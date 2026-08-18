18 Agosto 2026

/ Home/FINTECH/BCE: il boom dell’AI potrebbe trasformarsi in una bolla come quella dot-com

La notizia in sintesi BCE avverte sui rischi di una possibile bolla legata all’intelligenza artificiale.

avverte sui rischi di una possibile bolla legata all’intelligenza artificiale. Le famiglie dell’Eurozona hanno circa 440 miliardi esposti alle big tech statunitensi.

Fondi, ETF, assicurazioni e pensioni possono amplificare gli effetti di una correzione.

Le valutazioni europee restano inferiori agli Stati Uniti, ma il contagio finanziario resta possibile.

BCE, allarme sulla concentrazione nei titoli AI

BCE lancia un avvertimento sui possibili effetti di una correzione delle grandi azioni tecnologiche statunitensi legate all’intelligenza artificiale: il rischio riguarda soprattutto i risparmiatori dell’area euro, esposti attraverso fondi comuni ed ETF. Nel paper The AI boom: rational enthusiasm or the next dot-com bubble?, cinque economisti dell’istituzione di Francoforte — Malin Andersson, Johannes Breckenfelder, Stefano Corradin, Kalin Nikolov e Maria Antonietta Viola — esaminano l’attuale rally del settore e il parallelo con la bolla dot-com.

L’analisi arriva mentre le valutazioni delle società AI negli Stati Uniti hanno raggiunto livelli elevati e gli investimenti continuano ad aumentare. La domanda posta dagli economisti è se i prezzi riflettano una scommessa razionale su una tecnologia trasformativa oppure un ottimismo eccessivo. La preoccupazione non è limitata a Wall Street: una brusca discesa dei titoli USA potrebbe trasmettersi ai mercati, alle condizioni di finanziamento e al clima economico dell’Eurozona.

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Il tema era già stato sollevato dalla presidente della BCE, Christine Lagarde, che aveva richiamato la necessità di evitare che l’intelligenza artificiale si trasformi in un fattore di crisi finanziaria. Il documento non afferma che una bolla sia inevitabile, ma segnala che l’ampia concentrazione delle esposizioni rende il sistema più vulnerabile. Il perché dell’allerta è quindi strutturale: molti investitori possono detenere indirettamente gli stessi grandi titoli senza percepirne pienamente il rischio.

Magnifiche 7 e risparmio europeo

Al centro della valutazione figurano le cosiddette Magnifiche 7: Apple, Amazon, Alphabet-Google, Microsoft, Meta, Nvidia e Tesla. Il loro peso negli indici globali, incluso l’MSCI World, rende la concentrazione rilevante per chi investe tramite strumenti che replicano i mercati. Secondo il paper, le famiglie dell’Eurozona hanno circa 440 miliardi di euro di esposizione alle società tecnologiche statunitensi, in prevalenza mediante fondi di investimento ed ETF a basso costo.

La stessa esposizione significativa riguarda compagnie assicurative e fondi pensione. In uno scenario di forte correzione, le richieste di rimborso potrebbero spingere i fondi a vendere inizialmente gli attivi più liquidi e, se la tensione persistesse, quelli meno facili da liquidare, aumentando la pressione sulle valutazioni. Per gli economisti, il pericolo più grave non è la flessione azionaria isolata, ma una turbolenza di mercato più ampia difficile da contenere per i decisori pubblici.

La BCE osserva inoltre che oggi ci sarebbe meno spazio rispetto all’epoca dot-com per attenuare gli effetti con tagli dei tassi o misure fiscali. Le valutazioni del mercato azionario statunitense, misurate con il CAPE ratio, sono vicine ai massimi storici. Questo non equivale a una previsione certa di crollo, ma spiega perché l’istituto considera concreta la possibilità di una correzione.

Europa meno euforica, ma non isolata

Il quadro europeo appare relativamente meno teso: i rapporti prezzo-utili sono sensibilmente inferiori a quelli statunitensi e il settore tecnologico dell’area euro è più piccolo. Il paper rileva anche produttività e margini in crescita nel comparto ICT, un clima dei servizi digitali non caratterizzato da eccessivo entusiasmo e un’adozione dell’AI in aumento dal lancio di ChatGPT nel 2022.

Ciò non mette al riparo l’Eurozona. Lo stress delle azioni USA ha storicamente avuto ripercussioni sui mercati europei e le esposizioni indirette delle famiglie restano elevate. La conseguenza futura da monitorare è quindi la tenuta della liquidità dei fondi: la diversificazione apparente di ETF e fondi globali può celare un peso rilevante degli stessi gruppi tecnologici.

FAQ

Quanto valgono le esposizioni delle famiglie europee?

Sì, il paper della BCE stima circa 440 miliardi di euro nelle società tecnologiche statunitensi, soprattutto tramite fondi comuni ed ETF.

Quali aziende sono le Magnifiche 7?

Sono Apple, Amazon, Alphabet-Google, Microsoft, Meta, Nvidia e Tesla, considerate per valutare il rischio di concentrazione.

Perché ETF e fondi possono aumentare il rischio?

Sì, perché una forte correzione può generare rimborsi e vendite di attivi, prima liquidi e poi più difficili da liquidare, aggravando la pressione sui prezzi.

Il mercato europeo è esposto come quello americano?

No, le valutazioni europee risultano inferiori e il settore tech è più piccolo, ma gli strumenti collegati agli indici globali possono trasmettere uno shock statunitense.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Money.it e punto-informatico.it, inclusa la ricostruzione firmata da Luca Colantuoni.