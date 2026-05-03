Home / SPETTACOLI & CINEMA / Francesco Guccini racconta malattia, isolamento e tv tra Gf e reality

Francesco Guccini riappare in pubblico e racconta paure, malattia e musica

Chi: il cantautore Francesco Guccini, 85 anni. Cosa: la prima uscita pubblica dopo 18 mesi di assenza, con un racconto sincero su malattia, abitudini quotidiane e giudizio sulla musica di oggi. Dove: ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, durante l’incontro Canterò soltanto il tempo, legato all’omonima mostra allo Spazio Gerra. Quando: il 2 maggio. Perché: per dialogare con il pubblico insieme a Lorenzo Immovili e Stefania Carretti, spiegando la difficoltà di leggere, il ricorso alla televisione e la convinzione che sia finita l’epoca d’oro del cantautorato italiano.

In sintesi:

Guccini torna in pubblico a Reggio Emilia dopo 18 mesi di isolamento.

Rivela problemi di salute che gli impediscono di leggere e lo spingono alla TV.

Confessa di seguire anche reality considerati “spazzatura”, con sguardo ironico.

Giudica conclusa l’era d’oro del cantautore italiano tradizionale.

Il ritorno ai Chiostri di San Pietro e il peso della malattia

La sala gremita dei Chiostri di San Pietro ha accolto l’atteso ritorno di Francesco Guccini, protagonista dell’incontro Canterò soltanto il tempo, legato alla mostra aperta allo Spazio Gerra. Seduto accanto a Lorenzo Immovili e Stefania Carretti, il cantautore ha alternato memoria, ironia e disincanto.

Guccini ha subito raccontato il lungo ritiro domestico: *«Non uscivo di casa da 18 mesi, avevo un po’ paura»*, ammettendo la fatica del tornare in pubblico. La malattia ha inciso profondamente sulla sua quotidianità: *«Non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo. Per questo guardo molta televisione»*.

Impossibilitato a dedicarsi ai libri, ha descritto un rapporto quasi “masochistico” con il mezzo televisivo, che pure osserva con lucidità critica, come nuovo prisma da cui osservare il costume italiano e la rappresentazione della realtà.

Televisione, reality e fine dell’epoca d’oro del cantautore

Nel dialogo, Guccini ha sorpreso il pubblico ammettendo di seguire anche i format meno “nobili” del palinsesto. *«Guardo anche programmi che potrei definire spazzatura come Temptation Island o il Grande Fratello. Mi diverto molto a vederle, naturalmente con quello spirito un po’ snob. Quello che mi fa ridere è il fatto che sia tutto finto e costruito ad arte dagli autori»*.

Dal costume alla musica, il giudizio si fa ancora più netto. *«Io ho fatto un altro mestiere: una volta avevamo la volontà, magari fallace, di voler dire qualcosa, di raccontare un’idea, una persona, una situazione. Ora non ci sono più questo tipo di canzoni. È finita l’epoca d’oro del cantautore italiano»*, ha dichiarato.

Dietro la severità delle parole emerge la distanza tra il modello di canzone d’autore degli anni Settanta e l’attuale industria musicale, dominata da velocità, breve durata dei brani e centralità dei format televisivi e social.

Il lascito di Guccini tra memoria pubblica e nuove generazioni

La testimonianza di Francesco Guccini ai Chiostri di San Pietro conferma come il suo ruolo di riferimento culturale resti intatto, anche in una fase di fragilità personale.

Il combinarsi di malattia, distanza dal palco e sguardo critico sui media restituisce l’immagine di un osservatore ancora attento. Le sue riflessioni sull’“epoca d’oro” del cantautorato potrebbero riaccendere un dibattito tra giovani musicisti e pubblico: quanto spazio resta oggi per canzoni narrative e di lunga durata?

Mostre, incontri e riedizioni discografiche potrebbero rafforzare nei prossimi anni il dialogo tra l’opera di Guccini e le nuove generazioni, trasformando la sua esperienza in un laboratorio vivo di memoria e innovazione.

FAQ

Perché Francesco Guccini non legge più come prima?

Guccini ha spiegato di essere colpito da problemi di salute che gli impediscono di leggere, esperienza che definisce estremamente dolorosa rispetto alle sue abitudini intellettuali.

Che programmi televisivi guarda oggi Francesco Guccini?

Guccini ha dichiarato di guardare molta televisione, inclusi reality come Temptation Island e Grande Fratello, osservandoli però con atteggiamento ironico e dichiaratamente snob.

Cosa intende Guccini quando parla di “altro mestiere” del cantautore?

Guccini sostiene di appartenere a una stagione in cui il cantautore cercava di raccontare idee, persone e situazioni, con centralità del testo e della narrazione.

Dove si è svolto l’incontro con Guccini del 2 maggio?

L’incontro si è svolto ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, in collegamento con la mostra Canterò soltanto il tempo allo Spazio Gerra.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questo articolo?

Le informazioni provengono da un’elaborazione congiunta di notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.