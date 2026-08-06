Google riorganizza la leadership dell’AI: Hassabis lascia la guida operativa di DeepMind

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Demis Hassabis diventa presidente di Google DeepMind e chief scientist di Alphabet .

diventa presidente di e chief scientist di . Koray Kavukcuoglu assume la guida operativa della divisione AI di Google .

assume la guida operativa della divisione AI di . Jeff Dean e Sanjay Ghemawat fondano la nuova società Discovery Loop .

e fondano la nuova società . La riorganizzazione separa ricerca scientifica, strategia AGI e sviluppo commerciale dell’intelligenza artificiale.

( Riassunto generato con AI)

Hassabis cambia ruolo nella strategia AI di Google

Google DeepMind riorganizza la propria leadership: Demis Hassabis, cofondatore e finora guida operativa della divisione, diventa presidente di DeepMind e chief scientist della capogruppo Alphabet. Il cambiamento, annunciato mercoledì dal CEO Sundar Pichai in una comunicazione interna pubblicata sul blog aziendale, riguarda l’assetto con cui Google affronta la competizione globale sull’intelligenza artificiale.

Hassabis lascia la gestione quotidiana per concentrarsi sulle questioni strategiche dell’intelligenza artificiale generale, l’AGI, e sulla ricerca scientifica applicata alla salute. Continuerà inoltre a dirigere Isomorphic Labs, società del gruppo dedicata alla scoperta di farmaci mediante AI, e a collaborare con Pichai sulle priorità di lungo periodo.

Alla guida operativa subentra Koray Kavukcuoglu, già CTO di Google DeepMind, nominato senior vice president con riporto diretto a Pichai. Kavukcuoglu manterrà anche l’incarico di chief AI architect di Google, collocandosi al centro delle decisioni tecnologiche del gruppo.

Ricerca, prodotti e competizione diventano più distinti

La nuova struttura evidenzia una separazione più netta tra indirizzo scientifico, governance dell’AGI e industrializzazione dei prodotti AI. Hassabis ha più volte sostenuto che l’intelligenza artificiale possa diventare “lo strumento definitivo per la scienza”, indicando nella lotta alle malattie, incluso il cancro, uno degli impieghi più rilevanti della tecnologia.

Il suo percorso dentro DeepMind è legato a risultati come AlphaGo, il sistema che ha battuto il campione mondiale del gioco Go, e AlphaFold, software capace di prevedere la struttura delle proteine, utile per comprendere patologie e sviluppare farmaci. Hassabis ha attribuito una parte decisiva di questi progressi alle risorse computazionali messe a disposizione da Google.

Il passaggio avviene mentre Alphabet affronta una concorrenza definita dallo stesso Hassabis “feroce”, con rivali quali OpenAI, Anthropic, grandi piattaforme cloud e operatori cinesi. Alphabet prevede di investire fino a 205 miliardi di dollari nell’anno, una cifra osservata con attenzione dagli investitori; dopo l’annuncio, il titolo ha registrato un calo.

Secondo Sebastian Mallaby, autore di un libro su Hassabis e DeepMind, il nuovo incarico appare coerente con l’attenzione del ricercatore britannico alla sicurezza e alla supervisione esterna dei sistemi AI. La riorganizzazione non riduce quindi il peso della ricerca: ne ridefinisce il punto di controllo, affidando l’esecuzione operativa a Kavukcuoglu e la visione scientifica e strategica a Hassabis.

Discovery Loop amplia l’ecosistema scientifico di Alphabet

Un secondo cambiamento riguarda Jeff Dean, chief scientist di Google DeepMind e tra i primi dipendenti della storia di Google, e Sanjay Ghemawat, Google Fellow. I due lasciano l’azienda per fondare Discovery Loop, una public benefit corporation dedicata all’AI per scienza e ingegneria.

Google parteciperà come investitore fondatore. Discovery Loop punta a creare sistemi capaci di affrontare autonomamente problemi scientifici e ingegneristici, accelerando le scoperte e rendendone più accessibili i benefici su scala globale.

La conseguenza più rilevante è un modello più aperto: Alphabet mantiene talenti e ricerca nel proprio perimetro strategico, ma sostiene anche un’iniziativa esterna con obiettivi scientifici complementari.

FAQ

Quale ruolo assume Demis Hassabis?

Sì: Demis Hassabis diventa presidente di Google DeepMind e chief scientist di Alphabet, lasciando la guida operativa quotidiana della divisione.

Chi guiderà operativamente Google DeepMind?

Sì: Koray Kavukcuoglu assume l’incarico di senior vice president di Google DeepMind, con riporto diretto al CEO Sundar Pichai.

Hassabis lascia Isomorphic Labs?

No: Hassabis continuerà a dirigere Isomorphic Labs, focalizzata sull’uso dell’intelligenza artificiale per la scoperta e lo sviluppo di farmaci.

Che cos’è Discovery Loop?

Sì: Discovery Loop è una public benefit corporation fondata da Jeff Dean e Sanjay Ghemawat per applicare l’AI a scienza e ingegneria.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti CNBC e Key4biz.