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Enercom lancia Enercoach per stimare i consumi degli elettrodomestici

Enercom lancia Enercoach per stimare i consumi degli elettrodomestici

13 Ottobre 2026

13 Ottobre 2026/Home/SMART CITIES/Enercom lancia Enercoach per stimare i consumi degli elettrodomestici

La notizia in sintesi

  • Enercom introduce Enercoach, un servizio digitale attivabile nell’app riservata ai clienti.
  • Il sistema analizza i dati del contatore per stimare i consumi dei diversi apparecchi domestici.
  • La tecnologia NILM non richiede l’installazione di sensori sui singoli elettrodomestici.
  • Midori Connect ha sviluppato la componente tecnologica e l’integrazione del servizio nell’app.

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Enercom ha presentato il 12 ottobre 2026 Enercoach, un servizio che permette ai clienti di analizzare l’utilizzo dell’energia domestica attraverso l’app della società. Il sistema elabora i dati del contatore per stimare quanto consumano i diversi apparecchi e individuare possibili anomalie o inefficienze. L’obiettivo dichiarato è aiutare gli utenti a capire quali dispositivi e comportamenti pesano maggiormente sui consumi, senza installare sensori su ogni elettrodomestico.

Il servizio è attivabile dall’app di Enercom, società di vendita appartenente all’omonimo gruppo. A svilupparne la tecnologia è stata Midori Connect, azienda italiana che realizza strumenti digitali basati sull’elaborazione dei dati e sull’intelligenza artificiale. La collaborazione ha riguardato sia la componente tecnologica sia l’inserimento del nuovo strumento nell’app destinata ai clienti.

Dal consumo complessivo alla stima per apparecchio

Alla base di Enercoach c’è la tecnologia NILM, acronimo di Non-Intrusive Load Monitoring. Il sistema esamina il profilo dei consumi registrato dal contatore e, a partire da questa lettura complessiva, stima come l’energia utilizzata si distribuisca fra gli apparecchi presenti nell’abitazione. Le informazioni elaborate vengono poi visualizzate nell’app.

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La distinzione è rilevante per interpretare i risultati: la ripartizione fra i dispositivi deriva da una stima, non da sensori dedicati installati su ciascuno di essi. Il servizio utilizza dunque il dato complessivo della casa per offrire una lettura più dettagliata dei consumi. Il riconoscimento di anomalie e inefficienze rientra nelle funzioni descritte da Enercom, insieme all’analisi delle abitudini che incidono sull’impiego dell’energia.

Angelo Asciano, marketing manager di Enercom, collega il lancio alla volontà di rendere più comprensibili le informazioni sul fabbisogno domestico:

“Questo nuovo servizio rispecchia l’approccio all’energia che come Gruppo stiamo costruendo: un percorso che parte dalla conoscenza del fabbisogno energetico per aiutare le persone a sviluppare maggiore consapevolezza e a tradurla in scelte quotidiane più responsabili – dichiara Angelo Asciano, marketing manager di Enercom -. Conoscere meglio i propri consumi significa poterli governare: individuare le inefficienze, intervenire sulle abitudini meno virtuose e compiere scelte più informate nella gestione quotidiana della casa”.

Lo sviluppo tecnologico e le informazioni nell’app

Midori Connect ha curato l’elaborazione delle informazioni energetiche e la loro traduzione in contenuti consultabili dall’utente. Il lavoro riguarda quindi il passaggio dai dati del contatore a indicazioni che possano essere utilizzate nella gestione della casa. Enercoach viene proposto come supporto alle decisioni quotidiane: l’analisi serve a orientare l’attenzione verso gli apparecchi e le abitudini che contribuiscono maggiormente al consumo.

Christian Camarda, CEO di Midori Connect, descrive così l’approccio seguito nello sviluppo:

“Enercoach rappresenta perfettamente il tipo di innovazione su cui lavoriamo ogni giorno: trasformare grandi quantità di dati in servizi digitali capaci di generare valore concreto per le persone e per le organizzazioni. Le tecnologie di analisi avanzata e l’intelligenza artificiale sono realmente efficaci quando riescono a semplificare la complessità e a supportare decisioni migliori.”

Il nuovo servizio si affianca alle informazioni già accessibili nell’app Enercom per ogni utenza, fra cui i consumi su base oraria e i prezzi dell’energia. Questi dati consentono di consultare l’andamento dei consumi; Enercoach aggiunge una stima della loro distribuzione fra gli apparecchi domestici. La novità consiste quindi nell’affiancare alla lettura delle quantità utilizzate un’analisi delle possibili componenti del consumo, con l’intento di aiutare il cliente a individuare dove intervenire sulle proprie abitudini.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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