ChatGPT e altri chatbot in down, OpenAI interviene

5 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Malfunzionamenti simultanei hanno colpito ChatGPT, Claude, Gemini e Grok.
  • In Italia gli alert hanno riguardato soprattutto ChatGPT, con picco oltre 6.300 segnalazioni.
  • OpenAI ha avviato interventi; nessuna causa tecnica comune è stata confermata.
  • Microsoft Azure è un’ipotesi non verificata, mentre le segnalazioni sono diminuite.

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Down simultaneo per i principali chatbot

Il disservizio simultaneo di ChatGPT, Claude, Gemini e Grok ha coinvolto utenti in Italia e in altri Paesi nel tardo pomeriggio di giovedì 3 settembre, rendendo difficili accessi e richieste ai chatbot. Le segnalazioni, rilevate anche da Downdetector, hanno riguardato soprattutto ChatGPT, con errori nelle conversazioni, caricamenti di file e generazione di immagini. Il problema ha interessato servizi gestiti da aziende differenti, compresa OpenAI, e non ha prodotto un blocco identico per ogni funzione o utilizzatore.

La contemporaneità spiega l’attenzione sul possibile ruolo delle infrastrutture cloud condivise, in particolare Microsoft Azure, senza tuttavia una conferma ufficiale. OpenAI ha dichiarato di essere intervenuta e di monitorare la risoluzione; le cause tecniche comuni non sono state accertate.

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Segnalazioni globali e impatto variabile

Le prime segnalazioni sono emerse attorno alle 16:30 e hanno superato quota 6.300 nel picco censito da Downdetector. In Italia gli alert hanno coinvolto, tra le altre, Milano, Roma, Torino, Bari, Cagliari, Bologna, Genova e Venezia, ma le anomalie sono state riportate anche all’estero. Per ChatGPT la pagina di stato di OpenAI ha registrato un aumento degli errori relativi al servizio e a Codex; alcuni test indicavano però che l’accesso restava possibile.

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Claude di Anthropic ha riferito errori su modelli specifici, mentre Grok di xAI ha avuto criticità nell’app e sul web; per Gemini di Google le segnalazioni appaiono più circoscritte. L’ondata ha interessato inoltre Cohere, GitHub Copilot, Hugging Face, Perplexity, Replicate e la stessa Microsoft Azure. L’ipotesi di un guasto nella piattaforma cloud resta quindi soltanto una pista, perché le fonti non documentano un collegamento tecnico né una causa unica.

Il dato più rilevante è la diversa intensità dei disservizi: non un blackout uniforme, ma funzioni e utenti colpiti in modo variabile. Questa distinzione impone prudenza nell’attribuire l’episodio a un singolo operatore, nonostante la simultaneità dei problemi.

Monitoraggio e prudenza sulle cause

Il calo successivo delle segnalazioni non equivale a una spiegazione dell’episodio: OpenAI ha comunicato interventi e monitoraggio, mentre l’origine resta non confermata. Per chi usa questi servizi, la conseguenza concreta è che l’accessibilità può dipendere dalla funzione, dalla piattaforma e dall’utente, anche durante una fase critica. La diffusione geografica e il coinvolgimento di fornitori diversi rendono utile seguire gli aggiornamenti ufficiali, senza trasformare l’ipotesi su Microsoft Azure in un fatto accertato.

FAQ

Quali funzioni di ChatGPT hanno avuto problemi?

Errori hanno colpito conversazioni, accesso, caricamento file e creazione immagini; la pagina di stato di OpenAI segnalava criticità anche per Codex.

Quando sono iniziate le segnalazioni?

Le prime rilevazioni risalgono alle 16:30 circa, poi aumentate fino a oltre 6.300 casi nel picco rilevato da Downdetector.

Quali città italiane hanno segnalato anomalie?

Le segnalazioni hanno interessato Milano, Roma, Torino, Bari, Cagliari, Bologna, Genova e Venezia, tra le aree italiane indicate.

Il down di ChatGPT è stato totale?

L’accesso è rimasto possibile in alcuni test: l’impatto variava per funzione, piattaforma e utente, nonostante l’aumento di errori.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata delle fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti giornalistiche qualificate e specializzate.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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