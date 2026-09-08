8 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Fujifilm lancia ETERNA ProRemote per il controllo remoto GFX ETERNA 55

La notizia in sintesi Fujifilm lancerà l’app ETERNA ProRemote a fine settembre 2026.

L’app controlla da remoto la camera GFX ETERNA 55 su iOS e iPadOS.

Tre modalità collegano fino a quattro camere, secondo la configurazione scelta.

La presentazione è prevista all’IBC 2026 di Amsterdam.

Fujifilm ha annunciato ETERNA ProRemote, applicazione destinata al controllo remoto della camera digitale cinematografica GFX ETERNA 55. Il lancio è previsto a fine settembre 2026 e il software sarà mostrato all’IBC 2026, in programma dall’11 al 14 settembre ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

L’app sarà disponibile per dispositivi iOS e iPadOS, quindi smartphone e tablet Apple, e permetterà di collegare la camera attraverso Bluetooth, Wi-Fi oppure una rete LAN cablata. L’obiettivo dichiarato è concentrare sul dispositivo mobile alcune operazioni della macchina da presa e il monitoraggio delle immagini.

Il sistema prevede tre configurazioni di collegamento, denominate “Semplice”, “Avanzata-Singola” e “Avanzata-Multipla”. La scelta della modalità dipenderà dal tipo di ripresa e dal numero di camere da gestire.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Le connessioni previste dall’app

La modalità “Semplice” utilizza il Bluetooth e consente le funzioni operative di base, tra cui avvio e arresto della registrazione, controllo dello zoom motorizzato e salvataggio o installazione dei profili di impostazione della camera.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, in questa modalità si possono collegare e controllare fino a quattro GFX ETERNA 55 senza ricorrere a un access point esterno. L’app punta inoltre a ridurre i passaggi iniziali di configurazione, evitando l’inserimento manuale di informazioni di rete come l’indirizzo IP.

La modalità “Avanzata-Singola” combina Bluetooth e Wi-Fi per la gestione di una singola camera. La connessione avviene direttamente tra la GFX ETERNA 55 e il dispositivo iOS o iPadOS, senza richiedere un punto di accesso di rete separato.

Con “Avanzata-Singola” sarà possibile intervenire sia sulle impostazioni della camera sia sugli obiettivi, mantenendo sullo schermo il flusso video in diretta. Il dispositivo connesso potrà quindi essere usato anche come monitor aggiuntivo durante la produzione.

La terza opzione, “Avanzata-Multipla”, richiede invece un access point esterno. La configurazione permette di connettere contemporaneamente fino a quattro camere GFX ETERNA 55, con una gestione pensata per set e produzioni multicamera.

Quando sono presenti più camere in modalità “Avanzata-Multipla”, l’app consente di visualizzare i flussi video live di tutte le unità collegate. La funzione può essere utilizzata per seguire le immagini da una postazione distante rispetto alla camera.

Monitoraggio e controllo dell’immagine

Le modalità “Avanzata-Singola” e “Avanzata-Multipla” includono strumenti di supporto alla valutazione dell’immagine. Tra questi figurano waveform, vectorscope e istogramma, utilizzabili per controllare esposizione e colore.

Le informazioni possono essere mostrate con una “visualizzazione sovrapposta”, che le colloca sopra l’immagine, oppure con una “visualizzazione affiancata”, che le posiziona all’esterno dell’inquadratura visualizzata sul dispositivo.

Sullo schermo dell’app potranno comparire anche dati della camera come frequenza dei fotogrammi, angolo dell’otturatore, sensibilità ISO, valore del filtro ND, diaframma e impostazioni del colore, insieme al segnale video dal vivo.

Il controllo remoto comprende la messa a fuoco manuale, l’autofocus Touch e lo zoom motorizzato nelle due modalità avanzate. Le operazioni possono essere effettuate dal dispositivo mobile mentre viene monitorato il flusso della camera.

Fujifilm indica tra gli impieghi possibili le riprese effettuate con gru, nelle quali raggiungere fisicamente la camera può risultare più complesso. In queste situazioni, l’operatore può modificare fuoco e zoom dal dispositivo collegato.

L’app consentirà inoltre di trasferire sul dispositivo connesso file registrati dalla camera, comprese clip video e immagini estratte dai fotogrammi. Il comunicato non fornisce ulteriori dettagli sui formati o sulle modalità di trasferimento.

Impostazioni condivise tra le camere

ETERNA ProRemote include il salvataggio e il caricamento di impostazioni personalizzate. Gli utenti potranno archiviare una configurazione e trasferirla sulla camera nel momento necessario.

Nelle configurazioni con più apparecchi, le impostazioni di una camera potranno essere copiate sulle altre. Questa funzione è prevista nelle modalità “Semplice” e “Avanzata-Multipla”.

La disponibilità dell’app è fissata per fine settembre 2026, dopo la presentazione programmata nel corso dell’IBC 2026. Il comunicato non indica prezzi, modalità di distribuzione o eventuali requisiti aggiuntivi per l’uso dell’applicazione.

Il debutto di ETERNA ProRemote riguarda esclusivamente la GFX ETERNA 55, indicata da Fujifilm come camera digitale per la produzione cinematografica. L’app amplia le opzioni di gestione remota e di monitoraggio previste per questo modello.

La possibilità di scegliere fra collegamento diretto, gestione di una singola camera con video live e configurazione multicamera distingue le tre modalità annunciate. L’impiego di un access point esterno è richiesto soltanto per “Avanzata-Multipla”.

Per le produzioni che impiegano più postazioni di ripresa, l’elemento centrale dell’annuncio è il controllo simultaneo di un massimo di quattro camere e la visualizzazione dei relativi flussi in diretta attraverso un dispositivo iOS o iPadOS.

L’IBC 2026 sarà la prima occasione indicata dall’azienda per vedere l’app in presentazione pubblica. La fiera si terrà ad Amsterdam dall’11 al 14 settembre, mentre la commercializzazione del sistema è annunciata entro la fine dello stesso mese.

Fujifilm non ha diffuso nel comunicato informazioni su compatibilità con altri modelli, disponibilità geografica o aggiornamenti software richiesti per GFX ETERNA 55. I dettagli comunicati riguardano collegamenti, controlli e strumenti di monitoraggio.

Con l’arrivo previsto a settembre 2026, ETERNA ProRemote aggiungerà alla GFX ETERNA 55 un’interfaccia mobile per intervenire sulle riprese a distanza, osservare il segnale video e organizzare le impostazioni in set con una o più camere.

FAQ

Quando sarà disponibile ETERNA ProRemote?

Il lancio dell’app è previsto a partire da fine settembre 2026.

Quali dispositivi supporta l’app Fujifilm?

Dispositivi iOS e iPadOS, inclusi smartphone e tablet, possono collegarsi alla GFX ETERNA 55.

Quante camere può gestire ETERNA ProRemote?

Fino a quattro camere GFX ETERNA 55 possono essere collegate nelle configurazioni multicamera indicate da Fujifilm.

Serve un access point per collegare la camera?

La modalità “Avanzata-Multipla” richiede un access point esterno; “Semplice” e “Avanzata-Singola” collegano direttamente camera e dispositivo.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Contenuto basato sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.