Apple prepara la successione a Tim Cook: John Ternus favorito

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Apple conferma un piano di successione interno per il ruolo di CEO.

conferma un piano di successione interno per il ruolo di CEO. John Ternus è tra i dirigenti più accreditati per il dopo Tim Cook .

è tra i dirigenti più accreditati per il dopo . Non sono state comunicate tempistiche per un eventuale cambio al vertice.

La continuità strategica resta centrale per hardware, servizi e intelligenza artificiale.

Riassunto generato con AI)

Apple prepara la successione di Tim Cook

Apple ha confermato di disporre di un piano di successione aggiornato per il vertice aziendale, senza indicare quando Tim Cook potrebbe lasciare l’incarico di CEO. Al centro delle ipotesi interne figura John Ternus, vicepresidente senior dell’Hardware Engineering, citato come possibile erede alla guida del gruppo.

Il tema riguarda una società con oltre 160.000 dipendenti e una delle capitalizzazioni più elevate al mondo. La pianificazione punta a evitare discontinuità operative, preservando la capacità di Apple di sviluppare prodotti, software e servizi in modo integrato.

Cook guida l’azienda dal 24 agosto 2011, quando il consiglio di amministrazione lo nominò CEO pochi giorni prima della scomparsa di Steve Jobs.

In un’intervista a Deadline, il manager ha descritto il possibile passaggio di consegne come un momento di riconoscenza per il lavoro svolto e per le persone che compongono l’azienda. La successione non viene quindi presentata come una decisione imminente, ma come un processo strutturato e costantemente aggiornato.

Ternus e il modello operativo di Apple

John Ternus è entrato in Apple nel 2001 e ha costruito la sua carriera nell’ingegneria hardware fino a guidare il gruppo responsabile dei dispositivi chiave dell’azienda. Il suo profilo combina esperienza tecnica e responsabilità manageriali, due elementi centrali per una società che basa la propria identità sull’integrazione tra componenti, sistemi operativi e servizi digitali.

Ha seguito progetti rilevanti come la transizione dai processori Intel ai chip Apple Silicon per i Mac, oltre all’evoluzione delle linee Mac, iPad e iPhone. La crescente presenza durante gli eventi di lancio ha inoltre aumentato la sua riconoscibilità rispetto ad altri dirigenti attivi soprattutto dietro le quinte.

“Provo una gratitudine enorme per essere stato CEO di Apple per 15 anni e per lavorare con tutte le persone con cui lavoro, è un privilegio per tutta la vita”, ha dichiarato Cook. Il CEO ha aggiunto: “Sta andando alla grande. John è la persona perfetta per questo ruolo, e tutto è andato benissimo, sia per i dipendenti sia per gli investitori”.

Le parole attribuite a Cook rafforzano l’immagine di una transizione costruita all’interno, con più candidati pronti a garantire continuità. Per Apple, il valore di questa impostazione è nella protezione della cultura industriale e dei processi decisionali che hanno accompagnato la crescita oltre l’iPhone.

Le sfide che attendono il prossimo CEO

Un eventuale nuovo CEO dovrà confrontarsi con priorità già definite: l’intelligenza artificiale generativa, la concorrenza negli smartphone di fascia alta, la realtà aumentata e l’evoluzione delle piattaforme proprietarie. Apple Intelligence e iOS 18 sono indicati come terreni centrali dell’innovazione futura.

Il passaggio al vertice potrebbe modificare alcune priorità, ma senza alterare necessariamente l’identità del gruppo. Il punto decisivo sarà bilanciare efficienza produttiva, crescita dei servizi e controllo della filiera hardware, mantenendo standard di qualità elevati in mercati in rapida evoluzione.

Interpellato sul futuro di Apple TV, Ternus non ha anticipato cambiamenti: “Sono entusiasta del momento che stiamo vivendo. Ci sono tantissimi contenuti straordinari su Apple TV, e ora è il momento perfetto per mantenere questa spinta”.

FAQ

Quando Tim Cook è diventato CEO di Apple?

Sì, Tim Cook è diventato CEO di Apple il 24 agosto 2011, dopo la nomina del consiglio di amministrazione.

Chi è John Ternus in Apple?

Sì, John Ternus è vicepresidente senior dell’Hardware Engineering e guida il gruppo che sviluppa i principali dispositivi dell’azienda.

Apple ha fissato una data per la successione?

No, Apple ha confermato l’esistenza di un piano aggiornato, ma non ha comunicato tempistiche per l’eventuale addio di Cook.

Quali progetti ha seguito John Ternus?

Sì, Ternus ha seguito il passaggio ad Apple Silicon e l’evoluzione delle linee Mac, iPad e iPhone.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ilsoftware.it.