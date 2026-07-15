15 Luglio 2026

Home / INTERNET / OnePlus verso l’addio a Europa e Stati Uniti: atteso l’annuncio di OPPO

La notizia in sintesi

OPPO potrebbe ritirare OnePlus da Europa e Stati Uniti.

potrebbe ritirare da Europa e Stati Uniti. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora diffuso dal gruppo cinese.

Assistenza, garanzia e aggiornamenti resterebbero validi per i dispositivi già acquistati.

Il marchio potrebbe restare attivo in Cina e India.

(Riassunto generato con AI)

OnePlus verso l’uscita dai mercati occidentali

OPPO, società che controlla il marchio OnePlus, sarebbe pronta a rivedere la presenza del brand in Europa e negli Stati Uniti, secondo indiscrezioni rilanciate il 14 luglio 2026. L’ipotesi è un ritiro commerciale di OnePlus dai due mercati occidentali, mentre il marchio potrebbe rimanere operativo in Asia, in particolare in Cina e India.

La ragione indicata dalle ricostruzioni è una razionalizzazione della strategia del gruppo, in un settore smartphone segnato da costi crescenti, margini ridotti e sovrapposizioni tra brand. Un’eventuale conferma ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma al momento OPPO non ha annunciato il ritiro.

Per il pubblico europeo e statunitense il cambiamento riguarderebbe soprattutto i futuri acquisti: gli smartphone già presenti nei canali di vendita resterebbero disponibili fino all’esaurimento delle scorte, senza nuovi rifornimenti. OnePlus, nata per proporre dispositivi di fascia alta a prezzi più accessibili, potrebbe quindi lasciare spazio a OPPO come riferimento commerciale unico del gruppo nei mercati occidentali.

Indizi, integrazione e conseguenze per i clienti

Le informazioni emerse nei primi mesi del 2026 descrivono un’integrazione sempre più stretta fra OnePlus e OPPO. Le due realtà hanno già condiviso piattaforme hardware, ricerca e sviluppo, software e strategie commerciali, riducendo la distinzione operativa tra i marchi.

Tra gli elementi osservati figurano la riorganizzazione del personale, con alcuni dipendenti trasferiti in OPPO, il reindirizzamento progressivo di siti europei OnePlus verso quelli OPPO e una minore disponibilità di prodotti negli store ufficiali.

Un ulteriore segnale riguarda il software: è stata prospettata l’integrazione di OxygenOS e realme UI in ColorOS, con l’obiettivo di ridurre risorse dedicate a sviluppo e test di interfacce separate. Questo scenario non equivale però a una comunicazione definitiva sul destino dei sistemi operativi o del brand.

Per chi possiede già un dispositivo OnePlus, le fonti concordano sull’assenza di effetti immediati: aggiornamenti, garanzia e assistenza tecnica dovrebbero proseguire per l’intero ciclo di supporto previsto per ciascun modello.

La rete di assistenza dovrebbe inoltre continuare a operare fino al termine degli obblighi previsti dalla normativa europea. L’eventuale stop alle vendite non comporterebbe quindi la disattivazione automatica dei telefoni già acquistati. Il punto centrale è la probabile assenza di nuovi modelli OnePlus espressamente destinati a Europa e Stati Uniti.

Un marchio storico potrebbe cambiare ruolo

L’eventuale ritiro chiuderebbe un percorso avviato nel 2013 dall’intuizione di Pete Lau e Carl Pei, poi concretizzato con il debutto commerciale nel 2014. OnePlus si è fatta conoscere nel segmento dei flagship killer, puntando su specifiche elevate e listini più competitivi rispetto ai grandi produttori.

In Asia il brand potrebbe non scomparire, ma trasformarsi in una linea interna al catalogo OPPO, potenzialmente rivolta a telefoni e tablet più accessibili. Questa possibilità resta priva di conferma ufficiale.

FAQ

OnePlus lascerà ufficialmente l’Europa?

Sì, l’ipotesi è considerata concreta dalle fonti, ma manca ancora un annuncio ufficiale di OPPO che confermi il ritiro europeo.

Cosa succede agli smartphone OnePlus già acquistati?

Sì, i dispositivi continueranno a funzionare normalmente e riceveranno gli aggiornamenti previsti nel rispettivo ciclo di supporto.

La garanzia OnePlus resterà valida?

Sì, garanzia e assistenza tecnica dovrebbero essere garantite fino alla conclusione degli obblighi previsti dalla normativa europea.

Arriveranno nuovi modelli OnePlus in Europa?

No, se il piano sarà confermato non sarebbero previsti nuovi modelli per Europa e Stati Uniti dopo l’esaurimento delle scorte.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su MisterGadget.Tech e punto-informatico.it, incluse le ricostruzioni di Massimo Colombo e Cristiano Ghidotti.