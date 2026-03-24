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Gino Paoli, il cantautore che ha segnato decenni di musica italiana

Gino Paoli, il cantautore che ha segnato decenni di musica italiana

Addio a Gino Paoli, voce simbolo della canzone d’autore italiana

Chi: il cantautore Gino Paoli, figura chiave della canzone d’autore italiana. Cosa: è morto all’età di 91 anni, nella sua casa di Genova, circondato dai familiari. Dove: nel capoluogo ligure dove era cresciuto e aveva costruito la sua identità artistica. Quando: nella notte, come comunicato oggi dalla famiglia. Perché è una notizia rilevante: con Paoli scompare uno dei maggiori interpreti della “scuola genovese”, autore di capolavori come Il cielo in una stanza e Sapore di sale, che hanno ridefinito il linguaggio della musica italiana e segnato profondamente immaginario collettivo, cinema e cultura pop.

In sintesi:

  • Morto a Genova il cantautore Gino Paoli, 91 anni, tra i padri della scuola genovese.
  • Autore di classici assoluti come Il cielo in una stanza, Sapore di sale e La gatta.
  • La sua musica ha influenzato cinema e nuove generazioni, dal film Sapore di mare al docufilm La nuova scuola genovese.
  • Biografia segnata da successi, fragilità e dal celebre tentato suicidio del 1963.

La vita, i successi e il legame di Gino Paoli con il cinema

Nato a Monfalcone nel 1934 e cresciuto a Genova, Gino Paoli arriva alla musica dopo esperienze da grafico e pittore. Entra nel nucleo fondativo della cosiddetta “scuola genovese”, insieme a Fabrizio De André e Luigi Tenco, portando nella canzone italiana una scrittura più intima, letteraria e psicologica. Le sue canzoni – da Il cielo in una stanza a Sapore di sale, da Senza fine a La gatta – raccontano amori imperfetti, desideri e fragilità con un realismo poetico che rompe gli schemi dell’intrattenimento leggero.

La sua biografia è segnata da momenti drammatici, come il tentato suicidio del 1963, dopo il quale sopravvive con una pallottola nel petto per tutta la vita. Proprio quella ferita, spesso ricordata dal cantautore, diventa parte del mito dell’artista tormentato. Parallelamente, la sua musica entra stabilmente nel linguaggio del cinema italiano, contribuendo a definire l’estetica nostalgica degli anni Sessanta.

Sapore di sale è legata indissolubilmente a Sapore di mare di Carlo Vanzina (1983), film cult che ne riprende atmosfera e memoria balneare. Il titolo originario collegato alla canzone fu però bloccato da un progetto concorrente destinato a Neri Parenti, mai realizzato: per questo Vanzina dovette orientarsi su Sapore di mare. Solo con Sapore di mare 2 – Un anno dopo la produzione riuscì finalmente a utilizzare il brano originale, con lo stesso Paoli presente in un breve cameo finale.

Nel 2022 il cantautore torna protagonista nel docufilm La nuova scuola genovese, ideato da Claudio Cabona e diretto da Yuri Dellacasa e Paolo Fossati, che esplora il legame tra rap ligure e storica tradizione cantautorale. Le sue canzoni restano inoltre centrali nell’immaginario dei film di Paolo Virzì: emblematica l’uso di Senza fine in La pazza gioia, con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, dove la sua voce amplifica il contrasto fra euforia e malinconia delle protagoniste.

L’eredità culturale di Gino Paoli e le prospettive future

La scomparsa di Gino Paoli apre una fase di rilettura critica della canzone d’autore italiana. Il suo repertorio, già molto presente in cinema, serie e playlist digitali, è destinato a una nuova circolazione attraverso biopic, docuserie, ristampe e progetti editoriali dedicati alla “scuola genovese”.

Per le nuove generazioni di autori, dall’indie al rap, Paoli rappresenta un modello di scrittura personale ma universale, capace di fondere semplicità melodica e profondità narrativa. La centralità dei suoi brani nelle colonne sonore – da Carlo Vanzina a Paolo Virzì – lascia prevedere un ulteriore utilizzo in produzioni audiovisive che vogliano evocare memoria, mare e sentimenti irrisolti.

L’archivio delle sue registrazioni e dei materiali inediti potrebbe diventare, nei prossimi anni, un patrimonio strategico per etichette, piattaforme streaming e festival dedicati alla canzone d’autore, consolidando ulteriormente lo status di Paoli come riferimento imprescindibile della cultura italiana contemporanea.

FAQ

Quando è morto Gino Paoli e quanti anni aveva?

È morto nella notte, nella sua casa di Genova, all’età di 91 anni, come comunicato ufficialmente dalla famiglia.

Quali sono le canzoni più famose di Gino Paoli?

Tra i brani più celebri figurano Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Senza fine e La gatta, veri classici della canzone italiana.

Che cos’è la scuola genovese di cui Gino Paoli faceva parte?

È il movimento di cantautori nati o cresciuti a Genova, tra cui Gino Paoli, Fabrizio De André e Luigi Tenco, che hanno rivoluzionato la canzone d’autore.

Qual è il legame tra Gino Paoli e il film Sapore di mare?

Il film di Carlo Vanzina richiama nel titolo Sapore di sale. Il brano entra poi in Sapore di mare 2 – Un anno dopo, con un cameo di Paoli.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia della morte di Gino Paoli?

La notizia è stata ricavata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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