Nove aziende svizzere testano la stablecoin CHFD ancorata al franco

8 Settembre 2026

8 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Nove aziende svizzere testano la stablecoin CHFD ancorata al franco

La notizia in sintesi

  • Nove aziende svizzere testano una stablecoin ancorata al franco svizzero.
  • SIX e TWINT entrano nella sandbox avviata nell’aprile 2026.
  • Il token CHFD è tecnicamente attivo dalla fine di giugno.
  • I test proseguiranno presumibilmente fino alla fine del 2026.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

DCENT Biometric Crypto Hardware Wallet – Impronta Digitale & Bluetooth

AUTENTICAZIONE BIOMETRICA CON IMPRONTA DIGITALE: Accesso rapido e sicuro in soli 0,5 secondi. La tua impronta digitale viene crittografata e archiviata nel Secure Element certificato EAL5+ e non lascia mai il chip. Niente più PIN — basta un tocco per accedere alle tue criptovalute. · SECURE ELEMENT ST33 CERTIFICATO EAL5+: Lo stesso chip utilizzato nei microchip dei passaporti e nelle smart card bancarie protegge le tue chiavi private. Isolamento matematico, contromisure fisiche, livello di sicurezza militare. Nessuna violazione di sicurezza dal lancio nel 2018. · WYSIWYS CLEAR SIGNING: Quello che vedi è quello che firmi. Indirizzo del destinatario, importo e rete vengono mostrati integralmente sul display OLED da 1,1 pollici — nessun hash criptico, nessun rischio di blind signing. I tuoi occhi sono il livello finale di sicurezza di ogni transazione.

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Nove aziende svizzere hanno avviato una fase di test per valutare applicazioni concrete di una stablecoin legata al franco svizzero. Alla sandbox, lanciata ad aprile 2026, si sono aggiunte SIX e TWINT, che affiancano UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, Banca Cantonale di Zurigo, BCV e Swiss Stablecoin SA.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il progetto utilizza CHFD, una stablecoin digitale il cui valore è collegato al franco svizzero con un rapporto dichiarato di uno a uno: 1 CHFD equivale a 1 CHF. Il token è tecnicamente attivo nella sandbox dalla fine di giugno e viene impiegato in un ambiente operativo controllato, con partecipanti selezionati e limiti di importo.

La sperimentazione non comporta una decisione sulla futura introduzione sul mercato di una stablecoin in franchi svizzeri. L’obiettivo indicato dai partecipanti è raccogliere dati ed esperienza pratica sui possibili impieghi dello strumento, sui requisiti tecnici e operativi e sugli aspetti regolatori da affrontare.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Test su pagamenti e asset digitali

La piattaforma usata per i test è gestita da CHFD Infrastruktur AG, società affiliata di Swiss Stablecoin SA. Le aziende coinvolte stanno esaminando scenari già diffusi nel settore delle attività digitali, fra cui transazioni automatizzate tra istituti finanziari e gestione tokenizzata di valori patrimoniali digitali.

Una parte rilevante dei lavori riguarda però i pagamenti programmabili, cioè operazioni nelle quali l’esecuzione può essere associata a condizioni prestabilite. Tra le ipotesi sottoposte a verifica vi sono strumenti per ridurre il rischio di frode nei mercati online, modalità per favorire una distribuzione più equa dei biglietti per eventi e procedure per rendere più efficiente l’erogazione di fondi pubblici.

Si tratta di casi d’uso da valutare in condizioni simili a quelle reali, ma entro un perimetro circoscritto. La sandbox è infatti concepita come un ambiente live controllato: banche e imprese possono verificare il funzionamento di prodotti finanziari digitali senza estenderne subito l’utilizzo al pubblico o al mercato nel suo complesso.

Il ruolo dei nuovi partecipanti

L’ingresso di SIX e TWINT amplia la composizione del gruppo impegnato nella sperimentazione. SIX opera nel settore delle infrastrutture del mercato finanziario, mentre TWINT è attiva nelle soluzioni di pagamento digitali. Il loro coinvolgimento porta nel progetto competenze legate sia all’infrastruttura sia all’uso dei pagamenti elettronici.

Secondo il comunicato diffuso l’8 settembre, la fase di test resterà aperta a ogni possibile esito e dovrebbe concludersi entro la fine del 2026. Al termine dell’iniziativa, i partecipanti prevedono di presentare una panoramica dei risultati emersi dalla sandbox.

Il lavoro non riguarda soltanto la fattibilità tecnologica del token. La valutazione dovrà includere gli ambiti nei quali una stablecoin in CHF potrebbe offrire un’utilità concreta, oltre alle criticità e alle condizioni necessarie per un eventuale sviluppo successivo.

Che cosa viene testato

Una stablecoin è un asset digitale progettato per mantenere un valore collegato a una valuta o a un altro riferimento. Nel caso di CHFD, il riferimento è il franco svizzero. Il progetto punta a esaminare come questa tipologia di asset possa essere utilizzata per trasferimenti digitali e processi di pagamento che richiedono automazioni o regole di esecuzione.

La durata limitata della sandbox e l’assenza di una decisione definitiva sull’introduzione commerciale rendono il progetto una sperimentazione. I risultati attesi dovranno servire ai nove soggetti coinvolti per decidere se, e a quali condizioni, proseguire nello sviluppo di un ecosistema svizzero per il denaro digitale.

FAQ

Quali aziende partecipano alla sandbox CHFD?

Partecipano UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, Banca Cantonale di Zurigo, BCV, SIX, TWINT e Swiss Stablecoin SA.

Che valore ha un token CHFD?

Il valore dichiarato è di un franco svizzero per token: 1 CHFD corrisponde a 1 CHF.

Quando è iniziata la fase tecnica di CHFD?

CHFD è tecnicamente attivo nell’ambito della sandbox dalla fine di giugno 2026.

Fino a quando dureranno i test?

La fase di test dovrebbe proseguire presumibilmente fino alla fine del 2026, con risultati riepilogati al termine dell’iniziativa.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaLe migliori stufe a pellet di agosto 2026AudioLe migliori soundbar di agosto 2026AudioLe migliori casse Bluetooth economiche di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
PRODOTTI
LG e Marriott lanciano test cloud per hotel con Smart TV
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
PRODOTTI
LG presenta sette elettrodomestici, incluso l’asciugacapelli AirDew
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#3
TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN
Ledger, class action da 500 milioni per presunti danni da phishing
di Redazione Assodigitale
#4
STARTUP
Techshop II chiude a 43 milioni per startup AI B2B
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#5
PRODOTTI
Anker Innovations conquista nove premi IFA per audio, sicurezza ed energia
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.