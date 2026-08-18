18 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Google sposterà tutta la produzione Pixel fuori dalla Cina dal 2027

La notizia in sintesi Google valuterebbe l’uscita dalla produzione cinese dei dispositivi Pixel entro il 2027.

valuterebbe l’uscita dalla produzione cinese dei dispositivi entro il 2027. India e Vietnam sarebbero i poli destinati a smartphone, smartwatch e auricolari.

e sarebbero i poli destinati a smartphone, smartwatch e auricolari. Il piano includerebbe anche la serie economica Pixel A , finora ancora legata alla Cina.

, finora ancora legata alla Cina. L’azienda non ha confermato pubblicamente tempistiche, volumi o stabilimenti coinvolti.

Google prepara il trasferimento della produzione Pixel

Google avrebbe comunicato ai fornitori l’intenzione di trasferire fuori dalla Cina l’intera produzione dell’ecosistema Pixel entro il 2027, concentrandola tra India e Vietnam. L’indiscrezione, riportata il 18 agosto 2026 sulla base di fonti della filiera citate da Nikkei Asia, riguarda smartphone, Pixel Watch e auricolari Pixel Buds.

Il progetto arriverebbe dopo una diversificazione già avviata negli anni precedenti e risponderebbe all’esigenza di ridurre la dipendenza produttiva dalla Cina. Per Google, che non distribuisce ufficialmente i dispositivi Pixel sul mercato cinese, l’operazione avrebbe vincoli commerciali diversi rispetto a quelli affrontati da Apple.

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La tabella di marcia resta tuttavia non ufficiale: Google non ha commentato le informazioni e non sono stati indicati né i volumi da spostare né la ripartizione delle produzioni fra i due Paesi. Il 2027 viene descritto come l’orizzonte per completare il trasferimento.

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Dal Pixel 11a all’intera gamma hardware

Il possibile cambiamento amplierebbe un piano inizialmente circoscritto ai modelli di fascia alta. A gennaio 2026, secondo le indiscrezioni richiamate dalle fonti, le attività di sviluppo e industrializzazione dei nuovi Pixel premium erano destinate al Vietnam, mentre la serie Pixel A, smartwatch e auricolari restavano prodotti in Cina.

La nuova ipotesi eliminerebbe questa distinzione. Il Pixel 11a, modello di fascia media atteso nel ciclo 2027, potrebbe quindi diventare il primo smartphone dell’azienda assemblato fuori dalla Cina, insieme a un passaggio più esteso delle altre categorie hardware.

Google aveva già spostato una parte della produzione in Vietnam nel 2019 e nell’ottobre 2023 aveva annunciato il progetto per produrre smartphone Pixel in India. Le basi industriali esistono dunque, ma il trasferimento completo richiede la riorganizzazione di linee, forniture, contratti e manodopera.

Le fonti indicano che i test avrebbero dato risultati migliori del previsto, spingendo l’azienda ad accelerare. Resta però da verificare se il nuovo assetto inciderà sui costi: la produzione in India e Vietnam potrebbe aumentare le spese e, di conseguenza, i prezzi finali dei dispositivi.

La sfida della catena di fornitura

L’estensione del piano a tutta la gamma avrebbe una valenza industriale rilevante perché includerebbe i prodotti a maggiore diffusione e non soltanto i modelli premium. La serie Pixel A diventerebbe un banco di prova per verificare la capacità produttiva su scala più ampia.

Il contesto è quello di una più generale riduzione dell’esposizione alla Cina da parte delle aziende tecnologiche statunitensi. Samsung ha già seguito una strategia di diversificazione, mentre Apple mantiene una presenza produttiva cinese anche per il peso commerciale del mercato locale.

Per Google, il risultato dipenderà soprattutto dalla continuità degli approvvigionamenti e dalla qualità delle nuove linee. Le trattative con fornitori di chip come Micron, Samsung e SK hynix mostrano inoltre quanto produzione e potere negoziale restino strettamente collegati.

FAQ

Quando potrebbe terminare la produzione Pixel in Cina?

Sì, il 2027 è indicato dalle fonti come l’orizzonte previsto per completare il trasferimento produttivo fuori dalla Cina.

Quali prodotti Pixel sarebbero coinvolti?

Sì, il piano comprenderebbe smartphone Pixel, Pixel Watch e auricolari wireless Pixel Buds, inclusa la serie Pixel A.

Dove verrebbero prodotti i dispositivi Google?

Sì, le fabbriche in India e Vietnam sarebbero destinate ad accogliere le produzioni oggi ancora localizzate in Cina.

Google ha confermato ufficialmente il trasferimento?

No, Google non ha diffuso un annuncio pubblico e non ha precisato stabilimenti, volumi, calendario o ripartizione delle produzioni.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su più fonti: TecnoAndroid, Tom’s Hardware e punto-informatico.it.