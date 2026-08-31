Google testa l’espansione automatica dei riepiloghi AI nella ricerca

31 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Google testa l’espansione automatica delle AI Overview nei risultati.

testa l’espansione automatica delle AI Overview nei risultati. I link tradizionali possono comparire molto più in basso nella pagina.

L’espansione si interrompe se l’utente ha già iniziato a scorrere.

La funzione appare in modo variabile tra query e browser.

Google testa AI Overview più estese

Google sta sperimentando una visualizzazione dei risultati di ricerca in cui le AI Overview, i riassunti generati dall’intelligenza artificiale posti all’inizio della pagina, possono aprirsi automaticamente senza richiedere all’utente di premere il pulsante “Mostra altro”. Il test riguarda alcune query e modifica l’ordine percepito delle informazioni: prima viene mostrato un riepilogo AI più ampio, poi una casella per porre ulteriori domande e soltanto successivamente l’elenco dei collegamenti tradizionali. L’obiettivo indicato dalla società è rendere la Ricerca più utile e favorire l’esplorazione di approfondimenti, secondo quanto dichiarato ufficialmente da Google.

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Per chi cerca fonti, siti o pagine specifiche, l’effetto pratico può essere un maggiore scorrimento necessario per raggiungere i risultati organici. La novità non risulta applicata in modo uniforme: il comportamento può comparire o scomparire in base alla ricerca effettuata e al browser utilizzato. Google non ha precisato pubblicamente quali siano i criteri che portano i suoi sistemi a espandere da soli una AI Overview.

Come cambia la pagina dei risultati

Nella configurazione finora più comune, la AI Overview mostra inizialmente una parte del riepilogo e lascia all’utente la scelta di estenderlo attraverso il comando “Mostra altro”. Nel test descritto, invece, il contenuto può essere visualizzato integralmente già in apertura della pagina dei risultati. Dopo il riepilogo compare una casella “chiedi qualsiasi cosa”, pensata per consentire ulteriori richieste tramite AI Mode.

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Solo sotto questi elementi l’utente trova la lista di link che costituisce il formato tradizionale del motore di ricerca. La differenza non riguarda quindi soltanto l’aspetto grafico della pagina, ma la priorità visiva assegnata ai contenuti: la risposta elaborata dall’AI occupa più spazio prima dell’accesso ai siti esterni. Per le ricerche nelle quali la funzione viene attivata, la navigazione verso le fonti pubblicate sul web può richiedere più passaggi di lettura e più scroll.

Google ha confermato il test con una dichiarazione ufficiale: “Per alcune query, le AI Overview possono espandersi dinamicamente per gli argomenti in cui i nostri sistemi ritengono sia più utile per le persone”. L’azienda ha aggiunto che “la nostra ricerca ha dimostrato che con questa esperienza dinamica, gli utenti trovano la Ricerca più utile e si impegnano maggiormente nell’esplorazione di approfondimento”. La formulazione delimita l’intervento a una parte delle query e collega l’espansione a una valutazione effettuata dai sistemi di Google sull’utilità per le persone.

È previsto anche un correttivo per evitare che la pagina cambi mentre l’utente sta consultando i risultati inferiori. Se la persona ha già iniziato a scorrere verso il basso, l’espansione automatica viene annullata, così da non farle perdere la posizione di lettura. Questa scelta segnala che il test considera non solo la quantità di contenuto mostrato, ma anche la continuità della navigazione all’interno della pagina.

Impatto sui link e sui contenuti web

Il test si inserisce in una progressiva maggiore presenza delle risposte generate dall’AI nella pagina dei risultati di Google. Quando il riepilogo iniziale si amplia, i link organici restano disponibili ma vengono collocati più in basso rispetto alla porzione immediatamente visibile della ricerca. Per gli utenti interessati a visitare direttamente siti esterni, il percorso verso quelle pagine può dunque allungarsi.

La conseguenza interessa anche chi pubblica contenuti online, perché la visibilità dei link è collegata alla possibilità che lettori e utenti raggiungano le fonti attraverso la ricerca organica. Il caso citato da SmartWorld evidenzia questa preoccupazione dal punto di vista degli editori: la quantità di traffico organico che resterà disponibile può diventare più difficile da valutare. Anche i lettori possono risentirne indirettamente, se la consultazione diretta delle fonti richiede maggiore attenzione nella pagina.

Non essendo una funzione stabile né universale, non è possibile stabilire dalla sperimentazione se e quando diventerà una modalità ordinaria per tutte le ricerche. Il dato certo è che Google sta verificando un formato nel quale l’approfondimento conversazionale e il riepilogo AI precedono con maggiore evidenza la lista classica dei risultati.

FAQ

Che cosa sta testando Google?

Google sta provando l’espansione automatica delle AI Overview per alcune query, senza il clic sul comando “Mostra altro”.

Dove compaiono i link tradizionali?

I link compaiono dopo il riepilogo AI esteso e dopo la casella “chiedi qualsiasi cosa” collegata ad AI Mode.

La funzione vale per tutte le ricerche?

Il comportamento non è universale né stabile: può apparire in modo discontinuo tra ricerche diverse e browser differenti.

Cosa accade durante lo scorrimento?

L’espansione automatica viene annullata quando l’utente ha già iniziato a scorrere, per evitare la perdita della posizione di lettura.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato il materiale con supervisione umana attraverso un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, verificandone congiuntamente i contenuti disponibili.