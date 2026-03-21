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Jeff Bezos prepara maxi fondo da 100 miliardi per acquisizioni strategiche e trasformazione aziendale con l’intelligenza artificiale

Jeff Bezos prepara un super-fondo da 100 miliardi per rivoluzionare l’industria

Jeff Bezos sta lavorando alla creazione di un fondo da circa 100 miliardi di euro per acquisire aziende manifatturiere e industriali in tutto il mondo e trasformarle con l’intelligenza artificiale. L’iniziativa, rivelata da fonti citate dal Wall Street Journal, si collegherebbe direttamente a Project Prometheus, startup di AI di cui Bezos è co-fondatore e co‑CEO insieme all’ex dirigente Google Vik Bajaj. Le trattative per la raccolta di capitali sarebbero in corso tra Singapore e Medio Oriente, con il coinvolgimento di fondi sovrani e grandi investitori istituzionali. L’obiettivo: intervenire nei settori aerospazio, automotive, chip e difesa, ambiti industriali strategici ma spesso tecnologicamente datati, per aumentare produttività, automazione e competitività sfruttando modelli di AI avanzata sviluppati internamente.

In sintesi:

  • Fondo da circa 100 miliardi di euro guidato da Jeff Bezos per acquisizioni industriali globali.
  • Iniziativa integrata con Project Prometheus, startup di AI focalizzata su produzione avanzata.
  • Target: aerospazio, chip, automotive, difesa e altre industrie pesanti tradizionali.
  • Raccolta capitali in corso tra Singapore, Medio Oriente e grandi fondi sovrani internazionali.

Come Project Prometheus intende ridisegnare l’industria globale

Project Prometheus ha esordito con un finanziamento iniziale di circa 5,8 miliardi di euro, posizionandosi sin dall’inizio come piattaforma di intelligenza artificiale “deep tech” orientata alla produzione avanzata. La società sviluppa modelli proprietari di AI per ingegneria, progettazione, simulazione e ottimizzazione delle catene produttive, con particolare attenzione a aerospazio, automotive, semiconduttori e industrie pesanti.

Il nuovo fondo manifatturiero, se confermato alle dimensioni ipotizzate, funzionerebbe come braccio operativo di acquisizione: rilevare aziende consolidate in segmenti strategici, integrarvi gli algoritmi di Prometheus, digitalizzare gli impianti, introdurre manutenzione predittiva, robotica avanzata e sistemi decisionali basati su dati in tempo reale.

Le missioni di raccolta capitali di Jeff Bezos in Singapore e nei Paesi del Golfo indicano un’architettura finanziaria tipica dei grandi fondi infrastrutturali: impegno di fondi sovrani, capitale paziente di lungo periodo, possibile co‑investimento di big tech e operatori industriali. In prospettiva, il progetto si posizionerebbe come alternativa alle tradizionali private equity, con un focus esplicito sulla trasformazione tecnologica più che sul puro riassetto finanziario.

La nuova fase di Bezos e l’impatto atteso sulla manifattura

Per Jeff Bezos, questa operazione segna una fase imprenditoriale distinta rispetto alla costruzione di Amazon: non più solo e‑commerce e cloud, ma intervento diretto nelle fondamenta della manifattura globale. Il modello “comprare, modernizzare, automatizzare” mira a colmare il divario tra impianti industriali spesso obsoleti e le possibilità offerte dall’AI generativa, dalla simulazione numerica avanzata e dai gemelli digitali.

Se il fondo raggiungesse davvero la scala dei 100 miliardi di euro, potrebbe diventare uno dei principali veicoli di riconversione industriale al mondo, incidendo sulla localizzazione degli impianti, sul fabbisogno di competenze tecniche e sull’equilibrio competitivo tra Stati Uniti, Asia ed Europa. Gli sviluppi dei prossimi mesi saranno decisivi per capire se il progetto resterà un’ipotesi ambiziosa o si tradurrà in una nuova ondata di consolidamento industriale guidata dall’intelligenza artificiale.

FAQ

Che cos’è Project Prometheus e cosa sviluppa concretamente?

Project Prometheus è una startup di Jeff Bezos che sviluppa modelli avanzati di intelligenza artificiale per progettazione, simulazione, ottimizzazione produttiva e automazione nelle industrie pesanti globali.

Quali settori industriali saranno prioritari per il fondo di Bezos?

Il fondo punterà soprattutto su aerospazio, automotive, produzione di chip, difesa e altre filiere manifatturiere complesse, dove l’AI può migliorare efficienza, sicurezza e margini.

Da dove arriveranno principalmente i 100 miliardi di euro ipotizzati?

I capitali proverranno verosimilmente da fondi sovrani del Medio Oriente, investitori istituzionali di Singapore e grandi fondi globali specializzati in infrastrutture e tecnologia.

Come cambierà il lavoro in fabbrica con l’intelligenza artificiale di Prometheus?

L’AI verrà usata per automazione, manutenzione predittiva e analisi dati, riducendo compiti ripetitivi ma aumentando la domanda di tecnici specializzati e ingegneri di processo.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questo progetto?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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