230ECK soprattutto attraverso il colore matcha e i segni grafici della volpe.

Il lancio amplia il ricorso alle collaborazioni per reinterpretare modelli già presenti nel catalogo. In questo caso, il punto di partenza è un segnatempo analogico-digitale dalla forma quadrata, aggiornato con elementi visivi specifici e una confezione coordinata. La distribuzione inizierà il 3 settembre al prezzo indicato di 99,90 euro.

FAQ

Quando sarà disponibile l’AQ-230ECK?

La vendita inizierà il 3 settembre 2026 sul sito ufficiale Casio e presso lo store G-SHOCK di Milano.

Quanto costa l’orologio Casio Café Kitsuné?

Il prezzo di vendita consigliato comunicato da Casio è di 99,90 euro.

Quali funzioni include l’AQ-230ECK?

Il modello dispone di resistenza all’acqua, allarme, cronometro, segnale orario, calendario automatico e retroilluminazione EL.

Quali dettagli richiamano Café Kitsuné?

Quadrante verde matcha, volpe sul quadrante e sul fondello, logo inciso e packaging dedicato identificano la collaborazione.

Come è stato realizzato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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