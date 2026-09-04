4 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Germania accusa apparati russi per il fallito attentato di Lipsia

La notizia in sintesi La Germania attribuisce il fallito attentato di Lipsia a presunti apparati statali russi.

Due sospettati sarebbero stati identificati nell’inchiesta del procuratore generale tedesco.

Dna, droni e movimenti ricostruiti sono al centro degli accertamenti investigativi.

Mosca respinge le accuse e annuncia una dura reazione diplomatica.

Lipsia, l’accusa tedesca punta alla rete russa

Il governo tedesco ha attribuito agli apparati statali russi il fallito attentato di Lipsia, mentre gli investigatori hanno identificato due presunti esecutori: un cittadino russo con passaporto lettone e un bielorusso con doppio passaporto russo. L’inchiesta, affidata al procuratore generale tedesco con procedure proprie dei casi di terrorismo, collega i sospettati alla preparazione di droni ed esplosivo militare. Le informazioni diffuse dopo le dichiarazioni dei ministri Dobrindt e Wadephul rafforzano la pressione diplomatica su Mosca, che respinge ogni accusa.

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Il caso assume rilievo nazionale perché si inserisce in una sequenza di episodi contro infrastrutture e nella crescente preoccupazione tedesca per possibili azioni di guerra ibrida.

Droni, Dna e spostamenti dei sospettati

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato dalla tv pubblica Ard, il cittadino russo sarebbe stato l’istruttore e referente dell’operazione, con contatti nei servizi di Mosca. Entrato in Germania dall’aeroporto di Berlino a fine luglio, avrebbe noleggiato un’auto per raggiungere Lipsia e lasciato il Paese dalla capitale due giorni prima dell’attentato. Il sospettato bielorusso, invece, avrebbe curato i droni: il suo Dna è stato individuato all’interno dei dispositivi, sulla scatoletta con esplosivo militare e su un’antenna fissata a un albero per potenziare il segnale.

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Le autorità lo collegano a un visto ottenuto presso l’ambasciata italiana di Minsk, senza che sia transitato dall’Italia, e a precedenti registrati in Finlandia e Lituania. Il ministro Alexander Dobrindt ha definito questi operatori possibili agenti russi low-level; Bild riferisce inoltre che le persone ricercate potrebbero essere quattro, sulla base di Dna e agganci telefonici. La diffusione selettiva di dettagli, a fronte dell’assenza di comunicazioni ufficiali, viene letta come un segnale rivolto a Mosca: gli investigatori ritengono di aver individuato la rete.

Il governo evita però di trasformare l’accusa in una dichiarazione diretta del cancelliere, mantenendo spazio politico e diplomatico davanti a possibili sviluppi.

Le ripercussioni sulla sicurezza e sulla diplomazia

Parallelamente, l’esplosione di una bomba a mano davanti alla stazione di Augsburg, con due feriti lievi, e i danneggiamenti alle infrastrutture elettriche presso Colonia e nel Brandeburgo ampliano il quadro della sicurezza. Per il ministro dell’Interno regionale, nel caso di Bergheim i sospetti si orientano verso estremisti di sinistra oppure una mano straniera. Il cancelliere Friedrich Merz non ha accusato personalmente il Cremlino: una cautela che conserva margini d’azione anche in vista del voto in Sassonia-Anhalt, dove il rapporto con Mosca è tema sensibile.

FAQ

Quale autorità indaga sull’attentato di Lipsia?

Il procuratore generale tedesco conduce l’indagine con modalità previste per i casi di terrorismo, mentre le identità dei sospettati restano coperte.

Da dove è entrato il presunto istruttore?

Il presunto istruttore è entrato dall’aeroporto di Berlino a fine luglio, ha noleggiato un’auto e lasciato la capitale prima dell’attentato.

Quali elementi collegano il bielorusso ai droni?

Il Dna è stato trovato nei droni, sulla scatoletta contenente esplosivo militare e sull’antenna che avrebbe rafforzato il segnale di guida.

Qual è stata la reazione di Mosca?

Mosca ha definito le accuse una campagna di provocazione, convocato l’incaricato d’affari tedesco e annunciato una dura reazione contro Berlino.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da fonti qualificate e rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.