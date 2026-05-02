YouTube Premium cresce rapidamente e supera gli ad blocker con numeri di adozione da record

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YouTube Premium cresce, batte gli ad blocker e supera i ricavi pubblicitari

YouTube Premium sta registrando una crescita senza precedenti negli abbonamenti a pagamento, spinta anche dalla guerra contro gli ad blocker. Nel primo trimestre 2026, durante la call sugli utili, Google ha comunicato 25 milioni di nuovi iscritti ai servizi premium, portando il totale complessivo a 350 milioni tra Google One, Gemini, YouTube Premium e YouTube Music.

La novità più rilevante riguarda però la composizione dei ricavi: gli introiti generati da YouTube Premium avrebbero superato quelli provenienti dalla pubblicità tradizionale sulla piattaforma video.

Questo cambio di equilibrio, maturato a livello globale nel corso degli ultimi mesi, indica una trasformazione strutturale del modello di business di YouTube, sempre meno dipendente dagli spot e sempre più centrato sugli abbonamenti ricorrenti.

In sintesi:

YouTube Premium aumenta rapidamente gli abbonati grazie alla stretta sugli ad blocker

Google dichiara 25 milioni di nuovi abbonati nel primo trimestre 2026

I ricavi da YouTube Premium superano quelli pubblicitari sulla piattaforma video

Modello di business sempre più orientato a servizi in abbonamento

Come YouTube ha trasformato gli utenti gratuiti in abbonati paganti

Al di là del dato complessivo di 350 milioni di abbonati ai servizi premium di Google, il punto chiave è la velocità di crescita. La piattaforma registra il ritmo di acquisizione più elevato di sempre per YouTube Premium, segnale di una strategia ormai matura.

Per anni YouTube ha sperimentato diverse contromisure contro gli ad blocker: avvisi a schermo, limitazioni alla riproduzione, blocchi selettivi e rallentamenti dell’esperienza d’uso. Queste frizioni, sommate all’aumento della pressione pubblicitaria per chi resta nel modello gratuito, hanno alzato il “costo in tempo” dei contenuti senza abbonamento.

Parallelamente, il pacchetto Premium è stato arricchito: riproduzione in background su smartphone, download offline, assenza di interruzioni pubblicitarie. Per gli utenti che trascorrono ore quotidiane su YouTube, queste funzionalità incidono concretamente sulla fruizione, rendendo il canone mensile sempre più giustificabile rispetto alla perdita di tempo dovuta agli spot e ai limiti imposti agli account gratuiti.

Durante la call con gli investitori, il CEO Sundar Pichai ha evidenziato come la crescita dei 25 milioni di nuovi abbonati nel solo primo trimestre 2026 confermi l’efficacia della linea dura verso i blocchi pubblicitari.

Non tutti gli utenti che utilizzavano ad blocker si sono trasformati in abbonati, ma il trend suggerisce che YouTube stia riuscendo a spingere una parte rilevante del pubblico verso un modello pay, riequilibrando il peso dei ricavi rispetto alla tradizionale raccolta pubblicitaria.

In prospettiva, questa dinamica potrebbe offrire a Google una maggiore stabilità finanziaria, meno esposta alle oscillazioni dei budget pubblicitari e più ancorata a entrate ricorrenti da sottoscrizioni.

Le possibili conseguenze future per utenti, creator e mercato digitale

Il sorpasso dei ricavi da YouTube Premium sulla pubblicità apre scenari significativi per l’intero ecosistema video online.

Per gli utenti, è plausibile attendersi un progressivo irrigidimento delle limitazioni per chi resta nel modello gratuito, con un’esperienza sempre più compressa tra spot e vincoli tecnici.

Per i creator, una base crescente di abbonati potrebbe tradursi in nuove leve di monetizzazione legate ai servizi premium, con formule ibride tra revenue share pubblicitario e introiti da sottoscrizioni.

Per il mercato digitale nel suo complesso, il caso YouTube rafforza la tendenza verso piattaforme “a doppio binario”: accesso gratuito ma penalizzato, oppure abbonamento con esperienza piena. Una traiettoria che, se confermata, potrebbe ridefinire le aspettative degli utenti anche su altri servizi di streaming e social media.

FAQ

Quanti abbonati hanno complessivamente i servizi premium di Google

Attualmente i servizi premium di Google raggiungono complessivamente circa 350 milioni di abbonati, includendo YouTube Premium, YouTube Music, Google One e Gemini, secondo i dati del primo trimestre 2026.

YouTube Premium guadagna davvero più della pubblicità tradizionale

Sì, secondo le informazioni comunicate da Google, i ricavi generati da YouTube Premium avrebbero superato quelli della pubblicità classica sulla piattaforma video.

Perché molti utenti stanno abbandonando gli ad blocker su YouTube

Molti utenti stanno rinunciando agli ad blocker perché YouTube ha introdotto avvisi, rallentamenti e blocchi, rendendo meno fluida l’esperienza gratuita e spingendo verso l’abbonamento Premium.

Quali sono i principali vantaggi compresi in YouTube Premium

YouTube Premium offre riproduzione in background su smartphone, download offline dei video, eliminazione totale delle pubblicità e accesso incluso al servizio musicale YouTube Music.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati su YouTube Premium

Le informazioni riportate derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.