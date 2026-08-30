30 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Cyberattacco a tre aeroporti britannici: chiesto un riscatto per i dati rubati

La notizia in sintesi Manchester Airports Group ha subito un cyberattacco con furto di dati personali.

ha subito un cyberattacco con furto di dati personali. I dati sottratti riguarderebbero 8,7 milioni di clienti dei tre aeroporti.

Gli hacker avrebbero chiesto un riscatto di entità non resa nota.

Il gestore aeroportuale avrebbe rifiutato il pagamento richiesto dai criminali.

Offerta Amazon Zyxel Router Firewall di Sicurezza | AX6000 WiFi 6 | Dual-WAN | USGLITE60AX CON PACCHETTO ELITE DI 1 ANNO INCLUSO – I nuovi dispositivi registrati a partire dal 19 gennaio 2026 riceveranno gratuitamente per 12 mesi un filtro web completo, le funzionalità avanzate di Nebula Pro e una protezione ransomware potenziata. I dispositivi registrati in precedenza non sono idonei · SICUREZZA DI LIVELLO AZIENDALE CON DUAL-WAN INTELLIGENCE – L’intelligence delle minacce in tempo reale con IPS e anti-malware offre una protezione wire-speed, mentre la distribuzione intelligente del traffico garantisce un utilizzo ottimale della larghezza di banda e una connettività ininterrotta per le applicazioni aziendali critiche · AX6000 WIFI 6 READY CON 2 PORTE MULTI-GIG 2,5G – Il supporto dual-band con funzionalità mesh Zyxel senza soluzione di continuità offre una copertura wireless di ampia portata, mentre l’Ethernet multi-gig consente una connettività WAN/LAN ad alta velocità senza necessità di ricablaggio SCONTO -5% 153,50 € Prezzo consigliato: 161,49 € RISPARMI 7,99 € Acquista su Amazon ✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Cyberattacco ai tre aeroporti gestiti da Manchester Airports Group

Manchester Airports Group, società che gestisce gli aeroporti di Manchester, Londra Stansted e delle East Midlands, è stato colpito da un cyberattacco che avrebbe portato alla sottrazione di dati personali appartenenti a milioni di clienti. La notizia è stata diffusa dall’ANSA il 28 agosto 2026 da Londra, citando quanto rivelato dal Manchester Evening News.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

L’azione informatica sarebbe stata condotta da un gruppo criminale già noto alle autorità del Regno Unito e indicato come responsabile di attacchi analoghi in altre parti del mondo. Dopo il furto dei dati, gli autori dell’intrusione avrebbero chiesto un riscatto, senza che fosse resa pubblica la somma richiesta.

Il caso coinvolge tre infrastrutture aeroportuali rilevanti e riguarda, secondo le informazioni disponibili, i dati di 8,7 milioni di clienti. La ragione dell’attacco, stando alla ricostruzione riportata, sarebbe collegata alla richiesta estorsiva avanzata dopo l’accesso illecito ai dati.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La posizione attribuita a Manchester Airports Group è netta: il gestore avrebbe deciso di non pagare il riscatto, nonostante l’ampiezza dei dati sottratti. Non sono stati indicati ulteriori dettagli sulla tipologia delle informazioni compromesse, né sulle modalità tecniche utilizzate per entrare nei sistemi.

La vicenda segnala l’esposizione delle grandi organizzazioni che raccolgono dati personali su larga scala. Nel perimetro descritto dall’ANSA, il punto centrale resta il furto di informazioni e la successiva pressione economica esercitata dagli hacker sul gruppo aeroportuale.

Riscatto rifiutato e dati di 8,7 milioni di clienti

Secondo il Manchester Evening News, il gruppo responsabile dell’attacco è conosciuto dalle autorità britanniche. L’elemento indica che non si tratterebbe di un’azione isolata o priva di precedenti, ma di un’attività attribuita a soggetti già associati a operazioni simili nel mondo.

L’informazione non chiarisce l’identità del gruppo criminale, l’ammontare del riscatto o l’eventuale canale utilizzato per la richiesta. Questi dettagli, non resi disponibili nella fonte, non consentono di stabilire né il valore economico attribuito dai criminali ai dati né eventuali scadenze poste alla società.

Resta invece quantificata la platea potenzialmente coinvolta: 8,7 milioni di clienti. Il dato dà la misura della portata del furto segnalato, poiché riguarda utenti connessi ai servizi dei tre scali amministrati da Manchester Airports Group.

Manchester, Londra Stansted e le East Midlands sono i tre aeroporti esplicitamente citati nel resoconto. L’attacco non viene descritto come un blocco operativo degli scali: la fonte riferisce di dati personali sottratti e di una richiesta di denaro, senza fornire indicazioni su cancellazioni, ritardi o conseguenze per i voli.

La distinzione è rilevante sul piano informativo. Un attacco a un gestore aeroportuale può riguardare diversi sistemi, ma il fatto documentato nella notizia riguarda il patrimonio informativo dell’azienda e i dati dei clienti, non un’interruzione dei collegamenti aerei.

La scelta di non pagare, attribuita al gruppo aeroportuale, mantiene al centro un aspetto concreto della gestione della crisi: l’azienda non avrebbe accolto la pretesa economica nonostante la quantità di informazioni sottratte. La fonte non precisa se siano state avviate notifiche individuali ai clienti o quali misure siano state adottate dopo la scoperta dell’intrusione.

Il riferimento a un gruppo già noto alle autorità aggiunge un contesto investigativo, ma non equivale a una ricostruzione completa delle responsabilità. L’ANSA riporta infatti la rivelazione del quotidiano locale senza indicare comunicazioni ufficiali delle forze dell’ordine o ulteriori dati sull’indagine.

Per i clienti potenzialmente interessati, le informazioni pubblicate non permettono di determinare quali dati siano stati coinvolti. La formulazione disponibile parla genericamente di dati personali, senza distinguere tra recapiti, informazioni di viaggio o altri elementi identificativi.

La prudenza sui dettagli è necessaria perché la notizia non contiene elementi ulteriori. Il dato verificabile nella ricostruzione resta il collegamento tra il cyberattacco, l’asserita sottrazione di dati di 8,7 milioni di clienti e la richiesta di riscatto respinta dal gestore.

Le conseguenze dipenderanno dalle informazioni sottratte

La conseguenza più immediata descritta dalla notizia è la pressione estorsiva subita da Manchester Airports Group. Il rifiuto di pagare non chiude però il tema della sicurezza delle informazioni: la fonte conferma il furto di dati personali, ma non specifica se tali dati siano stati diffusi, ceduti o restino nella disponibilità del gruppo criminale.

Questo limite informativo definisce anche ciò che non può essere affermato. Non sono disponibili dettagli sul contenuto dei dati, sul momento dell’intrusione, su eventuali responsabilità individuali o su provvedimenti adottati dalle autorità del Regno Unito.

Il caso può quindi essere letto come un episodio estorsivo con impatto potenzialmente esteso per numero di clienti coinvolti. Gli sviluppi futuri dipenderanno dalle verifiche sul materiale sottratto e dalle eventuali comunicazioni del gestore o delle autorità competenti.

Per ora, la ricostruzione pubblicata dall’ANSA attribuisce il rifiuto del pagamento a Manchester Airports Group e identifica i tre aeroporti coinvolti. Sono questi gli elementi che delimitano con precisione il fatto noto.

FAQ

Quali aeroporti sono stati colpiti dal cyberattacco?

Manchester, Londra Stansted e gli aeroporti delle East Midlands sono gli scali gestiti da Manchester Airports Group indicati nella notizia.

Quanti clienti sarebbero coinvolti nel furto?

Circa 8,7 milioni di clienti risultano interessati dalla sottrazione di dati personali, secondo la ricostruzione riportata dall’ANSA.

Gli hacker hanno chiesto un riscatto?

Una richiesta di riscatto sarebbe stata avanzata dopo il furto dei dati, ma l’entità economica della pretesa non è stata resa nota.

Manchester Airports Group ha pagato il riscatto?

Manchester Airports Group si sarebbe rifiutato di pagare, nonostante la mole dei dati sottratti ai clienti dei tre aeroporti britannici.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA, con supervisione umana prima della pubblicazione.