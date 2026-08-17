17 Agosto 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Buterin illustra una strategia ibrida per scalare Ethereum

La notizia in sintesi Vitalik Buterin indica Utreexo come riferimento per la scalabilità di Ethereum.

indica Utreexo come riferimento per la scalabilità di Ethereum. La proposta mantiene gli account e introduce pagamenti nativi simili agli UTXO.

Le soluzioni citate restano ricerche, non modifiche già approvate al protocollo.

Frame Transactions è soltanto considerata per l’aggiornamento Hegotá.

Ethereum studia un modello di stato ibrido

Vitalik Buterin, cofondatore di Ethereum, ha richiamato il lavoro degli sviluppatori di Bitcoin su Utreexo descrivendo una possibile direzione per la scalabilità della rete. Nel messaggio pubblicato il 16 agosto su X, Buterin ha definito l’ipotesi la “current proposed Ethereum scaling strategy”, precisando però che l’architettura è ancora in fase di sviluppo.

La linea di ricerca riguarda Ethereum e punta a combinare stato in stile UTXO, stato dinamico tradizionale e modelli intermedi. L’obiettivo è consentire a gran parte delle attività sulla rete di crescere senza ridurre decentralizzazione, resistenza alla censura o semplicità di gestione dei nodi.

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Il riferimento a Utreexo non implica quindi che Ethereum sostituirà il proprio sistema basato sugli account con l’architettura UTXO di Bitcoin. I progetti citati restano proposte di ricerca e non corrispondono a cambiamenti approvati del protocollo.

UTXO nativi e prove ricorsive affrontano limiti diversi

Utreexo fu introdotto nel 2019 da Thaddeus Dryja, ricercatore della MIT Digital Currency Initiative. Il modello evita che ogni nodo validatore debba conservare localmente l’intero insieme degli UTXO di Bitcoin, rappresentandolo invece attraverso un accumulatore compatto basato su hash.

Gli input delle transazioni includono prove di appartenenza, utili a verificare gli output rispetto a tale accumulatore. Secondo il documento originario del MIT DCI, la dimensione dell’accumulatore cresce in modo logaritmico rispetto all’insieme sottostante: un principio rilevante per contenere l’aumento dei requisiti di archiviazione.

Su Ethereum, il 6 luglio il ricercatore Toni Wahrstätter, con lo pseudonimo Nero_eth, ha proposto pagamenti nativi simili agli UTXO senza eliminare gli account. Il modello è pensato per pagamenti singoli che non richiedono uno stato persistente dei contratti intelligenti.

La stima progettuale indica una riduzione dello stato permanente fino al 99,8% per questi utilizzi. Con un miliardo di voci, la proposta calcola circa 300 MB di stato permanente, contro 100-150 GB per equivalenti voci di account o storage: non sono risultati misurati su mainnet.

Separatamente, la ricerca di Buterin sulle mempool con STARK ricorsivi punta a limitare la banda necessaria per le prove. Nell’esempio con otto peer e aggregazioni ogni 500 millisecondi, l’extra banda sarebbe di circa 2 MB al secondo per nodo, assumendo prove STARK ottimizzate da 128 kB.

Una lettura della comunità, diffusa da LibertySwapFi, ha ipotizzato regolamenti di un volume “unbounded” di transizioni UTXO tramite una prova compatta. Non è tuttavia un obiettivo di throughput confermato né un impegno della roadmap Ethereum.

Hegotá resta il passaggio istituzionale decisivo

Il disegno degli UTXO nativi presuppone EIP-8141, nota come Frame Transactions, per il meccanismo di spesa preferito. La proposta introdurrebbe frame programmabili per validazione, pagamento del gas ed esecuzione.

Nella specifica ufficiale di Hegotá, tuttavia, Frame Transactions figura soltanto come “Considered for Inclusion”. FOCIL, ossia EIP-7805, è l’unica proposta formalmente programmata per Hegotá.

La roadmap ufficiale colloca Hegotá nel 2027, dopo Glamsterdam previsto nel quarto trimestre del 2026. Gli UTXO nativi non risultano oggi tra le funzionalità pianificate: il segnale principale è una possibile evoluzione verso modelli differenziati per tipo di attività.

FAQ

Che cosa ha detto Vitalik Buterin?

Sì, ha indicato Utreexo come riferimento descrivendo una strategia proposta di scalabilità per Ethereum ancora in sviluppo.

Ethereum abbandonerà gli account?

No, la proposta di Toni Wahrstätter mantiene gli account Ethereum e destina il modello UTXO ai pagamenti semplici e singoli.

Quanto stato può ridurre la proposta?

Sì, la stima progettuale prevede fino al 99,8% di stato permanente in meno per i carichi di pagamento considerati.

Frame Transactions è già approvata?

No, EIP-8141 risulta soltanto considerata per Hegotá, mentre FOCIL EIP-7805 è l’unica proposta formalmente programmata.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.