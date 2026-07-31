Disney+ agosto 2026: tutti i film e le serie in arrivo, titolo per titolo

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Disney+ ha annunciato i titoli in arrivo ad agosto 2026, tra serie originali, film e documentari.

Tra i pezzi forti The Shards dal romanzo di Bret Easton Ellis, Camp Rock 3 e la serie Lucasfilm The Ninth Jedi .

dal romanzo di Bret Easton Ellis, e la serie Lucasfilm . National Geographic porta Lion , girato in quattro anni, e la docuserie sul quarantennale di Chernobyl .

, girato in quattro anni, e la docuserie sul quarantennale di . Tornano Futurama con la stagione 14 e I Simpson con l’episodio speciale Yellow Mirror.

con la stagione 14 e con l’episodio speciale Yellow Mirror. Completano il mese il documentario su Travis Barker e i finali di X-Men ’97 e Furious.

Riassunto generato con AI

Disney+ ha diffuso il calendario dei principali titoli in arrivo ad agosto 2026. Un mese costruito su tre binari: le serie originali di prestigio firmate FX e Lucasfilm, il ritorno di franchise molto amati come Futurama e Camp Rock, e la spinta documentaristica di National Geographic. Di seguito i titoli uno per uno, con date di uscita e contenuti.

The Shards, dal romanzo di Bret Easton Ellis (dal 6 agosto)

La serie originale FX arriva in streaming con i primi due episodi il 6 agosto. Ambientata nella vivace Los Angeles degli anni Ottanta, segue un gruppo di studenti privilegiati dell’ultimo anno in una scuola privata d’élite, alle prese con identità, sesso, gelosia e ossessione, e con i pericoli che si nascondono sotto la superficie dell’adolescenza americana.

È il tipo di materiale che ha reso riconoscibile la scrittura di Bret Easton Ellis: un ambiente sociale chiuso e benestante osservato mentre si incrina. Chi vuole arrivare preparato può recuperare il romanzo da cui la serie è tratta, pubblicato in Italia da Einaudi.

Camp Rock 3, il ritorno del franchise musicale (dal 14 agosto)

Il film originale debutta il 14 agosto. La trama parte da un imprevisto: rimasti senza band d’apertura per il loro importante tour di reunion, i Connect 3 tornano all’amato Camp Rock per cercare la prossima grande rivelazione. Mentre i partecipanti al campo competono per aprire il concerto della loro band preferita, la tensione sale e le amicizie vengono messe alla prova, tra alleanze inaspettate, rivelazioni e storie d’amore.

Per chi volesse rivedere da dove tutto è partito, i primi due capitoli restano disponibili in cofanetto.

Star Wars: Visions Presenta – The Ninth Jedi (dal 5 agosto)

Disponibile dal 5 agosto con tutti gli episodi, la serie Lucasfilm fa parte della nuova raccolta “Star Wars: Visions Presenta”, nata per raccontare le storie di Visions in formato esteso. La vicenda riprende poco dopo gli eventi dei cortometraggi Il Nono Jedi e Il Nono Jedi: Figlia della Speranza.

Lah Kara prosegue il suo addestramento nelle vie dei Jedi sotto la guida di Margrave Juro e parte in missione con un piccolo gruppo di Jedi in addestramento per salvare suo padre e impedire a un misterioso leader Sith di scatenare l’oscurità sulla galassia. Per chi apprezza la cifra visiva della raccolta, esiste il volume che ne raccoglie il lavoro artistico.

Lion, quattro anni di riprese per National Geographic (dal 20 agosto)

Dal 20 agosto con tutti gli episodi, la serie National Geographic arriva dal regista de Il Re Leone Jon Favreau e dall’executive producer di BBC Studios Mike Gunton. Racconta la storia vera di un cucciolo di leone di nome Kio e del suo viaggio per diventare re.

Girata nell’arco di quattro anni, la serie segue Kio da cucciolo vulnerabile a leader, tra perdita, esilio e rivali feroci, combinando narrazione cinematografica e tecniche di documentazione naturalistica all’avanguardia.

Chernobyl: Inside the Meltdown, a quarant’anni dal disastro (dal 26 agosto)

La docuserie National Geographic arriva il 26 agosto. Il disastro di Chernobyl resta il peggior incidente nucleare della storia: rilasciò nell’atmosfera una quantità di radiazioni 400 volte superiore a quella della bomba sganciata su Hiroshima.

Nel quarantesimo anniversario della catastrofe la serie ne ripercorre l’intera vicenda: dalla fusione del reattore all’insabbiamento del KGB, fino agli sviluppi legati all’attuale guerra in Ucraina.

Futurama torna con la stagione 14 (dal 3 agosto)

Ad aprire il mese, il 3 agosto, è la quattordicesima stagione con un doppio episodio, seguito da nuovi episodi ogni settimana. Il futuro, promette Disney+, diventa ancora più strano: spavaldi pirati spaziali, carne coltivata in laboratorio, truffe sexy e il ritorno a sorpresa dell’amore perduto del dottor Zoidberg.

Travis Barker: Louder Than Fear (dal 13 agosto)

Il documentario originale arriva il 13 agosto. Racconta il percorso del batterista dei Blink-182 dopo il devastante incidente aereo che gli è quasi costato la vita: un tempo netturbino a Laguna Beach, la sua vita cambiò quando subentrò come sostituto alla batteria, dando inizio a un’ascesa fulminea.

Il film va oltre il fascino della fama e mostra un uomo alle prese con il dolore, il lutto e il confine sottile tra sopravvivenza e resa, con la partecipazione di collaboratori, icone culturali e delle persone a lui più vicine. Lo stesso racconto, in prima persona, è al centro della sua autobiografia.

Gli altri titoli e i finali di stagione

Il mese si completa con diversi arrivi: I maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place con la terza stagione e Uno sbirro in Appennino (entrambi dal 5 agosto), House of Stassi (12 agosto), 11 settembre: destini incrociati di National Geographic (22 agosto), Studio Battaglia e Libera (26 agosto).

Sul fronte dei ritorni, I Simpson arrivano il 26 agosto con l’episodio speciale in esclusiva Yellow Mirror, che affronta due storie oscure e particolari. Il 12 agosto si chiude con il nono episodio la seconda stagione di X-Men ’97, mentre il finale della serie Hulu Furious arriva il 31 agosto. Per gli appassionati di serie coreane, la seconda stagione di Flex X Cop debutta il 7 agosto; il 4 agosto tocca invece alla quarta stagione del true crime Betrayal: Dirty Secrets.

FAQ

Quali sono i titoli principali di Disney+ ad agosto 2026?

I titoli di punta sono The Shards (6 agosto), Camp Rock 3 (14 agosto), Star Wars: Visions Presenta – The Ninth Jedi (5 agosto), Lion (20 agosto), Chernobyl: Inside the Meltdown (26 agosto), Futurama S14 (3 agosto) e Travis Barker: Louder Than Fear (13 agosto).

Quanto costa l’abbonamento a Disney+?

Secondo le informazioni diffuse dall’azienda i piani partono da 5,99 euro al mese per Standard con pubblicità, 8,99 euro al mese o 109,90 euro all’anno per Standard e 11,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno per Premium. Le condizioni promozionali richiedono la sottoscrizione di un piano di durata minima, dopodiché si applica il prezzo in vigore.

Da cosa è tratta la serie The Shards?

La serie FX è tratta dall’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis, pubblicato in Italia da Einaudi con il titolo Le schegge.

Quando esce l’episodio speciale dei Simpson?

The Simpsons: Yellow Mirror è disponibile in esclusiva su Disney+ dal 26 agosto 2026.

La disponibilità dei titoli è la stessa in tutti i Paesi?

No: Disney+ precisa che la disponibilità di film e serie TV può variare a seconda del Paese ed è soggetta a modifiche. I dati indicati sono corretti al momento della pubblicazione.