Cosori lancia ICONIC Dual, friggitrice ad aria con doppia zona

4 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Cosori presenta ICONIC Dual, friggitrice ad aria a doppia zona da 8,6 litri.
  • I due cestelli da 4,3 litri permettono impostazioni separate di tempo e temperatura.
  • L’app VeSync consente il controllo da smartphone e include 50 ricette selezionate.
  • Il prodotto ha cestelli privi di PFAS e una garanzia limitata di cinque anni.

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Cosori Iconic Dual Friggitrice ad Aria 8,6 Litri, Acciaio Inossidabile

Camera di cottura priva di PFAS: L’intera camera di cottura, comprese tutte le superfici a contatto con gli alimenti, è priva di PFAS, per una cucina più sana e una pulizia semplice e veloce. · Design minimalista e moderno in acciaio inox: Cosori ICONIC Dual è un autentico elemento di stile per gli interni: realizzata in acciaio inox con pannello in vetro temperato, linee essenziali e un design senza tempo, pensato per valorizzare il tuo stile di vita. · Progettata per durare, con garanzia limitata di 5 anni: Materiali premium concepiti per resistere nel tempo e una garanzia leader di settore di 5 anni: una qualità su cui puoi contare, ogni giorno.

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Cosori ha annunciato ICONIC Dual, una friggitrice ad aria a doppia zona destinata alla preparazione simultanea di due pietanze. L’apparecchio dispone di una capacità complessiva di 8,6 litri, ripartita in due cestelli da 4,3 litri, con tempi e temperature regolabili separatamente.

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Il prodotto integra aree di cottura ad alta temperatura in acciaio inox e cestelli dichiarati privi di PFAS. Secondo quanto comunicato dall’azienda, i cestelli possono essere lavati in lavastoviglie. ICONIC Dual è inoltre coperta da una garanzia limitata di cinque anni.

Due cestelli indipendenti per i pasti

La configurazione a doppia zona è l’elemento centrale del nuovo modello. I due vani consentono infatti di cuocere alimenti diversi senza usare le medesime impostazioni: una funzione pensata per gestire preparazioni con durate o temperature differenti durante lo stesso pasto.

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Cosori indica una potenza di circa 2.700 watt e un sistema di circolazione dell’aria abbinato a motori DC. La società dichiara che il livello di rumorosità resta al di sotto dei 58 decibel, mentre la struttura in acciaio inox caratterizza l’estetica esterna dell’elettrodomestico.

Il design del modello ha ricevuto un Red Dot Design Award. Nel materiale diffuso dall’azienda è specificato che eventuali riferimenti a copertura mediatica, recensioni o riconoscimenti possono riguardare anche prodotti lanciati in precedenza dal marchio.

Sette modalità di cottura

ICONIC Dual offre sette programmi: Air Fry, arrosti, grill, riscaldamento, cottura al forno, essiccazione e lievitazione. Le modalità sono selezionabili per adattare l’apparecchio a preparazioni differenti, dalla cottura di alimenti freschi al riscaldamento di piatti già pronti.

La gestione può avvenire anche tramite VeSync, l’app indicata da Cosori per il controllo delle impostazioni di cottura dallo smartphone. Sulla piattaforma sono disponibili 50 ricette selezionate, oltre a idee per i pasti e consigli nutrizionali relativi a oltre 90 ingredienti.

Il collegamento all’app amplia quindi le funzioni disponibili oltre i comandi dell’elettrodomestico, offrendo indicazioni e ricette associate alle preparazioni. Il comunicato non riporta informazioni su prezzo, data di vendita o canali di distribuzione del nuovo modello.

@cosori.it

https://www.instagram.com/cosori.itcosori.it

Materiali e durata dichiarata

Cosori descrive ICONIC Dual come un apparecchio costruito con acciaio inox nelle parti principali destinate alla cottura ad alta temperatura. I cestelli, invece, sono presentati come privi di PFAS. La combinazione di questi elementi è accompagnata dalla garanzia limitata di cinque anni comunicata per il prodotto.

L’azienda, il cui nome richiama i termini Cucina, Intelligenza, Originalità e Ispirazione, concentra il lancio su un modello per la preparazione domestica di più alimenti contemporaneamente. Le informazioni disponibili delineano un apparecchio con due zone di cottura, programmi preimpostati e connettività tramite app.

Per i consumatori interessati al modello, i dettagli confermati nel comunicato riguardano capacità, programmi, materiali dichiarati, connettività e durata della garanzia. Non sono invece indicati disponibilità commerciale e costo al pubblico.

FAQ

Qual è la capacità di ICONIC Dual?

La capacità totale è di 8,6 litri, divisa in due cestelli indipendenti da 4,3 litri ciascuno.

Quali programmi offre la friggitrice Cosori?

Le funzioni disponibili sono sette: Air Fry, arrosti, grill, riscaldamento, cottura al forno, essiccazione e lievitazione.

I cestelli di ICONIC Dual sono lavabili?

I cestelli sono lavabili in lavastoviglie, secondo le caratteristiche indicate da Cosori nel comunicato.

Come funziona l’app VeSync?

L’app VeSync permette di gestire le impostazioni di cottura dallo smartphone e offre 50 ricette selezionate, idee per i pasti e consigli su oltre 90 ingredienti.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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