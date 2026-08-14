Intel aggiorna LLM-Scaler: supporto a Muse Glimmer 30B e DFlash

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Intel aggiorna due container beta della piattaforma LLM-Scaler .

aggiorna due container beta della piattaforma . Arriva il supporto a Muse Glimmer 30B sulle Arc Pro B70 .

sulle . Il container Omni introduce video generativo locale con nuovi modelli.

I rilasci restano in beta e le note sono disponibili su GitHub.

Riassunto generato con AI

Intel aggiorna LLM-Scaler per Arc Pro

Intel ha rilasciato nelle ultime ore due nuove versioni beta di LLM-Scaler, l’ambiente in container progettato per semplificare l’esecuzione dell’IA generativa sulle GPU Arc e Arc Pro serie B. Il primo aggiornamento, pubblicato lunedì, riguarda il container vLLM e abilita Muse Glimmer 30B, modello di Meta, sulle schede Arc Pro B70 con quantizzazione FP8 online.

Due giorni dopo è arrivata la beta del container Omni, aggiornato a ComfyUI 0.31 nella versione XPU e arricchito con strumenti per la generazione video locale. L’obiettivo di Intel è offrire una configurazione pronta all’uso, evitando agli utenti di comporre manualmente dipendenze e software necessari.

Le novità coinvolgono inferenza testuale, immagini e video, ampliando il numero di modelli supportati. Entrambi i pacchetti mantengono tuttavia l’etichetta beta, un elemento che segnala come gli aggiornamenti siano ancora in una fase di sperimentazione e affinamento.

Supporto ai modelli e prestazioni di inferenza

LLM-Scaler deriva da Project Battlematrix, iniziativa con cui Intel punta a rendere più accessibile l’IA generativa sull’hardware grafico della famiglia Arc. La piattaforma viene distribuita attraverso container Docker e riunisce componenti come vLLM, ComfyUI, SGLang e altri strumenti utilizzati nel settore.

La beta 0.21.0-b3 di LLM-Scaler-vLLM integra il supporto a Muse Glimmer 30B nello stesso giorno del debutto del modello. Sulle Arc Pro B70, l’esecuzione avviene tramite quantizzazione FP8 online, una modalità indicata nelle note dell’aggiornamento. Il rilascio aggiunge inoltre il supporto a DFlash per Muse Glimmer 30B e per Qwen3.6-27B.

Tra gli interventi figurano miglioramenti al tempo al primo token su Gemma-4-31B e Gemma-4-26B-A4B-it. Si tratta dell’intervallo tra l’invio di una richiesta e la comparsa della prima parte della risposta, un parametro rilevante per la percezione della rapidità dell’inferenza. Il pacchetto include anche correzioni di funzionamento distribuite sul resto dell’ambiente.

Il container LLM-Scaler-Omni beta 0.2.0-b1 amplia invece il versante multimodale. Con MiniMax H3 viene introdotta la generazione video in locale, mentre sulle Arc Pro B70 e Arc Pro B60 è previsto anche il supporto a Wan Animate 2.

Più opzioni per video, immagini e file GGUF

L’aggiornamento Omni estende la copertura ai modelli ottimizzati Wan 2.2 14B T2V Turbo, LTX-2, Z-Image, Lumina e Krea2. È stato aggiunto anche il supporto gestito ai modelli GGUF Q4_1, insieme all’integrazione ComfyUI-GGUF-XPU con versione fissata.

Il doppio rilascio mostra una direzione precisa: Intel concentra nello stesso ambiente componenti dedicati a linguaggio, immagini e video, cercando di ridurre la complessità operativa dell’IA locale. La disponibilità di più modelli non equivale però a una garanzia generalizzata sulle prestazioni, che dipendono dalla configurazione e dal software ancora in beta.

Per gli utenti interessati ai singoli interventi, il riferimento tecnico resta nelle note di rilascio pubblicate su GitHub. Saranno gli aggiornamenti successivi a chiarire la stabilità effettiva delle funzioni introdotte.

FAQ

Che cos’è LLM-Scaler di Intel?

Sì, è un ambiente preconfigurato in container Docker che raccoglie vLLM, ComfyUI, SGLang e altri strumenti per l’IA generativa sulle GPU Arc.

Quale GPU supporta Muse Glimmer 30B?

Sì, Muse Glimmer 30B viene eseguito sulle Intel Arc Pro B70 con quantizzazione FP8 online secondo la beta 0.21.0-b3.

Quali modelli ricevono il supporto DFlash?

Sì, la beta vLLM aggiunge DFlash per Muse Glimmer 30B e Qwen3.6-27B, come indicato nell’aggiornamento di Intel.

Quali funzioni video aggiunge LLM-Scaler Omni?

Sì, LLM-Scaler-Omni beta 0.2.0-b1 introduce la generazione video locale con MiniMax H3 e supporta Wan Animate 2 su Arc Pro B70 e B60.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.