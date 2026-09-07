ECOVACS presenta a IFA nuovi robot per casa e spazi esterni

7 Settembre 2026

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La notizia in sintesi ECOVACS ha presentato a IFA 2026 nuove gamme di robot per casa, finestre, piscine e prati.

Le famiglie DEEBOT X12S, X11S e T90 MAX arrivano in Italia dal 9 settembre.

La serie T90S sarà disponibile dal 24 settembre, mentre WINBOT W2S PRO OMNI dal 4 settembre.

Il report di Forbes China indica ECOVACS come primo brand globale della robotica domestica.

ECOVACS ha presentato a IFA 2026, a Berlino, una nuova serie di prodotti per la pulizia domestica e la manutenzione di spazi esterni. Le novità comprendono robot aspirapolvere delle famiglie DEEBOT X12S, X11S, T90 MAX, T90S e MINI 2, il robot lavavetri WINBOT W2S PRO, oltre ai modelli ULTRAMARINE per piscine e GOAT per prati.

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L’azienda ha inoltre riferito di essere stata indicata da un nuovo report di Forbes China come primo brand globale nella robotica domestica. Secondo quanto comunicato da ECOVACS, i suoi prodotti di robotica di servizio sono presenti in oltre 38 milioni di famiglie e in quasi 180 mercati.

“Il futuro della robotica domestica non è semplicemente offrire nuove soluzioni, ma rendere la vita quotidiana più semplice, lasciando alle persone più tempo per ciò che conta davvero”, ha dichiarato David Qian, CEO di ECOVACS ROBOTICS. “Facendo leva su circa l’80% delle nostre tecnologie di base e adattando il restante 20% alle esigenze specifiche di ogni ambiente, possiamo portare la robotica dai pavimenti e dalle finestre fino alla cura del prato e alla pulizia delle piscine. Il nostro obiettivo è continuare a rendere la robotica sempre più intelligente, autonoma e accessibile, portando soluzioni capaci di creare valore concreto nella vita quotidiana di un numero crescente di persone.” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

David Qian, CEO di ECOVACS ROBOTICS, ha collegato l’ampliamento dell’offerta alla condivisione di tecnologie tra le diverse categorie di prodotto.

Le nuove famiglie DEEBOT

La gamma X12S comprende X12S OmniCyclone, X12S OmniCyclone Care Kit e X12S PRO OMNI. I modelli adottano il sistema di lavaggio OZMO ROLLER 3.0, con rullo da 27 centimetri, e la tecnologia TruEdge 3.0 Extreme per la pulizia lungo bordi e battiscopa. Per l’aspirazione, ECOVACS dichiara 27.000 Pa e 27 L/s con il sistema BLAST.

Il modello X12S OmniCyclone integra una stazione senza sacchetto PureCyclone 2.0. L’azienda stima che il sistema possa evitare l’uso di fino a 25 sacchetti per la polvere in cinque anni. Il prodotto sarà venduto dal 9 settembre a 1.299 euro su Amazon e MediaWorld, dove è disponibile la pagina del DEEBOT X12S OmniCyclone.

La famiglia X11S arriverà in Italia nella stessa data. Il comunicato non indica prezzi per questi prodotti, ma segnala la disponibilità di X11S Pro su MediaWorld attraverso la pagina dedicata al modello X11S Pro.

Per la serie T90 MAX sono previsti tre modelli, con aspirazione dichiarata fino a 40.000 Pa nella versione PRO OMNI. T90 MAX OMNI costerà 499 euro, mentre T90 MAX PRO OMNI e Care Kit saranno proposti a 599 euro. Il modello PRO OMNI sarà acquistabile anche dalla scheda MediaWorld del DEEBOT T90 MAX PRO OMNI.

La famiglia T90S arriverà il 24 settembre, con prezzi compresi tra 699 e 799 euro. Secondo ECOVACS, la riduzione del rumore multidimensionale abbassa la rumorosità fino a 3 dBA nella raccolta della polvere e fino a 5 dBA durante l’aspirazione. DEEBOT MINI 2, destinato agli spazi più ridotti, sarà invece disponibile dal 9 settembre a 399 euro.

Finestre, piscine e prati

WINBOT W2S PRO OMNI, disponibile dal 4 settembre a 599 euro, è dotato di serbatoio da 120 ml e di una batteria che, secondo l’azienda, può sostenere fino a 110 minuti di pulizia senza cavo. Il modello utilizza tre ugelli per nebulizzare l’acqua e il sistema WIN-SLAM 4.0 per adattare il percorso alle superfici vetrate.

Per le piscine, la nuova gamma ULTRAMARINE comprende i modelli L1, L1 Pro e P3. ULTRAMARINE L1 utilizza una mappatura 3D con LiDAR subacqueo per rilevare la forma della piscina e pianificare il percorso. La linea GOAT, dedicata al taglio dell’erba, include invece T1000 4WD, T1600 4WD PRO, XT10000 4WD PRO e O600 LiDAR.

Dal 9 al 23 settembre, i modelli X12S e X11S avranno uno sconto di 100 euro e quelli T90 MAX di 50 euro. Per la serie T90S, ECOVACS annuncia 100 euro di sconto dal 29 settembre al 7 ottobre. Per X12S è prevista anche un’iniziativa Early Bird, accessibile dalla pagina ufficiale dedicata a DEEBOT X12S, con registrazione via email prima dell’acquisto del 9 settembre.

FAQ

Quando arrivano i nuovi DEEBOT X12S in Italia?

La famiglia DEEBOT X12S sarà disponibile in Italia dal 9 settembre.

Quanto costa DEEBOT MINI 2?

Il prezzo indicato per DEEBOT MINI 2 è di 399 euro, con disponibilità dal 9 settembre presso MediaWorld e Unieuro.

Quale aspirazione dichiara DEEBOT T90 MAX PRO OMNI?

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI raggiunge una potenza di aspirazione dichiarata di 40.000 Pa.

Quanto dura WINBOT W2S PRO OMNI senza cavo?

La batteria integrata nella stazione OMNI garantisce fino a 110 minuti di pulizia senza cavo, secondo ECOVACS.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.