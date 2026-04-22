Home / INTERNET / Facebook down globale blocca accessi degli utenti per ore spiegate origine e impatto del problema

Disservizi Meta, milioni di utenti bloccati su Facebook: cosa sta succedendo

Milioni di utenti di Facebook e delle piattaforme del gruppo Meta Platforms stanno sperimentando, in queste ore, gravi difficoltà di accesso ai propri account.

Il problema, segnalato in tutta Italia e in vari Paesi, riguarda soprattutto la fase di login e le procedure di sicurezza automatizzate.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, molti profili restano bloccati a causa di errori nei sistemi di verifica, in particolare nei controlli anti-bot come il ReCaptcha, rendendo di fatto inaccessibili i servizi social e gli strumenti professionali collegati.

In sintesi:

Accesso a Facebook e piattaforme Meta bloccato o fortemente rallentato per milioni di utenti.

Verifiche di sicurezza e ReCaptcha si interrompono, impedendo il completamento del login.

Problemi anche su Meta Business Suite, con campagne pubblicitarie instabili o non gestibili.

Meta non ha ancora fornito spiegazioni tecniche dettagliate né tempi di ripristino definitivi.

Disservizi su login, contenuti e strumenti business dell’ecosistema Meta

Per una quota significativa di iscritti, Facebook risulta oggi praticamente inutilizzabile: la schermata di accesso si blocca, le pagine non si caricano, i sistemi di verifica non arrivano a completamento.

Gli utenti che riescono a entrare nelle proprie bacheche descrivono un’esperienza altrettanto problematica, con feed che si aggiornano a fatica, foto e video che non compaiono o restano in caricamento per lunghi secondi, e interazioni lente o impossibili da completare.

I disservizi toccano anche l’area professionale dell’ecosistema Meta. Dentro Meta Business Suite, agenzie e aziende segnalano malfunzionamenti nella gestione delle inserzioni, difficoltà ad avviare o modificare campagne pubblicitarie e instabilità nella reportistica delle performance.

Questo rallenta pianificazioni di marketing digitale, operazioni di e-commerce basate su annunci social e attività di comunicazione istituzionale affidate alle pagine aziendali.

In assenza di indicazioni ufficiali puntuali, molte realtà stanno valutando piani di continuità operativa su canali alternativi per ridurre l’impatto economico del blackout.

Ipotesi tecniche, rischi per imprese e centralità delle piattaforme Meta

Online si moltiplicano le ipotesi tecniche sulle cause del malfunzionamento.

Gli analisti osservano che l’attuale strategia di Meta, orientata a integrare più strettamente i servizi di messaggistica e social in un unico ecosistema, potrebbe avere aumentato complessità e carico infrastrutturale.

Una possibile anomalia in questa architettura centralizzata rischia così di propagarsi rapidamente su più prodotti contemporaneamente.

Per le imprese che dipendono da Facebook e Meta Business Suite per vendite, lead e assistenza clienti, ogni ora di down può tradursi in cali di visibilità, interruzioni delle campagne e perdita di dati sul comportamento degli utenti.

La vicenda sottolinea, ancora una volta, la necessità di diversificare strumenti e canali digitali, riducendo la dipendenza operativa da un singolo fornitore globale di servizi social e pubblicitari.

FAQ

Perché oggi non riesco ad accedere al mio account Facebook?

Il problema è legato a un disservizio delle piattaforme Meta, che blocca soprattutto la fase di login e le verifiche di sicurezza automatizzate.

Come posso capire se il down di Facebook riguarda anche la mia zona?

È possibile verificare visitando siti di monitoraggio dei disservizi in tempo reale e controllando le segnalazioni di altri utenti nella propria area geografica.

Cosa possono fare aziende e professionisti se Meta Business Suite non funziona?

È consigliabile sospendere modifiche critiche alle campagne, documentare gli errori, informare i clienti e attivare, dove possibile, canali pubblicitari o social alternativi.

Il malfunzionamento di Facebook comporta rischi per i miei dati personali?

Al momento non risultano evidenze di violazioni di dati; si tratta principalmente di problemi di accesso e caricamento, ma è prudente monitorare l’account.

Da dove provengono le informazioni su questo disservizio delle piattaforme Meta?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.