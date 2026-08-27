RENPHO richiama l’attenzione sullo stress da rientro dopo le vacanze

RENPHO richiama l’attenzione sullo stress legato al rientro di settembre
Le indagini citate segnalano ansia, malinconia e pressione prima della ripresa
L’azienda propone un ritorno graduale a sonno, movimento e pause quotidiane
I dispositivi connessi vengono indicati come supporto per monitorare abitudini e recupero
Riassunto generato con AI
Il rientro dalle vacanze può iniziare prima della ripresa effettiva di lavoro, scuola e impegni quotidiani. Secondo RENPHO, azienda attiva nei dispositivi connessi per il benessere, gli ultimi giorni di ferie sono spesso accompagnati dal ritorno dei pensieri legati a email, appuntamenti, spostamenti e nuove routine.
Il comunicato diffuso il 26 agosto da Milano richiama alcune indagini sul cosiddetto stress da rientro. In una rilevazione su 1.500 italiani, il 21% degli intervistati dichiarava di preoccuparsi del ritorno alla normalità già prima della partenza, mentre il 32% indicava i giorni precedenti al rientro come il momento di maggiore stress. Il ritorno alla routine quotidiana era segnalato dal 63% del campione e l’ansia per il lavoro dal 57%.
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Un’indagine realizzata da Unobravo con Dynata su persone tra 20 e 55 anni rilevava inoltre che il 36% associa settembre a tristezza o malinconia. Il 25% lo considera un mese per ripartire, pur percependo pressione. Nella fascia tra i 20 e i 24 anni, il 40% collega settembre a sensazioni di ansia.
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Il disagio non dipenderebbe soltanto dalla fine delle ferie, ma anche dall’aspettativa di recuperare rapidamente ogni abitudine lasciata in sospeso. Dopo settimane con orari più flessibili, pasti diversi e sonno meno regolare, il ritorno simultaneo a lavoro, attività fisica, incombenze familiari e impegni scolastici può aumentare la percezione di affaticamento.
Il fenomeno viene spesso descritto come September Blues: una fase transitoria associata al passaggio dai ritmi delle vacanze alle responsabilità della vita quotidiana. Nel comunicato viene citato anche un sondaggio internazionale di Censuswide su 1.021 rispondenti italiani: il 56% dei genitori avrebbe sperimentato l’“effetto rientro”, percentuale salita al 71% fra i Millennial. Per il 36%, il sovraccarico mentale era legato alla quantità di attività da gestire contemporaneamente.
Un’altra indagine del 2024 riportata dall’azienda indicava che il 19% degli italiani provava ansia pensando al ritorno al lavoro e che il 36% temeva una durata limitata degli effetti positivi delle vacanze.
Sonno, movimento e pause nella ripresa graduale
RENPHO suggerisce di affrontare settembre senza concentrare tutti i propositi nei primi giorni. L’indicazione è di ristabilire orari del sonno più regolari, riprendere l’attività fisica senza obiettivi punitivi, osservare energia e recupero e inserire pause durante le giornate davanti agli schermi.
La proposta dell’azienda punta a una routine progressiva, evitando che il benessere diventi un ulteriore parametro di prestazione. Nel materiale diffuso non vengono indicate tempistiche precise né protocolli standard: l’accento è posto sull’adattamento individuale ai nuovi ritmi.
Tra i prodotti citati figura LYNX Smart Ring, un anello connesso che, secondo l’azienda, consente di seguire attività, sonno e recupero. MorphoScan è invece indicato per il monitoraggio della composizione corporea attraverso l’ecosistema RENPHO Health, senza fare riferimento esclusivo al peso.
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Il comunicato collega il ritorno alle molte ore trascorse davanti a computer e dispositivi digitali anche alla cura della zona occhi. Eyeris 3 viene presentato dall’azienda come un massaggiatore che combina caldo, freddo e massaggio, da inserire in una breve pausa personale.
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Il messaggio centrale del comunicato è che il ritorno alla routine non debba coincidere con un recupero immediato di produttività e abitudini. La ripresa, secondo l’azienda, può essere distribuita nel tempo attraverso piccoli cambiamenti relativi a riposo, movimento e momenti di decompressione.
Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto
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