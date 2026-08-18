TIMVISION, rincari fino a 4 euro al mese per alcune offerte

18 Agosto 2026

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La notizia in sintesi TIMVISION aumenta alcuni canoni mensili da 0,50 a 4 euro.

aumenta alcuni canoni mensili da 0,50 a 4 euro. Le variazioni decorrono tra il 26 settembre e il 1° ottobre 2026.

Clienti mobili e fissi possono recedere senza penali entro scadenze diverse.

Il decoder in comodato va restituito entro 30 giorni dalla disattivazione.

TIMVISION, rincari differenziati per offerte mobili e fisse

TIM ha comunicato una rimodulazione delle offerte TIMVISION che aumenterà il costo mensile da 0,50 a 4 euro IVA inclusa, in base al pacchetto attivo. La misura riguarda clienti con abbonamenti associati sia alla rete mobile sia alla rete fissa e viene motivata dall’operatore con “esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato per le offerte che includono contenuti TV”.

Per le linee mobili il nuovo importo scatterà dal primo addebito successivo al 26 settembre 2026; per le offerte di rete fissa la decorrenza è fissata al 1° ottobre 2026. I clienti coinvolti riceveranno una comunicazione dedicata, via SMS nel caso del mobile e in fattura per il fisso.

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Le promozioni già applicate alle offerte non vengono modificate. Il caso già indicato riguarda alcuni clienti fissi con TIMVISION Intrattenimento, il cui canone passerà da 12 a 13 euro mensili dal 1° ottobre 2026.

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Pacchetti coinvolti e verifiche sulle condizioni applicate

Per la rete mobile sono interessate le versioni mensili di TIMVISION Intrattenimento, TIMVISION Intrattenimento Plus, TIMVISION con Disney+, Disney+ Premium, TIMVISION Calcio e Sport e TIMVISION Calcio e Sport Light. Per il fisso l’elenco comprende anche Mondo Intrattenimento, TIMVISION Gold, TIMVISION Family S, TIMVISION Family M, TIMVISION Family L e Netflix Premium.

La variazione non è quindi uniforme: dipende dalla configurazione sottoscritta e può arrivare, nel caso massimo, a 48 euro in più su base annua. Per conoscere il canone effettivamente applicato, i clienti possono consultare l’area riservata MyTIM; sulla rete fissa è disponibile anche il dettaglio dei costi in fattura.

Restano disponibili i numeri gratuiti 119 per il mobile e 187 per il fisso. Sul sito della piattaforma è inoltre apparso il nuovo logo di TIMVISION, già presente nello spot con Massimo Lopez e Gigi D’Alessio.

Recesso senza costi e gestione del TIMVISION Box

Chi non intende accettare le nuove condizioni può recedere senza penali né costi di disattivazione entro il 25 ottobre 2026 per il mobile ed entro il 31 ottobre 2026 per il fisso. La richiesta può essere inviata tramite MyTIM, negozio TIM, telefono, posta o PEC; per posta e PEC servono documento d’identità e causale “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Per il TIMVISION Box in comodato gratuito, la restituzione va effettuata entro 30 giorni dalla cessazione. In caso contrario si attiva l’acquisto dell’apparato secondo gli importi previsti dal contratto.

Chi attiva un’altra offerta TIMVISION a pagamento entro 30 giorni dall’interruzione non deve restituire il decoder.

FAQ

Quanto aumentano le offerte TIMVISION?

Sì, il rincaro varia da 0,50 a 4 euro al mese IVA inclusa, secondo l’offerta attiva.

Quando scattano i nuovi prezzi TIMVISION?

Sì, sul mobile dal primo rinnovo successivo al 26 settembre 2026; sul fisso dal 1° ottobre 2026.

Come verificare il prezzo della propria offerta?

Sì, basta accedere a MyTIM; per il fisso è consultabile anche la sezione Dettaglio dei Costi della fattura.

Entro quando recedere senza penali?

Sì, il termine è il 25 ottobre 2026 per il mobile e il 31 ottobre 2026 per la rete fissa.

Su quali fonti si basa questa verifica?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: TecnoAndroid e libero.it.