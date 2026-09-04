Fujifilm presenta il supertele XF400mmF4.5 per mirrorless Serie X

4 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Fujifilm presenta il superteleobiettivo FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR.
  • L’ottica sarà disponibile dal 10 settembre 2026 a 2.949,99 euro.
  • La focale è di 400 mm, equivalenti a 609 mm nel formato 35 mm.
  • Il peso dichiarato è di circa 1.245 grammi senza copriobiettivo e paraluce.

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Fujifilm Fujinon XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II Obiettivo Zoom, Attacco X Mount, Nero

Configurazione dell’obiettivo 13 elementi in 10 gruppi · L’obiettivo mostra ottime prestazioni ottiche nella gamma focale · Produce immagini chiare anche a lunga distanza

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Fujifilm lancia il supertele XF400mmF4.5 per la Serie X

Fujifilm ha annunciato il FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR, nuovo obiettivo supertele a focale fissa destinato alle fotocamere mirrorless della Serie X. Il prodotto arriverà sul mercato dal 10 settembre 2026, al prezzo di 2.949,99 euro iva inclusa.

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XF400F4.5 Product shots black background 13

L’obiettivo adotta una focale di 400 mm, corrispondente a 609 mm nel formato 35 mm grazie al formato APS-C. L’apertura massima è F4.5 e l’ottica è pensata per riprese di soggetti lontani e in movimento.

Tra gli impieghi indicati dall’azienda figurano fotografia naturalistica, sport motoristici e riprese aeronautiche, contesti nei quali una lunga focale consente di inquadrare soggetti distanti.

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Il peso dichiarato è di circa 1.245 grammi, esclusi copriobiettivo e paraluce. Fujifilm segnala inoltre un baricentro studiato per essere più vicino al corpo macchina.

XF400F4.5 Product shots black background 14

Configurazione ottica e teleconverter

La struttura ottica comprende 21 elementi in 14 gruppi, inclusi due elementi Super ED e quattro elementi ED. Secondo Fujifilm, questa configurazione mira a contenere l’aberrazione cromatica tipica delle focali molto lunghe.

L’obiettivo può essere utilizzato con i teleconverter della stessa gamma. Con il FUJINON Teleconverter XF1.4X TC WR la focale arriva a 560 mm, equivalenti a 853 mm nel formato 35 mm.

Con il FUJINON Teleconverter XF2X TC WR, invece, la focale raggiunge 800 mm, pari a 1.219 mm nel formato 35 mm. L’accessorio amplia quindi la distanza focale disponibile per le riprese più lontane.

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L’arrivo del 400 mm completa l’offerta Fujifilm di superteleobiettivi fissi XF con ampia apertura. L’intervallo indicato dalla società va da circa 300 a 762 mm equivalenti nel formato 35 mm.

Il campo visivo da 609 mm equivalente deriva dal fattore di crop 1,5x del formato APS-C. Questa caratteristica consente di ottenere una focale equivalente elevata con un corpo ottico dal peso dichiarato contenuto.

La costruzione include 20 punti di sigillatura contro polvere e agenti atmosferici. Fujifilm dichiara un funzionamento fino a temperature di -10°C.

XF400F4.5 Product shots black background 21

Stabilizzazione e costruzione

L’elemento frontale riceve un rivestimento al fluoro, indicato dall’azienda per le sue proprietà idrorepellenti e anti-impronta. Si tratta di una protezione utile durante le sessioni di scatto all’aperto.

Il nuovo obiettivo integra una stabilizzazione ottica dell’immagine dichiarata fino a 5,5 stop. Il valore è misurato secondo gli standard CIPA per la correzione di beccheggio e imbardata.

La stabilizzazione è destinata a ridurre gli effetti del movimento della fotocamera nelle riprese a mano libera, una condizione rilevante con obiettivi dalla focale molto lunga.

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Fujifilm riferisce di avere migliorato il rilevamento delle vibrazioni e ottimizzato il meccanismo di stabilizzazione. Il sistema è integrato nel barilotto dell’XF400mmF4.5 R LM OIS WR.

La sigla WR identifica la costruzione resistente agli agenti atmosferici. L’obiettivo è quindi progettato per essere impiegato anche in ambienti dove polvere, umidità e basse temperature possono incidere sull’attrezzatura.

Il paraluce non è incluso nel peso comunicato dall’azienda, così come il copriobiettivo. Il dato di 1.245 grammi riguarda esclusivamente il corpo dell’ottica.

XF400F4.5 Product shots black background 02

Autofocus interno e comandi

Per la messa a fuoco Fujifilm utilizza un sistema interno, con un gruppo di fuoco più piccolo e leggero. Il movimento è affidato a un motore lineare ad alta velocità.

L’azienda descrive l’autofocus come rapido e silenzioso, una caratteristica rivolta alle riprese di soggetti in movimento. Il sistema non richiede lo spostamento di elementi esterni durante la messa a fuoco.

Il barilotto include una funzione di preset della messa a fuoco. Attraverso il pulsante SET è possibile richiamare una posizione di fuoco precedentemente impostata.

XF400mm sideLeft TeleconXF2

Il pulsante di controllo della messa a fuoco è collocato vicino alla parte anteriore dell’obiettivo. Il selettore associato permette di scegliere fra le modalità AF-L, PRESET e AF.

È presente anche la funzione Focus Limiter, che limita l’intervallo di messa a fuoco. Fujifilm indica che può ridurre il tempo di acquisizione quando i soggetti si trovano oltre i cinque metri.

L’attivazione del limitatore dipende dal selettore dell’intervallo di distanza di ripresa. La funzione interviene quindi sulle situazioni in cui non occorre cercare la messa a fuoco a distanze ravvicinate.

XF400mm sideLeftNANAME

Disponibilità e posizionamento nella gamma

Il FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR si rivolge agli utilizzatori delle mirrorless Serie X che cercano una focale fissa lunga. La compatibilità con i due teleconverter amplia le configurazioni previste.

Il lancio è fissato al 10 settembre 2026. Il prezzo comunicato per il mercato italiano è di 2.949,99 euro, iva compresa.

Con questa uscita Fujifilm aggiunge una nuova opzione alla linea XF per fotografia naturalistica, sportiva e aeronautica, affiancando alle focali già disponibili un 400 mm con apertura massima F4.5.

XF400mm hood

La scelta di una focale fissa privilegia una configurazione specifica rispetto alla flessibilità di uno zoom. In cambio, il prodotto combina il campo visivo di 609 mm equivalente con un’apertura massima dichiarata di F4.5.

La disponibilità di teleconverter consente di passare da 400 a 560 oppure 800 mm di focale effettiva. Le equivalenze comunicate per il formato 35 mm sono rispettivamente 853 e 1.219 mm.

La dotazione di comandi sul barilotto punta a facilitare la gestione della messa a fuoco durante le riprese. Focus preset, pulsante di controllo e limitatore operano direttamente sull’obiettivo.

XF400mm front X H2S

Il prodotto dispone di un attacco dedicato al sistema X e sfrutta il sensore APS-C delle fotocamere compatibili. Il fattore di crop 1,5x incide sulla corrispondenza della focale con il formato 35 mm.

La stabilizzazione da 5,5 stop dichiarata dall’azienda si affianca alla costruzione resistente agli agenti atmosferici. Entrambi gli aspetti sono rivolti agli utilizzi esterni e alle riprese senza treppiede.

La configurazione con 21 elementi in 14 gruppi include vetri ED e Super ED. Fujifilm indica questi elementi come strumenti per ridurre le aberrazioni cromatiche nelle immagini.

XF400mm leftNANAME X H2S

Il rivestimento al fluoro dell’elemento frontale completa le misure di protezione esterna. La società lo indica come trattamento con proprietà idrorepellenti e anti-impronta.

Il motore lineare muove il gruppo di messa a fuoco interno. Questa soluzione permette di evitare lo spostamento dell’intera struttura ottica durante la ricerca del fuoco.

Per le riprese oltre cinque metri, il Focus Limiter può restringere il campo operativo della messa a fuoco. L’impostazione è selezionabile tramite il controllo dedicato sull’obiettivo.

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Fujifilm non ha indicato ulteriori varianti di prezzo o date differenziate. Nel comunicato, disponibilità e listino sono riferiti al 10 settembre 2026 e al prezzo di 2.949,99 euro iva inclusa.

L’XF400mmF4.5 R LM OIS WR si colloca fra le ottiche specialistiche del sistema X, rivolte a chi necessita di inquadrature ristrette su soggetti lontani.

La combinazione di focale fissa, teleconverter opzionali, stabilizzazione e comandi dedicati definisce le principali caratteristiche tecniche comunicate dall’azienda per il nuovo modello.

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La focale da 400 mm equivale a 609 mm nel formato 35 mm senza accessori. Con il moltiplicatore 1,4x l’equivalenza dichiarata sale a 853 mm.

Con il teleconverter 2x, l’obiettivo arriva invece all’equivalente di 1.219 mm nel formato 35 mm. L’uso degli accessori è previsto con i modelli FUJINON Teleconverter XF1.4X TC WR e XF2X TC WR.

Il peso dichiarato resta uno degli elementi distintivi del modello: circa 1.245 grammi, un valore riferito al solo obiettivo e non agli accessori frontali.

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La disponibilità a settembre porterà il nuovo supertele nella gamma Fujifilm dedicata al sistema X. Gli utilizzatori potranno scegliere fra la focale nativa e le estensioni ottenibili con i teleconverter compatibili.

Il nuovo obiettivo punta a coprire riprese dove distanza, rapidità del soggetto e necessità di stabilizzazione rendono utile una lunga focale fissa.

Le specifiche comunicate comprendono apertura F4.5, costruzione ottica da 21 elementi, stabilizzazione fino a 5,5 stop e protezione da polvere e agenti atmosferici.

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La scelta del sistema di messa a fuoco interna e del motore lineare completa la dotazione tecnica descritta da Fujifilm. Restano centrali anche i controlli diretti dedicati a preset, autofocus e limitazione della distanza.

Il FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR sarà quindi disponibile in Italia dal 10 settembre 2026 al prezzo indicato di 2.949,99 euro iva inclusa.

L’annuncio amplia la proposta di ottiche supertele per la Serie X con un modello da 400 mm, utilizzabile anche con moltiplicatori di focale 1,4x e 2x.

XF400mm frontTATE

FAQ

Quando sarà disponibile il Fujinon XF400mmF4.5?

La disponibilità è fissata al 10 settembre 2026.

Quanto costa il Fujinon XF400mmF4.5?

Il prezzo comunicato è di 2.949,99 euro iva inclusa.

Qual è la focale equivalente nel formato 35 mm?

La focale di 400 mm corrisponde a 609 mm nel formato 35 mm.

Quale stabilizzazione offre il nuovo obiettivo Fujifilm?

La stabilizzazione ottica dichiarata arriva fino a 5,5 stop secondo gli standard CIPA.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da Fujifilm, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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