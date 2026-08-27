27 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Google potenzia Gemini Live con Gmail, Spark e riepiloghi personalizzati

La notizia in sintesi Google amplia Gemini Live con strumenti per organizzare attività vocali complesse.

amplia con strumenti per organizzare attività vocali complesse. Spark trasforma richieste vocali in flussi di lavoro su documenti e servizi Google.

trasforma richieste vocali in flussi di lavoro su documenti e servizi Google. Arrivano gestione di Gmail , Daily Brief e memoria delle conversazioni precedenti.

, Daily Brief e memoria delle conversazioni precedenti. Alcune funzioni richiedono abbonamenti Google AI Plus o Google AI Pro.

Gemini Live diventa un assistente operativo

Google ha annunciato il 26 agosto 2026 un ampliamento di Gemini Live, la modalità conversazionale dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale, introducendo integrazioni pensate per trasformare richieste vocali in attività concrete. L’aggiornamento riguarda gli utenti dell’app Gemini e collega Live a Gemini Spark, Gmail, Daily Brief, memoria delle chat e applicazioni Google connesse, tra cui Drive, Docs e Sheets.

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L’obiettivo dichiarato è ridurre il passaggio tra conversazione e azione: l’utente può esprimere piani, richieste o dubbi in linguaggio naturale senza dover individuare manualmente il servizio da attivare. Secondo Google, il 63% degli utenti di Gemini parla con l’assistente a voce, un dato che spiega la scelta di rendere Live più orientato alla produttività oltre che al dialogo.

Le nuove capacità sono distribuite con limiti di abbonamento: Spark richiede il piano Google AI Pro o superiore, mentre Daily Brief è disponibile dal piano Google AI Plus. Per usare le informazioni personali e le app collegate occorre inoltre attivare la memoria di Personal Intelligence nelle impostazioni dell’app Gemini.

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Task vocali, email e contesto personale

L’integrazione con Gemini Spark permette a Gemini Live di interpretare istruzioni vocali articolate e convertirle in sequenze di lavoro su web, Google Drive, Docs e Sheets. Il punto centrale non è la precisione formale della richiesta: l’utente può esporre idee non strutturate, indicazioni parziali e priorità, lasciando al sistema il compito di organizzarle.

Tra gli esempi illustrati figura la pianificazione di cene vegetariane e ad alto contenuto proteico per una settimana, usando una ricetta salvata in precedenza e creando la lista della spesa in un documento Google. Questa funzione sposta Gemini Live dalla semplice risposta vocale alla composizione di materiali operativi, con un collegamento diretto agli strumenti di lavoro dell’ecosistema Google.

La gestione vocale di Gmail aggiunge un secondo livello di automazione. Gemini Live può cercare nuovi messaggi, identificare comunicazioni urgenti di un mittente o su un tema specifico, quindi riassumere, contrassegnare con stella, archiviare oppure eliminare email attraverso comandi vocali.

Daily Brief fornisce invece un riepilogo personalizzato delle priorità della giornata, aggregando elementi da Gmail, Calendar e altre fonti disponibili. Domande come “Qual è il mio riepilogo giornaliero?” o “Com’è la mia giornata?” consentono di ricevere oralmente una sintesi degli impegni e delle attività, evitando la consultazione separata delle singole app.

La novità comprende anche Personal Intelligence, già presente nell’esperienza testuale di Gemini. Live può recuperare informazioni da conversazioni passate e applicazioni connesse, incluse Gmail, Photos, Search e YouTube: per esempio una ricetta discussa in precedenza o il nome di un ristorante visitato a New York.

La logica dell’aggiornamento è unificare strumenti diversi in una conversazione continua. Google sostiene che l’utente non dovrebbe dover capire se una richiesta richieda Spark, Daily Brief o una ricerca nella posta: Gemini Live dovrebbe riconoscere il contesto e selezionare l’integrazione appropriata.

Accesso ai dati e confini dell’automazione

L’espansione rende Gemini Live più utile per chi gestisce attività, messaggi e documenti con la voce, ma lega le funzioni più avanzate a piani a pagamento e all’attivazione esplicita delle connessioni personali. La disponibilità pratica dipende quindi sia dall’abbonamento sia dalle autorizzazioni configurate dall’utente.

Il passaggio più rilevante è l’uso congiunto di cronologia delle chat e servizi Google: la risposta può essere più contestuale perché l’assistente attinge a dati già condivisi e ad app autorizzate. Per questo le impostazioni di Personal Intelligence diventano il punto di controllo essenziale prima di affidare a Gemini Live ricerche, riepiloghi o operazioni sulla posta.

L’aggiornamento avvicina inoltre la modalità Live all’esperienza testuale di Gemini, pur mantenendo la conversazione vocale come interfaccia principale. Abner Li di 9to5Google e Prakhar Khanna di Android Authority hanno descritto l’evoluzione da angolazioni complementari, entrambe concentrate sull’integrazione della produttività nella voce.

FAQ

Quando Google ha annunciato le novità di Gemini Live?

Google ha annunciato l’aggiornamento il 26 agosto 2026, estendendo Gemini Live a produttività, email, memoria e riepiloghi personali.

Quale abbonamento serve per Gemini Spark?

Le capacità Spark di Gemini Live sono riservate agli abbonati a Google AI Pro o a un piano di livello superiore.

Daily Brief di Gemini Live è incluso per tutti?

No, Daily Brief richiede almeno un abbonamento Google AI Plus e usa informazioni disponibili da Gmail, Calendar e altre fonti collegate.

Gemini Live può eliminare email con la voce?

Gemini Live può riassumere, contrassegnare, archiviare o eliminare messaggi di Gmail mediante comandi vocali, oltre a cercare email urgenti.

Come sono state verificate queste informazioni?

Il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su 9to5Google e Android Authority; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.