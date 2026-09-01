Swiss AI Weeks, Ticino: quasi 30 eventi con oltre 40 organizzazioni

1 Settembre 2026

1 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Swiss AI Weeks, Ticino: quasi 30 eventi con oltre 40 organizzazioni

La notizia in sintesi

  • Le Swiss {ai} Weeks iniziano in Ticino con quasi trenta eventi.
  • Il programma coinvolge oltre quaranta organizzazioni in otto località ticinesi.
  • Il Cantone sarà rappresentato all’AI+X Summit di Zurigo il 1° ottobre.
  • Le iniziative rientrano nel percorso verso il Geneva AI Summit 2027.

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Le Swiss {ai} Weeks prendono il via in Ticino con un calendario che, secondo gli organizzatori, conta quasi trenta appuntamenti distribuiti tra otto località e alcuni workshop online. L’iniziativa nazionale dedicata all’intelligenza artificiale proseguirà fino al 4 ottobre, mentre una parte delle attività ticinesi si estenderà fino a novembre nel quadro del percorso “Road to Geneva”, in vista del Geneva AI Summit del 2027.

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Il programma coinvolge più di quaranta realtà locali, fra aziende, istituzioni, centri di ricerca, fondazioni, sindacati e associazioni. Gli eventi sono previsti a Lugano, Bioggio, Bellinzona, Locarno, Massagno, Vezia, Stabio e Cadenazzo. I temi annunciati includono lavoro, finanza, costruzioni, biomedicina, diritto e formazione, con iniziative rivolte anche a giovani, anziani e famiglie.

Su scala nazionale, le Swiss {ai} Weeks dichiarano 220 partner, 37 città coinvolte e oltre 180 appuntamenti già inseriti in calendario al momento del lancio. Nell’edizione 2025 erano state coinvolte 33 città e 154 organizzazioni partner. Il progetto richiama inoltre l’esperienza di Apertus, il modello linguistico svizzero addestrato sul supercomputer Alps del Centro svizzero di calcolo scientifico, con sede a Lugano.

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Laboratori, formazione e produzioni audiovisive

L’anteprima del programma ticinese si è svolta il 27 agosto a Bioggio, negli spazi di Acer Europe. L’incontro, intitolato “Intelligenza artificiale: l’impatto umano”, è stato organizzato dal capitolo regionale di AI Salon insieme a Linkfloyd, OCST, XR Solution e Ticyweb. Ospite dell’iniziativa è stato Bruno Giussani, già curatore globale di TED, intervistato sui temi della guerra cognitiva e della sovranità della mente.

Tra le attività previste figurano laboratori pratici sull’intelligenza artificiale per la terza e quarta età, incontri su fake news e AI destinati a ragazzi tra i 12 e i 18 anni e ai loro genitori. A Massagno, al cinema Lux, è inoltre annunciato il Merge Film Festival, presentato come il primo festival svizzero interamente dedicato a produzioni coadiuvate dall’intelligenza artificiale generativa. Il festival coinvolgerà studenti delle scuole superiori e delle università locali in lezioni sulla postproduzione e sull’alterazione di immagini e video.

Lugano ospiterà più della metà degli appuntamenti ticinesi. Nel cartellone sono indicati, tra gli altri, un USI EMBA Talk rivolto a manager e imprenditori, l’Action Day della Fondazione AGIRE, incontri organizzati da Swisscom, Var Group Suisse e Dagorà, oltre al Forum on Artificial Intelligence in Biomedicine promosso dalla IBSA Foundation con IDSIA al Campus Est dell’USI.

Bellinzona e il confronto sugli archivi

Bellinzona ospiterà il 5 ottobre, nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo Civico, l’evento “Memoria Viva – Storie e archivi nell’era dell’AI”. L’incontro, curato da Mazzantini & Associati e dalla startup Biography Library, sarà rivolto a esponenti ed esperti dei 100 comuni del Canton Ticino.

L’iniziativa affronterà l’uso dell’intelligenza artificiale nell’accesso a storie, dati e archivi, con attenzione agli effetti sulla memoria collettiva e sulle identità personali. L’appuntamento si colloca oltre la scadenza formale del 4 ottobre delle Swiss {ai} Weeks e rientra nel programma di avvicinamento al vertice internazionale di Ginevra.

Il Ticino al summit di Zurigo

Il 1° ottobre il Ticino sarà presente allo Zurich AI Festival, inserito nel calendario delle Swiss {ai} Weeks. Nell’ambito dell’AI+X Summit dell’ETH AI Center, la Divisione dell’economia del Cantone coinvolgerà lo Switzerland Innovation Park Ticino, IDSIA USI-SUPSI e il CSCS in un workshop intitolato “Trustworthiness and data sovereignty in critical AI applications”.

Il panel sarà dedicato alle applicazioni dell’AI in contesti che trattano dati protetti, come salute e scienza dei materiali. Saranno inoltre presentati il ruolo dell’infrastruttura Alps e di Apertus nell’addestramento di modelli e un progetto di Artificialy e del Centro Sistemi Informativi del Cantone Ticino sulla traduzione automatica di documenti confidenziali.

Al summit saranno presenti anche startup deeptech incubate presso l’USI Startup Centre, con uno spazio dedicato. Il giorno successivo, Lugano ospiterà l’Executive Dinner Ticino, incontro a numero chiuso per partner, sponsor e rappresentanti istituzionali provenienti dalla Svizzera. Il programma include una visita al supercomputer Alps.

Le Swiss {ai} Weeks sono indicate come pre-evento ufficiale del percorso “Road to Geneva”, che conduce al Geneva AI Summit in programma il 21 e 22 giugno 2027 al Palexpo di Ginevra. Il vertice, organizzato dal DATEC con il DFAE e affidato alla delegata del Consiglio federale Fabiola Gianotti, sarà dedicato alla governance dell’intelligenza artificiale.

FAQ

Quando si svolgono le Swiss {ai} Weeks in Ticino?

Il programma principale parte il 1° settembre e prosegue fino al 4 ottobre, con alcune iniziative previste fino a novembre.

In quali località ticinesi sono previsti gli eventi?

Gli appuntamenti si svolgono a Lugano, Bioggio, Bellinzona, Locarno, Massagno, Vezia, Stabio e Cadenazzo, oltre ad alcuni workshop online.

Quante organizzazioni partecipano al programma ticinese?

Oltre quaranta realtà del territorio partecipano al cartellone, comprese aziende, istituzioni, centri di ricerca, fondazioni, sindacati e associazioni.

Quale evento ticinese è previsto a Zurigo?

Il 1° ottobre il Ticino parteciperà all’AI+X Summit con il workshop “Trustworthiness and data sovereignty in critical AI applications”.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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