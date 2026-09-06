6 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Insta360 presenta Mic Pro, microfono wireless con audio float 32 bit

La notizia in sintesi Insta360 ha presentato Mic Pro, sistema microfonico wireless per creator e produzioni audio-video.

I trasmettitori integrano display E-Ink personalizzabile, memoria da 32GB e registrazione float a 32 bit.

Il sistema supporta configurazioni fino a quattro trasmettitori o quattro ricevitori simultanei.

Il kit con due trasmettitori e un ricevitore parte da 329 euro.

Offerta Amazon Insta360 Mic Pro Ricevitore Cattura l’audio dai trasmettitori wireless (TX) e lo invia a videocamere, smartphone e computer. · Configurazione flessibile a più trasmettitori/ricevitori. Con un ricevitore è possibile collegarsi a un massimo di quattro trasmettitori e acquisire l’audio a quattro canali; l’uscita a quattro canali è supportata su videocamere selezionate e in post-produzione. Con due trasmettitori, è possibile collegarsi a un massimo di quattro ricevitori e sincronizzare l’audio su quattro videocamere contemporaneamente. · Richiede un adattatore USB-C/Lightning o un cavo audio da 3,5 mm. 109,99 € Acquista su Amazon ✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Insta360 ha annunciato la disponibilità di Mic Pro, nuovo sistema di microfoni wireless rivolto a creator, videomaker, podcaster e professionisti degli eventi. Il dispositivo punta su registrazione interna, gestione di più sorgenti audio e collegamenti diretti con alcune videocamere del marchio.

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Il kit composto da due trasmettitori e un ricevitore parte da 329 euro. Il prodotto è già acquistabile attraverso la pagina dedicata di Mic Pro, mentre una guida mette a confronto i modelli della gamma di microfoni wireless lavalier dell’azienda.

Display E-Ink e tre capsule per il trasmettitore

Fra gli elementi indicati da Insta360 c’è un display E-Ink personalizzabile installato su ciascun trasmettitore. Attraverso l’app del produttore, gli utenti possono caricare immagini come nomi, loghi o grafiche da mostrare sul microfono. Secondo l’azienda, il display mantiene l’immagine anche quando il trasmettitore è spento e richiede energia soltanto durante l’aggiornamento della schermata.

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La scelta dell’E-Ink è pensata anche per mantenere la leggibilità alla luce solare diretta, una condizione frequente nelle riprese in esterna, nei servizi sul campo e negli eventi dal vivo. La personalizzazione visiva può inoltre aiutare a distinguere i trasmettitori nelle produzioni con più partecipanti.

Mic Pro incorpora tre microfoni in ogni trasmettitore e utilizza l’elaborazione digitale del segnale per proporre tre figure polari selezionabili: omnidirezionale, cardioide e figura a 8. La modalità omnidirezionale è destinata a una ripresa più ampia dell’ambiente; quella cardioide concentra la captazione davanti al microfono, mentre la figura a 8 registra le fonti poste davanti e dietro il dispositivo.

Se montato su videocamera, il sistema può essere utilizzato in modalità cardioide per registrazioni frontali. Insta360 segnala inoltre la presenza di una cancellazione del rumore basata su un chip NPU integrato, destinata a ridurre vento, folla e interferenze ambientali preservando il parlato.

Registrazione interna e gestione di più tracce

Ogni trasmettitore dispone di 32GB di memoria interna e può registrare in modo indipendente. I file vengono divisi automaticamente ogni 30 minuti. Il sistema supporta la registrazione float a 32 bit, pensata per offrire maggiore margine nella gestione di suoni molto deboli o improvvisamente elevati durante la post-produzione.

La registrazione interna stereo consente inoltre di acquisire audio ambientale direttamente dal trasmettitore. Per il controllo dei livelli sono previste due modalità automatiche: una dedicata alla prevenzione del clipping e una al guadagno dinamico, indicata dall’azienda per contesti interni con livelli più stabili.

Sul fronte delle configurazioni, Mic Pro può collegare quattro trasmettitori a un singolo ricevitore nella modalità 4 a 1, mantenendo tracce isolate. La modalità 2 a 4, invece, collega due trasmettitori a quattro ricevitori simultaneamente, soluzione rivolta alle riprese con più videocamere.

L’uscita a quattro canali è disponibile con fotocamere Sony compatibili tramite adattatore per videocamere, venduto separatamente, con audio digitale a 48 kHz e 24 bit sulle quattro tracce. Il sistema supporta anche il timecode mediante oscillatore TCXO, con una deriva dichiarata inferiore a un fotogramma nell’arco di 24 ore.

Compatibilità, batteria e collegamento Bluetooth

Mic Pro può essere collegato a DSLR e mirrorless con cavo audio da 3,5 mm e a smartphone attraverso adattatori USB-C o Lightning. Per le videocamere Insta360 X5, X4 Air, Ace Pro 2 e GO Ultra è previsto un collegamento Bluetooth diretto, senza ricevitore, per registrare audio a 48 kHz.

Ogni trasmettitore ha un’autonomia dichiarata di 10 ore, estendibile fino a 30 ore usando la custodia di ricarica inclusa. Una ricarica di cinque minuti fornisce fino a un’ora di registrazione. Insta360 comunica anche lo spegnimento automatico dei componenti non utilizzati e la sincronizzazione dello stato di alimentazione del ricevitore con la videocamera collegata.

L’azienda, che produce videocamere e accessori per la creazione di contenuti, rimanda sul proprio sito ufficiale alle informazioni sulla gamma. Sono disponibili anche le pagine dedicate a Insta360 Enterprise, al Think Bold Fund e al blog aziendale.

Per gli aggiornamenti professionali è disponibile anche la pagina LinkedIn di Insta360.

http://www.instagram.com/insta360

https://www.facebook.com/Insta360

https://x.com/insta360

https://x.com/insta360vc

http://www.youtube.com/insta360



FAQ

Quanto costa Insta360 Mic Pro?

Il kit con due trasmettitori e un ricevitore parte da 329 euro; sono previste configurazioni aggiuntive sullo store ufficiale.

Quanta memoria ha ogni trasmettitore?

Ogni trasmettitore integra 32GB di memoria e registra autonomamente, dividendo i file in automatico ogni 30 minuti.

Quali modalità di ripresa supporta Mic Pro?

Le figure polari disponibili sono omnidirezionale, cardioide e figura a 8, selezionabili dal ricevitore o dall’app Insta360.

Quali videocamere Insta360 supportano il Bluetooth diretto?

La connessione diretta senza ricevitore è prevista per Insta360 X5, X4 Air, Ace Pro 2 e GO Ultra.

Come è stato realizzato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.