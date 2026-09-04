Germania accusa apparati russi per il fallito attentato di Lipsia

4 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • La Germania attribuisce il fallito attentato di Lipsia a presunti apparati statali russi.
  • Due sospettati sarebbero stati identificati nell’inchiesta del procuratore generale tedesco.
  • Dna, droni e movimenti ricostruiti sono al centro degli accertamenti investigativi.
  • Mosca respinge le accuse e annuncia una dura reazione diplomatica.

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Lipsia, l’accusa tedesca punta alla rete russa

Il governo tedesco ha attribuito agli apparati statali russi il fallito attentato di Lipsia, mentre gli investigatori hanno identificato due presunti esecutori: un cittadino russo con passaporto lettone e un bielorusso con doppio passaporto russo. L’inchiesta, affidata al procuratore generale tedesco con procedure proprie dei casi di terrorismo, collega i sospettati alla preparazione di droni ed esplosivo militare. Le informazioni diffuse dopo le dichiarazioni dei ministri Dobrindt e Wadephul rafforzano la pressione diplomatica su Mosca, che respinge ogni accusa.

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Il caso assume rilievo nazionale perché si inserisce in una sequenza di episodi contro infrastrutture e nella crescente preoccupazione tedesca per possibili azioni di guerra ibrida.

Droni, Dna e spostamenti dei sospettati

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato dalla tv pubblica Ard, il cittadino russo sarebbe stato l’istruttore e referente dell’operazione, con contatti nei servizi di Mosca. Entrato in Germania dall’aeroporto di Berlino a fine luglio, avrebbe noleggiato un’auto per raggiungere Lipsia e lasciato il Paese dalla capitale due giorni prima dell’attentato. Il sospettato bielorusso, invece, avrebbe curato i droni: il suo Dna è stato individuato all’interno dei dispositivi, sulla scatoletta con esplosivo militare e su un’antenna fissata a un albero per potenziare il segnale.

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Le autorità lo collegano a un visto ottenuto presso l’ambasciata italiana di Minsk, senza che sia transitato dall’Italia, e a precedenti registrati in Finlandia e Lituania. Il ministro Alexander Dobrindt ha definito questi operatori possibili agenti russi low-level; Bild riferisce inoltre che le persone ricercate potrebbero essere quattro, sulla base di Dna e agganci telefonici. La diffusione selettiva di dettagli, a fronte dell’assenza di comunicazioni ufficiali, viene letta come un segnale rivolto a Mosca: gli investigatori ritengono di aver individuato la rete.

Il governo evita però di trasformare l’accusa in una dichiarazione diretta del cancelliere, mantenendo spazio politico e diplomatico davanti a possibili sviluppi.

Le ripercussioni sulla sicurezza e sulla diplomazia

Parallelamente, l’esplosione di una bomba a mano davanti alla stazione di Augsburg, con due feriti lievi, e i danneggiamenti alle infrastrutture elettriche presso Colonia e nel Brandeburgo ampliano il quadro della sicurezza. Per il ministro dell’Interno regionale, nel caso di Bergheim i sospetti si orientano verso estremisti di sinistra oppure una mano straniera. Il cancelliere Friedrich Merz non ha accusato personalmente il Cremlino: una cautela che conserva margini d’azione anche in vista del voto in Sassonia-Anhalt, dove il rapporto con Mosca è tema sensibile.

FAQ

Quale autorità indaga sull’attentato di Lipsia?

Il procuratore generale tedesco conduce l’indagine con modalità previste per i casi di terrorismo, mentre le identità dei sospettati restano coperte.

Da dove è entrato il presunto istruttore?

Il presunto istruttore è entrato dall’aeroporto di Berlino a fine luglio, ha noleggiato un’auto e lasciato la capitale prima dell’attentato.

Quali elementi collegano il bielorusso ai droni?

Il Dna è stato trovato nei droni, sulla scatoletta contenente esplosivo militare e sull’antenna che avrebbe rafforzato il segnale di guida.

Qual è stata la reazione di Mosca?

Mosca ha definito le accuse una campagna di provocazione, convocato l’incaricato d’affari tedesco e annunciato una dura reazione contro Berlino.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da fonti qualificate e rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.

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