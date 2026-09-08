HexClad debutta in Italia e nomina Massimo Bottura nel Culinary Council

8 Settembre 2026

8 Settembre 2026/Home/PERSONE/HexClad debutta in Italia e nomina Massimo Bottura nel Culinary Council

La notizia in sintesi

  • HexClad annuncia l’ingresso sul mercato italiano.
  • Massimo Bottura entra nel Global Culinary Council dell’azienda.
  • Accordo globale triennale tra HexClad e Food for Soul.
  • La collaborazione sostiene Refettorio, volontariato e raccolta fondi.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Hexclad Hybrid – Set da 7 pentole antiaderenti con coperchi e wok in metallo, cassaforte, pronto a induzione

HexClad’s Hybrid technology features a laser-etched hexagonal nonstick surface that combines both stainless-steel and our TerraBond ceramic coating for the ultimate sear and easy cleaning. · With a size for all cooking occasions, our 20, 25, and 30 cm Pan Set with 30 cm Wok offers the ultimate in cooking versatility when it comes to frying, sautéing, and simmering. · Tri-ply construction with an aluminum core for quicker even heating, it’s safe to use on any home cooktop or stovetop, including induction. HexClad is metal utensil-safe, dishwasher-friendly, and oven-safe up to 480°C. (Tempered glass lids are oven-safe up to 200°C, while stainless steel lids are oven-safe up to 480°C).

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

HexClad, azienda statunitense di strumenti per la cucina, annuncia il suo ingresso in Italia e la nomina di Massimo Bottura nel proprio Global Culinary Council. L’arrivo sul mercato italiano coincide con l’avvio di una partnership globale di tre anni con Food for Soul, organizzazione non profit fondata dallo chef modenese e da Lara Gilmore.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

L’accordo prevede sostegno finanziario, la fornitura di strumenti di cottura alle cucine Refettorio e il coinvolgimento di chef, professionisti e content creator in attività di volontariato e raccolta fondi. Al centro della collaborazione ci sono la riduzione dello spreco alimentare e l’inclusione sociale attraverso il cibo.

Fondata nel 2016 e con sede a Los Angeles, HexClad produce padelle, pentole, coltelli, taglieri e accessori per la cucina. L’azienda indica una presenza in Nord America, Europa, Asia, Australia e Medio Oriente e vende attraverso canali diretti e partner retail. Le informazioni sui prodotti sono disponibili sul sito ufficiale di HexClad.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Con il nuovo incarico, Bottura contribuirà allo sviluppo dei futuri prodotti dell’azienda. Nel consiglio culinario internazionale di HexClad figurano anche Gordon Ramsay, equity partner dell’impresa, oltre agli chef Dominique Crenn, Nancy Silverton, Clare Smyth e Paul Ainsworth.

“Sono molto selettivo nella scelta delle collaborazioni che intraprendo e, per me, tutto parte da una connessione genuina con il prodotto e con le persone che ne sono alla base”, ha dichiarato Massimo Bottura. “HexClad condivide la mia visione della cucina come spazio dedicato alla creatività, alla curiosità e alla ricerca continua di nuovi orizzonti. Sono entusiasta di entrare a far parte del Culinary Council e di contribuire al percorso che l’azienda sta costruendo”.

L’operazione segna quindi l’espansione italiana del marchio e affida a Bottura un ruolo di consulenza legato alla sua esperienza gastronomica. La pagina italiana indicata dall’azienda è disponibile sul sito HexClad per l’Italia.

Launch Event Milano HexClad

La collaborazione con Food for Soul

La partnership con Food for Soul riguarda la rete dei Refettorio, cucine comunitarie gestite con partner locali. Secondo quanto comunicato, le materie prime in eccedenza vengono utilizzate per preparare pasti destinati alle persone accolte negli spazi del progetto.

Food for Soul è un’organizzazione culturale non profit che lavora contro lo spreco alimentare e l’isolamento sociale. I suoi progetti combinano il recupero delle eccedenze con l’offerta di pasti in luoghi pensati per favorire ospitalità e relazione. L’organizzazione presenta le proprie attività sul sito di Food for Soul.

“L’Italia ha contribuito a plasmare il modo in cui il mondo guarda al cibo, all’artigianalità e all’ospitalità, rendendola un mercato di grande importanza per HexClad”, ha dichiarato Daniel Winer, CEO e Co-Founder di HexClad. “La partnership con Massimo rappresenta una tappa importante per la nostra azienda. La sua costante ricerca dell’eccellenza, la sua creatività e il suo impegno riflettono pienamente i nostri valori e siamo orgogliosi di estendere questo legame attraverso la partnership anche con Food for Soul, con l’obiettivo di generare un impatto concreto nelle comunità di tutto il mondo”.

Nel programma annunciato da HexClad rientrano anche iniziative per far conoscere la missione di Food for Soul attraverso la rete internazionale dell’azienda. Non sono stati comunicati importi del sostegno finanziario né il numero delle strutture che riceveranno le attrezzature.

L’annuncio unisce dunque il lancio commerciale in Italia a un accordo con una realtà già legata a Bottura. La durata triennale della collaborazione fissa il perimetro temporale delle attività previste tra l’azienda di cookware e l’organizzazione non profit.

Food Ensemble for HexClad

“Il cibo ha il potere di unire le persone”, ha dichiarato Lara Gilmore, Founder e Presidente di Food for Soul. “Siamo orgogliosi di collaborare con HexClad in occasione del suo ingresso in Italia e dell’ingresso di Massimo nel Culinary Council. Insieme, rafforzeremo le nostre comunità Refettorio, promuovendo al contempo un approccio alla cucina più consapevole e sostenibile”.

La collaborazione sarà quindi affiancata dall’attività del Culinary Council, mentre il progetto con Food for Soul concentrerà risorse e iniziative sulle comunità coinvolte nei Refettorio.

FAQ

Quando arriva HexClad in Italia?

HexClad ha annunciato l’ingresso in Italia l’8 settembre 2026, senza indicare ulteriori date operative nel comunicato.

Quale ruolo avrà Massimo Bottura?

Massimo Bottura entra nel Global Culinary Council e contribuirà allo sviluppo delle future innovazioni di prodotto dell’azienda.

Quanto dura l’accordo con Food for Soul?

La partnership globale tra HexClad e Food for Soul ha una durata prevista di tre anni.

Cosa riceveranno le cucine Refettorio?

Le cucine Refettorio riceveranno strumenti di cottura HexClad, oltre al sostegno finanziario previsto per Food for Soul.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori lavastoviglie di agosto 2026Tech e casaI migliori droni di agosto 2026Tech e casaLe migliori strisce LED di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
PRODOTTI
LG e Marriott lanciano test cloud per hotel con Smart TV
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
STARTUP
Techshop II chiude a 43 milioni per startup AI B2B
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#3
PRODOTTI
LG presenta sette elettrodomestici, incluso l’asciugacapelli AirDew
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN
Ledger, class action da 500 milioni per presunti danni da phishing
di Redazione Assodigitale
#5
PRODOTTI
Anker Innovations conquista nove premi IFA per audio, sicurezza ed energia
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.