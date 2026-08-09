Possibile fork BIP-110 di Bitcoin, allarme sui rischi di replay

9 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Bitcoin potrebbe affrontare una divisione legata alla proposta BIP-110.

potrebbe affrontare una divisione legata alla proposta BIP-110. Vendere monete della catena minore può esporre a un replay attack.

Kevin Loaec invita gli utenti non esperti a non spostare fondi.

invita gli utenti non esperti a non spostare fondi. La protezione automatica dai replay non sarebbe immediatamente disponibile.

( Riassunto generato con AI)

BIP-110 e il rischio per i possessori di Bitcoin

Bitcoin potrebbe dividersi in due catene nei prossimi giorni per effetto della controversa proposta BIP-110, creando un rischio operativo per chi detenesse BTC e tentasse di vendere eventuali monete duplicate. Secondo quanto riportato da CoinDesk, il pericolo riguarda soprattutto un possibile replay attack: una transazione firmata sulla catena nata dalla biforcazione potrebbe essere replicata anche sulla rete Bitcoin principale.

Il soggetto centrale della vicenda è quindi la rete Bitcoin, mentre il potenziale impatto ricadrebbe sui titolari di BTC che considerassero le nuove monete come un guadagno gratuito. Se emergesse una catena minoritaria, ogni saldo risulterebbe inizialmente duplicato sulle due versioni della blockchain. Tuttavia, la vendita dei token della catena alternativa potrebbe trasferire allo stesso destinatario anche i bitcoin autentici della rete principale.

Lo sviluppatore Bitcoin Kevin Loaec, che ha segnalato il rischio su X nelle ultime ore, ha indicato l’inazione come scelta più prudente per chi non sa separare tecnicamente i due saldi. “Doing nothing will be a safer option”, ha affermato, perché fondi non movimentati non generano transazioni firmate da riprodurre.

Come funzionerebbe la divisione della rete

BIP-110 punta a limitare per un anno l’inserimento di immagini, testo e altri dati non collegati ai pagamenti nelle transazioni Bitcoin. La proposta richiedeva 1.109 blocchi segnalati su una finestra di 2.016, pari al 55%, ma questa strada risulta chiusa. Il testo della proposta prevede però un secondo meccanismo, destinato ad attivarsi dal blocco 961.632, atteso nel fine settimana.

I nodi che utilizzano il software BIP-110 respingerebbero i blocchi privi dell’apposito segnale, anche senza un consenso effettivo dei miner. Poiché quasi tutti i blocchi estratti non riportano tale segnale, questi nodi potrebbero smettere di seguire la catena sostenuta dalla quasi totalità della potenza di calcolo. Una biforcazione diventerebbe possibile soltanto se alcuni miner continuassero a estendere un ramo compatibile con BIP-110.

I tracker citati da CoinDesk indicavano venerdì un segnale dei miner vicino al 2,6%. Questa quota non equivale alla potenza di mining: una catena minoritaria potrebbe produrre blocchi molto lentamente oppure fermarsi. Il punto decisivo è dunque l’incertezza: la divisione non è certa, ma la sua eventuale comparsa potrebbe rendere rischioso ogni trasferimento non gestito con strumenti tecnici adeguati.

La finestra critica prima della protezione

La proposta non includerebbe una protezione automatica contro i replay nella fase iniziale. Le restrizioni effettive sui dati delle transazioni sarebbero previste dal blocco 965.664, atteso intorno all’inizio di settembre. Prima di allora, separare in sicurezza i saldi richiederebbe di creare deliberatamente monete valide su una sola delle due catene.

Per gli utenti non specializzati, il messaggio pratico è chiaro: non spostare BTC durante un’eventuale scissione evita che una transazione venga riutilizzata sull’altra rete. Il replay non svuoterebbe automaticamente il portafoglio, ma coinvolgerebbe gli importi messi in vendita, con commissioni pagate su entrambe le catene.

FAQ

Cos’è un replay attack su Bitcoin?

Sì. È la riproduzione di una transazione firmata su una catena anche sull’altra, quando entrambe accettano inizialmente operazioni identiche.

Quale proposta può causare la biforcazione?

Sì. La proposta è BIP-110, concepita per limitare per un anno dati non legati ai pagamenti nelle transazioni Bitcoin.

Quando potrebbe iniziare la divisione?

Sì. Il meccanismo è previsto dal blocco 961.632, atteso nel fine settimana, ma i tempi dipendono dalla velocità di produzione dei blocchi.

Qual è la scelta più prudente per gli utenti?

Sì. Per chi non sa separare tecnicamente i saldi, lasciare fermi i bitcoin evita la creazione di transazioni replicabili sulle due catene.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CoinDesk.