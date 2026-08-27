Gemini Live si aggiorna: più app Google e memoria delle conversazioni

27 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Google amplia Gemini Live con integrazioni per produttività e servizi connessi.

amplia con integrazioni per produttività e servizi connessi. Spark trasforma richieste vocali articolate in attività su Drive, Docs e Sheets.

trasforma richieste vocali articolate in attività su Drive, Docs e Sheets. La memoria conversazionale permette di recuperare informazioni discusse in chat precedenti.

Il rilascio è progressivo e dipende da account, dispositivo e area geografica.

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Gemini Live diventa più operativo nei servizi Google

Google ha annunciato un aggiornamento di Gemini Live che estende l’assistente conversazionale a più applicazioni dell’ecosistema aziendale e personale, con l’obiettivo di ridurre i passaggi necessari per completare attività quotidiane. La novità riguarda gli utenti compatibili di Gemini Live e punta a rendere la voce, anziché il passaggio manuale fra app, il centro dell’interazione con strumenti come Gmail, Google Drive, Docs e Sheets.

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Il cambiamento interviene soprattutto nella gestione delle richieste composte: l’utente può formulare un’esigenza in linguaggio naturale e lasciare che l’assistente individui i servizi collegati utili a svolgerla. Secondo quanto comunicato da Google, l’intenzione è evitare che chi usa l’AI debba conoscere in anticipo quale strumento attivare per ogni passaggio.

L’aggiornamento si colloca nella strategia con cui Google sta integrando funzioni di intelligenza artificiale nei servizi cloud e su Android. In un mercato dove anche OpenAI, Microsoft e Anthropic sviluppano assistenti capaci di eseguire compiti, la differenza si misura sempre più nella capacità di collegare dati, applicazioni e contesto senza spezzare il dialogo.

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Il rollout è già iniziato, ma la disponibilità viene distribuita progressivamente. L’accesso può quindi variare in base al dispositivo, all’account e alla regione dell’utente, come avviene per altre funzioni AI rilasciate da Google.

Spark, memoria e più estensioni nella stessa conversazione

La funzione più rilevante è l’integrazione di Spark, disponibile per chi possiede un piano AI Pro o superiore. Attraverso comandi vocali naturali, Spark può avviare sequenze con più passaggi nei servizi Google Drive, Docs e Sheets, trasformando idee espresse a voce in materiale organizzato.

Un possibile uso consiste nel raccontare un progetto mentre si è fuori casa: Gemini Live può individuare gli argomenti principali, ordinarli e predisporre una struttura in Google Docs. Lo stesso meccanismo può servire per pianificare pasti e creare una lista della spesa a partire da ricette già archiviate nei documenti.

L’aggiornamento abilita inoltre l’uso simultaneo di più estensioni durante la conversazione. L’assistente può recuperare informazioni da Gmail, consultare il calendario, cercare indicazioni con Google Maps e accedere ad altri servizi supportati, senza che l’utente interrompa il dialogo per aprire singolarmente le applicazioni.

Fra le novità figura anche l’accesso alla memoria delle conversazioni precedenti e alla funzione Personal Intelligence. In concreto, l’utente può chiedere il nome di un ristorante citato in una chat passata o recuperare una ricetta discussa in precedenza: il valore dell’assistente dipende dunque non soltanto dalla risposta, ma dalla continuità del contesto.

Questa impostazione avvicina Gemini Live a un’interfaccia operativa: la conversazione raccoglie la richiesta, mentre l’AI coordina dietro le quinte i servizi necessari. Per lavoro e studio, il beneficio potenziale è una minore frammentazione tra email, documenti, fogli di calcolo, appuntamenti e ricerche informative.

Non significa però che ogni funzione sia disponibile indistintamente. Spark richiede un piano AI Pro o superiore, mentre l’adozione delle altre integrazioni segue una distribuzione graduale: verificare la presenza delle opzioni nel proprio account resta il modo più immediato per accertare l’accesso effettivo.

La conversazione diventa il punto di accesso ai dati

L’aspetto più significativo riguarda il rapporto fra memoria e azione. Collegare una conversazione precedente a documenti, messaggi e servizi può rendere le richieste più rapide, ma rende anche il contesto personale un elemento centrale dell’esperienza di Gemini Live.

Per Google, il vantaggio dichiarato è un’interazione più naturale: invece di memorizzare menu, estensioni e procedure, l’utente descrive il risultato desiderato. La qualità pratica della funzione dipenderà dalla capacità dell’assistente di selezionare correttamente il servizio e le informazioni pertinenti.

La distribuzione progressiva consente inoltre a Google di portare queste capacità agli utenti compatibili senza un rilascio uniforme. L’evoluzione attesa non riguarda solo chatbot più informati, ma strumenti in grado di collegare in modo trasparente attività che fino a ora richiedevano app separate.

FAQ

Chi può usare Spark in Gemini Live?

Spark è indicato per gli utenti con piano AI Pro o superiore e lavora con Drive, Docs e Sheets.

Gemini Live può cercare nelle email?

L’aggiornamento consente a Gemini Live di recuperare informazioni da Gmail mantenendo la conversazione attiva con l’assistente.

Quali servizi può coordinare Gemini Live?

Le fonti citano Gmail, calendario, Google Maps, Drive, Docs e Sheets fra i servizi e le estensioni utilizzabili.

Come funziona la memoria delle conversazioni?

Gemini Live può recuperare dati discussi in chat precedenti, come il nome di un ristorante o una ricetta già menzionata.

Come è stato verificato questo aggiornamento?

Nasce da analisi e verifica incrociata della Redazione su Hardware Upgrade e telefonino.net; ogni articolo riceve supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.