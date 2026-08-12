Gemini supera il miliardo di utenti mensili: è il 14° prodotto Google

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Gemini supera un miliardo di utenti attivi mensili.

supera un miliardo di utenti attivi mensili. Google definisce l’app il prodotto cresciuto più rapidamente.

definisce l’app il prodotto cresciuto più rapidamente. Il dato riguarda l’app, non tutte le funzioni AI integrate.

Voce, immagini e automazioni trainano l’uso quotidiano.

( Riassunto generato con AI)

Gemini raggiunge un miliardo di utenti mensili

Google ha annunciato l’11 agosto 2026 che Gemini ha superato un miliardo di utenti attivi mensili nel mondo, diventando il quattordicesimo prodotto del gruppo di Mountain View oltre questa soglia. Il CEO Sundar Pichai ha definito l’assistente AI il prodotto dalla crescita più rapida nella storia dell’azienda, grazie alla distribuzione su web, Android e iOS, oltre alle nuove modalità vocali e multimodali.

Il risultato arriva mentre la concorrenza tra gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale si intensifica: anche ChatGPT ha comunicato di avere superato il miliardo di utilizzatori. Per Google, tuttavia, il traguardo rafforza soprattutto la strategia di portare Gemini nelle attività quotidiane, dall’assistenza vocale alla gestione di azioni nelle app.

“1B+ people are now using Gemini every month to spark new ideas and get things done”, ha scritto Pichai, ringraziando Josh Woodward e il team dell’app. Il dato, secondo le informazioni diffuse dall’azienda, riguarda l’utilizzo diretto di Gemini, non l’intera platea esposta alle funzionalità AI nei servizi del gruppo.

Il dato va letto oltre la soglia simbolica

La progressione indicata da Google mostra 400 milioni di utenti mensili a maggio 2025, 750 milioni a febbraio 2026 e 950 milioni alla fine di luglio, prima dell’ultimo scatto oltre il miliardo. È una crescita sostenuta, ma il numero mensile non misura da solo intensità, durata o frequenza delle interazioni: include anche chi accede al servizio una sola volta nel mese.

La distinzione è rilevante perché la soglia riguarda l’app Gemini e le integrazioni dirette, non gli utenti delle funzioni basate sui suoi modelli in Search, Gmail, Docs o altri prodotti. Google misura separatamente AI Mode e AI Overviews, evitando di sommare bacini d’uso diversi e di sovrastimare la portata dell’applicazione.

Tra le metriche condivise, il 63% degli utenti utilizza la voce, mentre una sessione di Gemini Live su cinque coinvolge fotocamera o condivisione dello schermo. L’app genera inoltre oltre 150 milioni di immagini al giorno, conta più di 100 milioni di utenti attivi su iOS e può automatizzare azioni in oltre 40 applicazioni su Android.

Per Josh Woodward, la diffusione su più piattaforme evidenzia un uso sempre meno limitato alla chat testuale. I dati sulla versione macOS, dove gli utenti più assidui inviano prompt circa il doppio rispetto alle altre superfici, indicano anche una crescente centralità dell’assistente nei flussi di lavoro.

La sfida passa ora dalla crescita all’utilità

Il miliardo di utenti trasforma Gemini in un’infrastruttura di massa, ma apre la questione della fidelizzazione e dell’effettiva utilità del servizio. Google ha anticipato oltre 60 nuovi dialetti regionali e nuove funzioni dedicate allo studio, mentre amplia automazioni, voce e interazioni visive.

La competizione con OpenAI, Anthropic e i modelli provenienti dalla Cina non si misurerà più soltanto sulla base utenti. Saranno decisivi la qualità delle attività eseguibili, la sicurezza delle automazioni e la sostenibilità dei costi di elaborazione.

FAQ

Quanti utenti mensili ha raggiunto Gemini?

Sì, Gemini ha superato un miliardo di utenti attivi mensili, secondo l’annuncio diffuso da Google l’11 agosto 2026.

Il miliardo include Search e Gmail?

No, il dato riguarda l’app Gemini e le integrazioni dirette; non somma gli utenti delle funzioni AI presenti in Search, Gmail e Docs.

Come viene usato Gemini dagli utenti?

Sì, il 63% degli utenti usa la voce e una sessione su cinque di Gemini Live sfrutta fotocamera in tempo reale o condivisione dello schermo.

Quanti utenti Gemini usa su iPhone?

Sì, Google indica oltre 100 milioni di utenti attivi di Gemini su iOS, nonostante la distribuzione nativa dell’assistente su Android.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Hardware Upgrade, TecnoAndroid, The Verge, ilsoftware.it e punto-informatico.it, inclusi i contributi di Felice Galluccio, Cristiano Ghidotti e Lindsay McCallum.