SpaceXAI lancia Grok Bot, agenti AI attivi nel cloud su macOS e iOS

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

SpaceXAI apre l’early beta di Grok Bot , agente AI operativo nel cloud.

apre l’early beta di , agente AI operativo nel cloud. I bot lavorano su app, email, file e servizi autorizzati dall’utente.

Le attività possono proseguire anche con il computer locale spento.

L’accesso iniziale riguarda selezionati abbonati e piattaforme desktop e iOS.

( Riassunto generato con AI)

Grok Bot porta gli agenti AI nel cloud

SpaceXAI, società collegata a Elon Musk, ha aperto in early beta Grok Bot, un nuovo sistema di agenti di intelligenza artificiale progettato per svolgere incarichi completi attraverso strumenti digitali dell’utente. La novità arriva su desktop e iOS per una parte degli abbonati e punta a superare il modello del chatbot che risponde soltanto a una richiesta.

Grok Bot opera da un computer dedicato nel cloud: può quindi continuare un’attività anche quando il portatile dell’utente è chiuso o spento. L’obiettivo dichiarato è affidare agli agenti attività operative ripetitive, dalla gestione delle informazioni fino all’uso coordinato di applicazioni e siti web autorizzati.

Il sistema può autenticarsi in account, caselle email, file, calendari e servizi di terze parti, ma esclusivamente entro gli accessi concessi dall’utente. Quando serve una decisione o un’approvazione, l’agente dovrebbe tornare alla persona, mantenendo un confine tra automazione e giudizio umano.

Come funzionano i collaboratori digitali di SpaceXAI

La caratteristica centrale di Grok Bot è la continuità operativa. Invece di limitarsi a recuperare contenuti da email, calendari o documenti, l’agente può attraversare più servizi autorizzati e completare un flusso di lavoro dall’inizio alla fine.

SpaceXAI descrive il prodotto come una squadra di collaboratori AI, ciascuno con il proprio ambiente operativo. Più bot possono lavorare in parallelo, coordinandosi in una chat di gruppo: un agente può distribuire attività a specialisti diversi e coinvolgere l’utente soltanto nei passaggi che richiedono una valutazione.

Il progetto amplia i connettori ufficiali di Grok e segue l’introduzione, nel luglio 2026, di Grok Automations, funzione destinata ad avviare compiti tramite pianificazioni o specifiche email. La differenza è nel computer cloud dedicato e nella possibilità di assegnare incarichi direttamente con un messaggio, lasciandoli in esecuzione.

Tra gli esempi indicati figurano l’aggiornamento del CRM usando trascrizioni di chiamate, l’onboarding di nuovi assunti, la gestione di fatture in Gmail e la riproduzione di bug con apertura di ticket. Sono casi che mostrano l’ambizione di automatizzare passaggi amministrativi e tecnici, non solo generare testi o risposte.

Il sistema conserva il contesto delle conversazioni e può apprendere preferenze e procedure operative. Secondo la presentazione, può osservare un compito svolto dall’utente, memorizzarne i passaggi e ripeterli in autonomia; una capacità che richiederà verifiche pratiche su affidabilità, controllo degli accessi e qualità dell’esecuzione.

I termini della piattaforma contemplano navigazione web, esecuzione di codice, invio di comunicazioni, modifica di file e interazioni con servizi esterni. Proprio l’ampiezza di queste azioni rende decisive le autorizzazioni e le conferme previste durante il lavoro dell’agente.

Accesso limitato e impatto sul lavoro d’ufficio

Al lancio, Grok Bot è riservato agli abbonati SuperGrok Heavy, Cursor Ultra e Cursor Teams Premium. SpaceXAI non ha indicato quando estenderà il servizio agli altri piani, mantenendo per ora la fase di prova su un pubblico ristretto.

Il legame con Cursor, realtà specializzata nella scrittura di codice con AI che SpaceX sta acquisendo, evidenzia una direzione precisa: integrare agenti capaci di operare su processi aziendali e tecnici. Il passaggio più rilevante non è la singola automazione, ma la delega persistente di attività a software attivi nel cloud.

Se le promesse saranno confermate nell’uso reale, l’effetto potrà riguardare soprattutto le mansioni basate su copia e incolla, aggiornamenti di schede e passaggi manuali ripetitivi. Resterà però centrale la supervisione umana nelle operazioni con conseguenze operative o decisionali.

FAQ

Che cos’è Grok Bot?

Sì, è un agente AI di SpaceXAI che usa strumenti e servizi autorizzati per completare attività operative nel cloud.

Grok Bot funziona a computer spento?

Sì, il computer cloud dedicato consente alle attività avviate dall’utente di proseguire anche quando il dispositivo locale non è attivo.

Quali servizi può usare Grok Bot?

Sì, può operare su email, file, calendari, applicazioni, siti web e servizi di terze parti, nei limiti delle autorizzazioni ricevute.

Chi può accedere alla beta?

Sì, al lancio l’accesso è previsto per SuperGrok Heavy, Cursor Ultra e Cursor Teams Premium, su desktop e iOS.

Quali fonti hanno verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: TecnoAndroid e Tom’s Hardware.