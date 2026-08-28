Anthropic presenta il Model Hardware Standard per agenti AI e macchinari

28 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Anthropic presenta il Model Hardware Standard per collegare agenti AI e macchinari programmabili.

presenta il Model Hardware Standard per collegare agenti AI e macchinari programmabili. L’anteprima coinvolge laboratori scientifici, robotica e manifattura avanzata con partner selezionati.

Driver comuni e limiti fisici codificati puntano a ridurre integrazioni complesse e rischi operativi.

Lo standard sarà inizialmente sperimentale, indipendente dai modelli e destinato all’open source.

Anthropic porta gli agenti AI nelle macchine

Anthropic ha annunciato il Model Hardware Standard, o MHS, un quadro tecnico pensato per consentire agli agenti di intelligenza artificiale di comunicare e operare apparecchiature fisiche programmabili. L’iniziativa riguarda strumenti scientifici e industriali quali microscopi, sistemi di gestione dei liquidi, bracci robotici, macchine manifatturiere e hardware per il calcolo quantistico, con una prima anteprima riservata a laboratori, produttori e organizzazioni selezionate.

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L’obiettivo dichiarato è ridurre il tempo e le competenze necessarie per far dialogare macchine diverse, sostituendo molte integrazioni software create su misura con un’interfaccia condivisa. Per Anthropic, il valore del progetto sta nell’estendere le capacità degli agenti oltre testo, dati e software: un modello può analizzare risultati sperimentali, aggiornare parametri e coordinare dispositivi attraverso una rete, ma entro vincoli operativi espliciti.

La società collega il progetto all’accelerazione della ricerca scientifica e a possibili applicazioni nell’impresa e nell’industria. Elizabeth Kelly, responsabile dei beneficial deployments, ha spiegato che il sistema è nato per mostrare il potenziale dell’AI nella scienza, con benefici estendibili anche ad altri contesti produttivi.

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Il paragone proposto è quello di un cavo USB-C: un collegamento standard che semplifica la trasmissione di informazioni fra dispositivi diversi, senza imporre l’uso dei modelli Claude.

Driver comuni, dati fisici e controlli di sicurezza

Il cuore di MHS è un driver standardizzato: espone comandi essenziali, come leggere una misura o impostare un valore, e permette ai dispositivi di essere individuati e coordinati in un formato comune. In questo modo strumenti collegati in rete possono scambiarsi informazioni senza richiedere un programma traduttore costruito appositamente per ogni combinazione di hardware.

Lo standard include inoltre tag che descrivono ciò che un modello addestrato soprattutto nel mondo digitale non può dedurre da solo: caratteristiche fisiche, parametri regolabili, misure disponibili e limiti di sicurezza applicati. Il peso e l’intervallo di movimento di un braccio robotico, per esempio, possono diventare vincoli leggibili dall’agente, evitando istruzioni incompatibili con la macchina.

Secondo Anthropic, questi dati possono essere inseriti dagli utenti in linguaggio naturale e trasformati in un file di riferimento per il dispositivo. Collegando MHS al precedente Model Context Protocol, gli scienziati possono usare istruzioni in linguaggio naturale mentre l’agente ragiona sui passaggi, modifica parametri in tempo reale e, in alcuni casi, tenta il recupero da un errore hardware senza intervento umano.

La dimostrazione diffusa con l’annuncio mostra Claude alle prese con un braccio robotico e con il compito di raccogliere una lattina di alluminio senza un addestramento specifico sulla sequenza necessaria. Un altro esempio descrive il controllo di un laser verificato da una telecamera, con regolazioni ripetute fino alla calibrazione; un ulteriore caso riguarda un microscopio che mette a fuoco, analizza l’immagine e sposta autonomamente l’osservazione sull’area rilevante.

Lo sviluppo è nato dalla collaborazione con l’HHMI Janelia Research Campus, ad Ashburn, in Virginia. Alek Kemeny, fisico quantistico dello staff tecnico di Anthropic, ha raccontato di aver osservato il neuroscienziato Arco Bast coordinare laser rotanti, microscopi e telecamere in un esperimento sulla formazione della memoria: “Questa idea si potrebbe usare per far condurre a un’AI qualsiasi esperimento scientifico al mondo”.

Per Jonah Cool, biologo sperimentale della divisione life sciences, il nodo è pratico: “In molti casi non si fa scienza perché non si riesce a usare la strumentazione”. La standardizzazione può quindi alleggerire un lavoro normalmente affidato a specialisti capaci di scrivere logiche personalizzate per ogni banco sperimentale.

Un test riportato da Genentech ha applicato MHS a una stazione robotica per il saggio BCA, che misura la concentrazione proteica totale. Il sistema coordinava un pipettatore automatico, un braccio robotico e un lettore di micropiastre; dopo parametri iniziali non adatti ai liquidi viscosi, Claude ha esplorato intervalli definiti da esperti e individuato impostazioni giudicate ragionevoli dagli specialisti di automazione.

L’apertura del codice dipenderà dalle verifiche

La fase iniziale coinvolge partner come Amazon Web Services, Hugging Face, Raspberry Pi, Automata e Universal Robots, chiamati a contribuire a valutazioni di sicurezza e buone pratiche. Il perimetro è rilevante perché un agente che controlla oggetti fisici può danneggiare apparecchiature o persone, mentre modelli e robot possono essere indotti a comportamenti non previsti.

Anthropic sostiene che guardrail nei modelli e limiti codificati nell’hardware debbano prevenire usi impropri, inclusi quelli con potenziali implicazioni biologiche. La società prevede di rendere MHS open source al termine dell’anteprima, mantenendolo model agnostic: la sua adozione potrà quindi dipendere non solo dalle capacità degli agenti, ma dalla qualità delle verifiche condivise con i produttori.

Nel frattempo Anthropic amplia le proprie competenze hardware, con un team dedicato ai chip personalizzati e l’assunzione di Caitlin Kalinowski, dirigente con esperienze in OpenAI, Meta e Apple.

FAQ

Che cos’è il Model Hardware Standard?

È un insieme di driver e regole comuni che consente agli agenti AI di scoprire, controllare e far comunicare dispositivi con un’interfaccia programmabile.

Quali macchinari può collegare MHS?

Microscopi, pipettatori automatici, bracci robotici, macchine manifatturiere e sistemi per il calcolo quantistico rientrano tra gli esempi indicati da Anthropic.

MHS obbliga a usare Claude?

Lo standard è indipendente dal modello: può essere usato da differenti ambienti agentici tramite protocolli standard, incluso il Model Context Protocol.

Chi può usare MHS nella fase iniziale?

Laboratori scientifici, aziende di robotica e produttori avanzati selezionati partecipano alla research preview, prima della prevista apertura del codice.

Come è stata verificata questa notizia?

L’analisi della nostra Redazione incrocia Ars Technica, CNBC, Hardware Upgrade e WIRED; ogni articolo riceve supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.