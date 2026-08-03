Google integra Gemini Spark in Chrome per automatizzare attività web

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google integra Gemini Spark con Google Chrome .

integra con . L’assistente può automatizzare alcune attività online con il consenso dell’utente.

La funzione è inizialmente disponibile soltanto negli Stati Uniti .

. L’espansione di Gemini Spark riguarda utenti Google AI Pro in oltre 160 Paesi.

Riassunto generato con AI

Gemini Spark entra in Google Chrome

Google ha annunciato l’integrazione diretta tra Gemini Spark e Google Chrome, un aggiornamento che punta a rendere l’assistente basato sull’intelligenza artificiale più operativo durante la navigazione web. La novità riguarda inizialmente gli utenti residenti negli Stati Uniti e consente al servizio di svolgere alcune procedure online, previo consenso esplicito della persona che utilizza il browser. L’obiettivo dichiarato da Google, azienda di Mountain View, è ridurre le operazioni manuali nelle attività ripetitive e complesse.

Parallelamente, il gruppo ha avviato l’estensione della disponibilità di Gemini Spark a un numero più ampio di abbonati Google AI Pro in oltre 160 Paesi. L’integrazione con Chrome, invece, resta per ora circoscritta al mercato statunitense. Google ha confermato l’intenzione di portarla in altri mercati, senza indicare una tempistica precisa.

Il punto centrale dell’aggiornamento è il passaggio da un assistente che risponde alle richieste a uno strumento capace di intervenire in parte nei flussi di navigazione. Questa evoluzione rende decisivo il tema del controllo dell’utente, soprattutto quando le azioni coinvolgono credenziali, prenotazioni o possibili pagamenti. Per questo l’azienda lega l’ampliamento delle capacità operative a specifiche misure di sicurezza.

Automazioni web, consenso e misure di sicurezza

Con l’autorizzazione dell’utente, Gemini Spark può usare gli account e le password salvati in Google Chrome per eseguire determinate operazioni online. Tra gli esempi illustrati da Google rientrano la programmazione di visite agli appartamenti salvati, la ricerca delle opzioni di volo e l’avvio della procedura di prenotazione. Non viene indicato che il sistema completi autonomamente ogni singolo passaggio: la funzione è descritta come un supporto capace di gestire buona parte del processo.

L’integrazione amplia quindi il ruolo dell’assistente nel browser, ma non elimina la necessità di un intervento consapevole della persona. L’uso di account e password memorizzati richiede infatti un consenso esplicito. Il modello proposto da Google punta a semplificare procedure frammentate, mantenendo visibile il momento in cui l’IA passa dalla ricerca di informazioni all’esecuzione di azioni.

Sul fronte delle protezioni, l’azienda afferma di avere sviluppato le nuove funzioni con particolare attenzione ai rischi connessi alla navigazione automatizzata. Il sistema include difese contro minacce come il prompt injection. Gli utenti vengono inoltre informati quando l’assistente deve affrontare azioni sensibili, comprese quelle che possono coinvolgere pagamenti.

Un rilascio graduale per funzioni più operative

La disponibilità limitata agli Stati Uniti separa, almeno nella fase iniziale, l’espansione internazionale di Gemini Spark dall’attivazione della sua integrazione più avanzata con Google Chrome. Il rilascio graduale consente a Google di accompagnare l’introduzione di funzioni che agiscono su account, credenziali e procedure di acquisto. Per gli altri mercati resta aperta l’attesa di indicazioni ufficiali sui tempi di distribuzione.

La conseguenza più rilevante è il possibile cambiamento nell’uso quotidiano dell’assistente: non solo suggerimenti e risposte, ma supporto concreto nella gestione di passaggi web ripetitivi. L’efficacia della novità dipenderà dall’equilibrio tra automazione, consenso e avvisi nelle operazioni più delicate.

FAQ

Cos’è l’integrazione Gemini Spark con Chrome?

Sì, è una funzione che collega Gemini Spark a Google Chrome per supportare l’esecuzione di attività online complesse con il consenso dell’utente.

Dove è disponibile la nuova funzione?

Sì, al momento l’integrazione diretta tra Gemini Spark e Google Chrome è disponibile esclusivamente per gli utenti residenti negli Stati Uniti.

Gemini Spark può usare password salvate?

Sì, può usare account e password salvati nel browser, ma soltanto con l’autorizzazione dell’utente, per svolgere alcune operazioni online.

Quali attività può automatizzare Gemini Spark?

Sì, gli esempi forniti includono visite ad appartamenti salvati, ricerca di opzioni di volo e avvio della procedura di prenotazione.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.