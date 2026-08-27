RENPHO richiama l’attenzione sullo stress da rientro dopo le vacanze

27 Agosto 2026

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La notizia in sintesi RENPHO richiama l’attenzione sullo stress legato al rientro di settembre

Le indagini citate segnalano ansia, malinconia e pressione prima della ripresa

L’azienda propone un ritorno graduale a sonno, movimento e pause quotidiane

I dispositivi connessi vengono indicati come supporto per monitorare abitudini e recupero

Il rientro dalle vacanze può iniziare prima della ripresa effettiva di lavoro, scuola e impegni quotidiani. Secondo RENPHO, azienda attiva nei dispositivi connessi per il benessere, gli ultimi giorni di ferie sono spesso accompagnati dal ritorno dei pensieri legati a email, appuntamenti, spostamenti e nuove routine.

Il comunicato diffuso il 26 agosto da Milano richiama alcune indagini sul cosiddetto stress da rientro. In una rilevazione su 1.500 italiani, il 21% degli intervistati dichiarava di preoccuparsi del ritorno alla normalità già prima della partenza, mentre il 32% indicava i giorni precedenti al rientro come il momento di maggiore stress. Il ritorno alla routine quotidiana era segnalato dal 63% del campione e l’ansia per il lavoro dal 57%.

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Un’indagine realizzata da Unobravo con Dynata su persone tra 20 e 55 anni rilevava inoltre che il 36% associa settembre a tristezza o malinconia. Il 25% lo considera un mese per ripartire, pur percependo pressione. Nella fascia tra i 20 e i 24 anni, il 40% collega settembre a sensazioni di ansia.

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La pressione di riprendere subito tutti i ritmi

Il disagio non dipenderebbe soltanto dalla fine delle ferie, ma anche dall’aspettativa di recuperare rapidamente ogni abitudine lasciata in sospeso. Dopo settimane con orari più flessibili, pasti diversi e sonno meno regolare, il ritorno simultaneo a lavoro, attività fisica, incombenze familiari e impegni scolastici può aumentare la percezione di affaticamento.

Il fenomeno viene spesso descritto come September Blues: una fase transitoria associata al passaggio dai ritmi delle vacanze alle responsabilità della vita quotidiana. Nel comunicato viene citato anche un sondaggio internazionale di Censuswide su 1.021 rispondenti italiani: il 56% dei genitori avrebbe sperimentato l’“effetto rientro”, percentuale salita al 71% fra i Millennial. Per il 36%, il sovraccarico mentale era legato alla quantità di attività da gestire contemporaneamente.

Un’altra indagine del 2024 riportata dall’azienda indicava che il 19% degli italiani provava ansia pensando al ritorno al lavoro e che il 36% temeva una durata limitata degli effetti positivi delle vacanze.

Sonno, movimento e pause nella ripresa graduale

RENPHO suggerisce di affrontare settembre senza concentrare tutti i propositi nei primi giorni. L’indicazione è di ristabilire orari del sonno più regolari, riprendere l’attività fisica senza obiettivi punitivi, osservare energia e recupero e inserire pause durante le giornate davanti agli schermi.

La proposta dell’azienda punta a una routine progressiva, evitando che il benessere diventi un ulteriore parametro di prestazione. Nel materiale diffuso non vengono indicate tempistiche precise né protocolli standard: l’accento è posto sull’adattamento individuale ai nuovi ritmi.

Tra i prodotti citati figura LYNX Smart Ring, un anello connesso che, secondo l’azienda, consente di seguire attività, sonno e recupero. MorphoScan è invece indicato per il monitoraggio della composizione corporea attraverso l’ecosistema RENPHO Health, senza fare riferimento esclusivo al peso.

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I dispositivi indicati per la cura personale

Il comunicato collega il ritorno alle molte ore trascorse davanti a computer e dispositivi digitali anche alla cura della zona occhi. Eyeris 3 viene presentato dall’azienda come un massaggiatore che combina caldo, freddo e massaggio, da inserire in una breve pausa personale.

Per la routine dedicata al viso viene menzionata la maschera LED Artemis, mentre lo Shiatsu Foot Massager è proposto per un momento di comfort domestico alla fine della giornata, dopo gli spostamenti quotidiani o molte ore in piedi.

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Il messaggio centrale del comunicato è che il ritorno alla routine non debba coincidere con un recupero immediato di produttività e abitudini. La ripresa, secondo l’azienda, può essere distribuita nel tempo attraverso piccoli cambiamenti relativi a riposo, movimento e momenti di decompressione.

FAQ

Quali dati emergono sullo stress da rientro?

Una rilevazione su 1.500 italiani cita il 32% di persone più stressate in prossimità del ritorno.

Quanti italiani associano settembre alla malinconia?

L’indagine Unobravo con Dynata indica che il 36% associa settembre a tristezza o malinconia.

Quali abitudini suggerisce RENPHO per settembre?

L’azienda indica sonno più regolare, ripresa graduale del movimento, osservazione del recupero e pause durante l’uso degli schermi.

Cosa monitora LYNX Smart Ring?

Secondo RENPHO, LYNX Smart Ring permette di osservare attività, sonno e recupero durante il cambiamento di ritmo quotidiano.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.