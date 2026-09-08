8 Settembre 2026

/ Home/PERSONE/HexClad debutta in Italia e nomina Massimo Bottura nel Culinary Council

La notizia in sintesi HexClad annuncia l’ingresso sul mercato italiano.

Massimo Bottura entra nel Global Culinary Council dell’azienda.

Accordo globale triennale tra HexClad e Food for Soul.

La collaborazione sostiene Refettorio, volontariato e raccolta fondi.

HexClad, azienda statunitense di strumenti per la cucina, annuncia il suo ingresso in Italia e la nomina di Massimo Bottura nel proprio Global Culinary Council. L’arrivo sul mercato italiano coincide con l’avvio di una partnership globale di tre anni con Food for Soul, organizzazione non profit fondata dallo chef modenese e da Lara Gilmore.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

L’accordo prevede sostegno finanziario, la fornitura di strumenti di cottura alle cucine Refettorio e il coinvolgimento di chef, professionisti e content creator in attività di volontariato e raccolta fondi. Al centro della collaborazione ci sono la riduzione dello spreco alimentare e l’inclusione sociale attraverso il cibo.

Fondata nel 2016 e con sede a Los Angeles, HexClad produce padelle, pentole, coltelli, taglieri e accessori per la cucina. L’azienda indica una presenza in Nord America, Europa, Asia, Australia e Medio Oriente e vende attraverso canali diretti e partner retail. Le informazioni sui prodotti sono disponibili sul sito ufficiale di HexClad.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Con il nuovo incarico, Bottura contribuirà allo sviluppo dei futuri prodotti dell’azienda. Nel consiglio culinario internazionale di HexClad figurano anche Gordon Ramsay, equity partner dell’impresa, oltre agli chef Dominique Crenn, Nancy Silverton, Clare Smyth e Paul Ainsworth.

“Sono molto selettivo nella scelta delle collaborazioni che intraprendo e, per me, tutto parte da una connessione genuina con il prodotto e con le persone che ne sono alla base”, ha dichiarato Massimo Bottura. “HexClad condivide la mia visione della cucina come spazio dedicato alla creatività, alla curiosità e alla ricerca continua di nuovi orizzonti. Sono entusiasta di entrare a far parte del Culinary Council e di contribuire al percorso che l’azienda sta costruendo”.

L’operazione segna quindi l’espansione italiana del marchio e affida a Bottura un ruolo di consulenza legato alla sua esperienza gastronomica. La pagina italiana indicata dall’azienda è disponibile sul sito HexClad per l’Italia.

La collaborazione con Food for Soul

La partnership con Food for Soul riguarda la rete dei Refettorio, cucine comunitarie gestite con partner locali. Secondo quanto comunicato, le materie prime in eccedenza vengono utilizzate per preparare pasti destinati alle persone accolte negli spazi del progetto.

Food for Soul è un’organizzazione culturale non profit che lavora contro lo spreco alimentare e l’isolamento sociale. I suoi progetti combinano il recupero delle eccedenze con l’offerta di pasti in luoghi pensati per favorire ospitalità e relazione. L’organizzazione presenta le proprie attività sul sito di Food for Soul.

“L’Italia ha contribuito a plasmare il modo in cui il mondo guarda al cibo, all’artigianalità e all’ospitalità, rendendola un mercato di grande importanza per HexClad”, ha dichiarato Daniel Winer, CEO e Co-Founder di HexClad. “La partnership con Massimo rappresenta una tappa importante per la nostra azienda. La sua costante ricerca dell’eccellenza, la sua creatività e il suo impegno riflettono pienamente i nostri valori e siamo orgogliosi di estendere questo legame attraverso la partnership anche con Food for Soul, con l’obiettivo di generare un impatto concreto nelle comunità di tutto il mondo”.

Nel programma annunciato da HexClad rientrano anche iniziative per far conoscere la missione di Food for Soul attraverso la rete internazionale dell’azienda. Non sono stati comunicati importi del sostegno finanziario né il numero delle strutture che riceveranno le attrezzature.

L’annuncio unisce dunque il lancio commerciale in Italia a un accordo con una realtà già legata a Bottura. La durata triennale della collaborazione fissa il perimetro temporale delle attività previste tra l’azienda di cookware e l’organizzazione non profit.

“Il cibo ha il potere di unire le persone”, ha dichiarato Lara Gilmore, Founder e Presidente di Food for Soul. “Siamo orgogliosi di collaborare con HexClad in occasione del suo ingresso in Italia e dell’ingresso di Massimo nel Culinary Council. Insieme, rafforzeremo le nostre comunità Refettorio, promuovendo al contempo un approccio alla cucina più consapevole e sostenibile”.

La collaborazione sarà quindi affiancata dall’attività del Culinary Council, mentre il progetto con Food for Soul concentrerà risorse e iniziative sulle comunità coinvolte nei Refettorio.

FAQ

Quando arriva HexClad in Italia?

HexClad ha annunciato l’ingresso in Italia l’8 settembre 2026, senza indicare ulteriori date operative nel comunicato.

Quale ruolo avrà Massimo Bottura?

Massimo Bottura entra nel Global Culinary Council e contribuirà allo sviluppo delle future innovazioni di prodotto dell’azienda.

Quanto dura l’accordo con Food for Soul?

La partnership globale tra HexClad e Food for Soul ha una durata prevista di tre anni.

Cosa riceveranno le cucine Refettorio?

Le cucine Refettorio riceveranno strumenti di cottura HexClad, oltre al sostegno finanziario previsto per Food for Soul.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.