12 Ottobre 2026

/ Home/NEWS/Ipsos: il 79% degli italiani vede più sbocchi di carriera all’estero

La notizia in sintesi In Italia il 79% degli intervistati ritiene che le migliori opportunità di carriera siano all’estero.

Il 65% degli italiani giudica favorevolmente il rapporto tra valore e costo della laurea.

L’81% del campione italiano sostiene il divieto dei social media per i minori di 14 anni.

I risultati saranno presentati al Wellbeing Happiness Forum, il 21 e 22 ottobre a Fiera Milano.

Le opportunità di carriera vengono cercate soprattutto oltreconfine, mentre la laurea conserva un valore riconosciuto dalla maggioranza degli italiani. Sono due dei risultati dell’Ipsos Education Monitor 2026, che sarà presentato in esclusiva nazionale al Wellbeing Happiness Forum, in programma il 21 e il 22 ottobre al Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano. La ricerca mette a confronto le opinioni raccolte in 31 Paesi su istruzione, prospettive dei giovani, salute mentale e uso della tecnologia.

Il quadro italiano mostra una distanza tra fiducia nella formazione e aspettative sul lavoro: il 79% degli intervistati ritiene che le migliori possibilità di carriera si trovino all’estero, contro una media globale del 62%. Allo stesso tempo, il 65% esprime un giudizio positivo sul rapporto tra valore e costo della laurea. L’indagine riguarda le percezioni degli intervistati: questi dati non misurano direttamente né gli espatri né i risultati occupazionali dei laureati.

Carriera all’estero, ma la laurea mantiene consenso

La quota italiana di chi guarda all’estero per le opportunità professionali si colloca dopo quelle di Indonesia e Sud Africa. Il rapporto collega questo orientamento all’incertezza economica, alla stagnazione dei salari e alla pressione dell’inflazione. L’espatrio viene così interpretato come una risposta alle prospettive lavorative interne considerate insufficienti, più che come una sola occasione di formazione o arricchimento personale.

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Sull’università, invece, i risultati italiani sono più favorevoli della media internazionale. Il giudizio positivo sul rapporto valore-costo raggiunge il 65%, rispetto al 53% globale, con una differenza di 12 punti percentuali. Anche la raccomandazione di frequentare l’università prima di entrare nel mondo del lavoro raccoglie un consenso maggiore: il 56% in Italia, contro il 49% nell’insieme dei Paesi esaminati.

Il nodo indicato dal rapporto riguarda quindi il collegamento tra competenze acquisite negli atenei e richieste delle imprese. Nicola Neri, CEO di Ipsos Doxa, commenta:

“I risultati dell’Ipsos Education Monitor 2026 evidenziano una tensione crescente tra le aspettative delle nuove generazioni e la loro percezione delle opportunità realmente disponibili”

Per Neri, la risposta deve coinvolgere formazione, occupazione e protezione sociale:

“Il segnale più chiaro che emerge dalla ricerca è la necessità di rafforzare il ponte tra formazione, lavoro e tutele sociali. I giovani continuano a credere nel valore dell’istruzione, ma sempre più spesso faticano a vedere una connessione concreta tra il percorso formativo, la possibilità di costruire una carriera soddisfacente e il raggiungimento di una stabile autonomia economica. Per rispondere a questa sfida è necessario un impegno condiviso da parte di istituzioni, sistema educativo e imprese, affinché il talento possa trovare reali occasioni di crescita. Solo così sarà possibile restituire fiducia nel futuro e creare le condizioni per trattenere competenze ed energie fondamentali per lo sviluppo del Paese.”

Salute mentale e regole per la tecnologia

A livello internazionale, il 33% degli intervistati considera depressione, ansia e altri problemi di salute mentale la principale sfida per il benessere dei ragazzi. La preoccupazione per povertà e disuguaglianze sociali si ferma al 23%. Inoltre, il 48% ritiene che i giovani del proprio Paese abbiano uno scarso benessere psicologico; in Cile questa quota raggiunge il 68%. Si tratta di valutazioni della popolazione intervistata, non di diagnosi cliniche.

La richiesta di limiti all’uso dei social media è particolarmente ampia. Il divieto per i minori di 14 anni, sia a scuola sia nel tempo libero, trova il sostegno del 73% del campione globale e dell’81% di quello italiano. La maggioranza è favorevole in 30 dei 31 Paesi coinvolti.

Le opinioni sull’intelligenza artificiale a scuola sono differenti. A chiederne l’esclusione totale dalle aule è il 39% degli intervistati nel mondo, percentuale che sale al 45% in Italia. In Indonesia, Malaysia e Singapore il rapporto segnala invece apertura verso l’impiego dell’IA per sviluppare competenze digitali e adattare l’apprendimento alle esigenze degli studenti.

Il confronto al Forum

Kevin Giorgis, presidente di EFI – Ecosistema Formazione Italia, lega questi risultati al dibattito sui criteri con cui valutare il benessere collettivo:

“I risultati dell’Ipsos Education Monitor 2026 impongono una profonda riflessione sul concetto stesso di progresso e sviluppo della nostra società”

La sua lettura mette insieme tutela dei minori, strumenti educativi e prospettive economiche:

“I dati evidenziano chiaramente come non sia più sufficiente misurare il benessere di una nazione unicamente attraverso gli indicatori macroeconomici storici. Se quasi la metà della popolazione globale e una quota consistente di cittadini italiani percepiscono i ragazzi come psicologicamente vulnerabili e soffocati dall’ansia per il futuro, significa che il patto generazionale va interamente riscritto. Serve una governance responsabile per proteggere i minori dai rischi della sovraesposizione ai social media, ma occorre anche dotarli di strumenti tecnologici innovativi, di una formazione allineata al mercato e di prospettive economiche concrete. Il Wellbeing Happiness Forum si pone al centro di questa missione, unendo dati, istituzioni e strategie per restituire fiducia, salute mentale e opportunità alle prossime generazioni.”

L’indagine è stata condotta online attraverso la piattaforma Global Advisor tra il 19 giugno e il 3 luglio 2026, con 23.537 interviste a persone tra 16 e 74 anni. I campioni nazionali sono stati ponderati rispetto ai dati censuari più recenti. La presentazione alla seconda edizione del Forum porterà questi risultati nel confronto sulle prospettive delle nuove generazioni, con particolare attenzione al rapporto tra istruzione, autonomia economica e benessere psicologico.