Home / INTERNET / Dark web, documenti italiani tra i più ricercati e caro bersaglio del mercato criminale globale

Documenti italiani nel dark web: quanto valgono e perché preoccupano

I documenti italiani sono oggi tra i più ricercati e costosi nel dark web. Secondo una nuova analisi di NordVPN e NordStellar, passaporti, carte d’identità, patenti e account finanziari legati all’Italia raggiungono prezzi record nei marketplace illegali.

La ricerca, condotta su forum e mercati nascosti accessibili solo tramite software anonimi, mostra che i documenti fisici italiani sono tra i più pagati al mondo, con impatti rilevanti per la sicurezza di cittadini e imprese.

Il fenomeno, esploso negli ultimi anni, è alimentato da violazioni massive di database e dalla crescente richiesta di identità “pulite” per frodi finanziarie, riciclaggio e migrazione illegale.

In sintesi:

Passaporto fisico italiano è il più caro al mondo nel dark web

Carte d’identità e patenti italiane costano più della media europea

Pacchetti “fullz” vendono identità digitali complete per poco più di 100 euro

Account italiani su Binance valgono oltre dieci volte una carta Visa clonata

I ricercatori evidenziano come il valore elevato rifletta sia l’attrattività internazionale del passaporto italiano, sia la forte esposizione del Paese alle violazioni di dati personali. Le identità italiane vengono sfruttate per aprire conti, movimentare criptovalute e costruire documenti falsi ma credibili.

Il quadro che emerge è quello di un ecosistema criminale maturo, nel quale i dati rubati viaggiano rapidamente da una violazione a un marketplace, fino alla creazione di documenti fisici e digitali pronti per essere usati in operazioni transnazionali.

Per i cittadini, questo significa un aumento del rischio di furto d’identità, controlli bancari più stringenti e una crescente necessità di monitorare in modo proattivo la propria presenza digitale.

Prezzi record per passaporti, carte d’identità e account italiani

Nel dettaglio, un passaporto italiano in versione digitale viene proposto nei mercati clandestini per circa 30 euro. È poco rispetto al danno potenziale, ma rappresenta solo la soglia d’ingresso.

La versione fisica del passaporto, autentica rubata o contraffatta con elevato grado di sofisticazione, raggiunge in media i 1.400 euro, il valore più alto al mondo nel dark web per questo tipo di documento. Nessun altro Paese supera l’Italia su questo fronte.

Le carte d’identità fisiche italiane sono ancora più care: circa 1.650 euro per un singolo documento, mentre una patente di guida si attesta intorno ai 1.100 euro, cifre superate solo dalla Germania secondo la classifica elaborata da NordVPN e NordStellar.

Sul versante digitale, l’Italia occupa il settimo posto globale per valore dei documenti online, dietro a Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e con Israele in testa: un passaporto israeliano digitale arriva a circa 65 euro.

Un ruolo chiave lo giocano i pacchetti di identità completi, i cosiddetti “fullz”: includono copie digitali di carta d’identità e patente, codici fiscali, indirizzi email e altri dati sensibili, venduti in media per 110 euro.

Ancora più appetibili risultano gli account: un profilo italiano su Binance vale circa 145 euro, oltre dieci volte rispetto a una carta Visa clonata (circa 14 euro). La ragione è la maggiore difficoltà nel tracciare le transazioni in criptovalute rispetto ai circuiti bancari tradizionali.

Rischi futuri e margini reali di autodifesa per i cittadini

I ricercatori di NordVPN e NordStellar sottolineano che i margini di intervento del singolo sono limitati rispetto a un mercato globale che si nutre di grandi violazioni di database pubblici e privati.

È però possibile ridurre l’esposizione personale adottando alcune misure minime: limitare la condivisione di dati sensibili sui social e sui siti non essenziali, usare password robuste e uniche, attivare autenticazione a due fattori per home banking e piattaforme di criptovalute, controllare regolarmente estratti conto e movimenti sospetti.

Nei prossimi anni, la combinazione tra valore dei documenti italiani e diffusione delle criptovalute potrebbe spingere i criminali a colpire sempre di più utenti della penisola, con un aumento di frodi, blocchi precauzionali e verifiche rafforzate da parte di banche e istituzioni.

FAQ

Perché i passaporti italiani valgono così tanto nel dark web?

Lo sono perché il passaporto italiano garantisce ampia libertà di movimento internazionale e alta credibilità, rendendolo ideale per frodi, migrazione illegale e riciclaggio transnazionale.

Cosa include esattamente un pacchetto “fullz” venduto online?

Include solitamente copia digitale di carta d’identità e patente, codice fiscale, indirizzo, email, telefono e talvolta dati bancari o previdenziali collegati.

Quanto è rischioso avere i propri dati in un database violato?

È molto rischioso: i dati possono essere rivenduti molte volte, usati per aprire conti, chiedere prestiti, fare acquisti e costruire documenti falsi.

Come posso accorgermi di un possibile furto d’identità?

È possibile monitorando regolarmente estratti conto, notifiche bancarie, email sospette, accessi insoliti agli account e comunicazioni inattese da istituti di credito.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni dell’articolo?

Sono state ricavate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.