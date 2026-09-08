8 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Fujifilm lancia ETERNA ProRemote per il controllo remoto di GFX ETERNA 55

La notizia in sintesi Fujifilm annuncia l’app ETERNA ProRemote per la camera GFX ETERNA 55.

L’app sarà disponibile dalla fine di settembre 2026 per dispositivi iOS e iPadOS.

Tre modalità consentono controllo singolo e configurazioni con fino a quattro camere.

ETERNA ProRemote sarà presentata all’IBC 2026 di Amsterdam.

Fujifilm ha annunciato ETERNA ProRemote, applicazione destinata al controllo remoto della camera digitale per produzione cinematografica GFX ETERNA 55. Il software sarà disponibile dalla fine di settembre 2026 per dispositivi con iOS e iPadOS, inclusi smartphone e tablet, e verrà presentato all’IBC 2026, in programma ad Amsterdam dall’11 al 14 settembre.

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L’applicazione è progettata per collegare la camera a un dispositivo mobile tramite Bluetooth, Wi-Fi o rete LAN cablata. Le funzioni previste comprendono il controllo delle impostazioni della camera, della messa a fuoco, del diaframma e dello zoom, oltre alla visualizzazione del flusso video in diretta.

Tre modalità per collegare camera e dispositivi mobili

Il sistema prevede tre modalità di collegamento: “Semplice”, “Avanzata-Singola” e “Avanzata-Multipla”. La scelta dipende dalla configurazione della ripresa e dal numero di camere da gestire. Fujifilm indica che l’app punta a evitare l’inserimento manuale di informazioni di rete dettagliate, come l’indirizzo IP.

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La modalità “Semplice” utilizza il Bluetooth e consente operazioni essenziali, tra cui avvio e arresto della registrazione, controllo dello zoom motorizzato e gestione dei profili di impostazione della camera. In questa configurazione possono essere collegate fino a quattro GFX ETERNA 55 senza un access point separato.

Con la modalità “Avanzata-Singola”, la connessione avviene attraverso Bluetooth e Wi-Fi direttamente tra camera e dispositivo iOS o iPadOS. Non è richiesto un punto di accesso esterno e l’operatore può intervenire sulle impostazioni della camera e dell’obiettivo mentre segue il video in diretta.

La modalità “Avanzata-Multipla”, invece, richiede un access point esterno. Attraverso questa rete è possibile connettere simultaneamente fino a quattro camere GFX ETERNA 55, con funzioni dedicate alle produzioni che utilizzano più punti di ripresa.

Monitoraggio remoto e strumenti per l’immagine

Nelle modalità “Avanzata-Singola” e “Avanzata-Multipla”, ETERNA ProRemote può ricevere il flusso video live dalle camere collegate. Il dispositivo mobile può quindi essere impiegato come monitor aggiuntivo, anche quando la camera è collocata in posizioni difficilmente raggiungibili, come durante le riprese con gru.

Nel caso della configurazione multicamera, l’app consente di monitorare i flussi video in diretta provenienti dalle camere collegate. La funzione è prevista per permettere a troupe e personale di produzione di seguire le immagini da una postazione diversa rispetto a quella della camera.

Per la valutazione dell’immagine, l’app mette a disposizione waveform, vectorscope e istogramma. Questi strumenti possono essere mostrati sopra l’immagine attraverso la “visualizzazione sovrapposta” oppure collocati al di fuori del riquadro video con la “visualizzazione affiancata”.

Le stesse modalità avanzate mostrano insieme al video informazioni operative quali frequenza dei fotogrammi, angolo dell’otturatore, sensibilità ISO, valore del filtro ND, diaframma e impostazioni del colore.

Controllo di fuoco, zoom e file registrati

Tra le funzioni di controllo remoto previste figurano la messa a fuoco manuale, l’autofocus Touch e la regolazione dello zoom motorizzato. Le operazioni possono essere effettuate dal dispositivo iOS o iPadOS mentre l’operatore visualizza il segnale video della GFX ETERNA 55.

Fujifilm prevede inoltre il trasferimento al dispositivo connesso dei file realizzati con la camera, comprese le clip video e le immagini estratte dai fotogrammi. L’app include anche il salvataggio e il caricamento di impostazioni personalizzate.

Quando sono collegate più camere nelle modalità “Semplice” o “Avanzata-Multipla”, le impostazioni memorizzate su una camera possono essere copiate sulle altre. La funzione è rivolta alle configurazioni nelle quali occorre replicare parametri di ripresa su più unità.

L’annuncio arriva con un anno di anticipo rispetto alla disponibilità indicata dall’azienda. ETERNA ProRemote sarà mostrata all’IBC 2026, evento dedicato a media, intrattenimento e tecnologia ospitato nei Paesi Bassi.

La nuova applicazione amplia gli strumenti di gestione remota previsti per GFX ETERNA 55, concentrandosi su controllo della camera, monitoraggio e coordinamento di set con più dispositivi. Fujifilm non ha indicato nel comunicato prezzo, requisiti di sistema dettagliati o una data di rilascio precisa oltre alla fine di settembre 2026.

La disponibilità dell’app e la dimostrazione pubblica all’IBC rappresentano i prossimi appuntamenti comunicati dall’azienda per il sistema ETERNA ProRemote.

FAQ

Quando sarà disponibile ETERNA ProRemote?

La disponibilità è prevista a partire dalla fine di settembre 2026.

Quali dispositivi supporta l’app?

L’app è destinata a dispositivi iOS e iPadOS, inclusi smartphone e tablet.

Quante GFX ETERNA 55 può gestire?

La modalità “Avanzata-Multipla” consente la connessione simultanea di un massimo di quattro camere GFX ETERNA 55.

Serve un access point per usare l’app?

Le modalità “Semplice” e “Avanzata-Singola” non richiedono un access point separato; “Avanzata-Multipla” lo richiede.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.