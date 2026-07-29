Garante Privacy sanziona Le Iene e Zona Bianca per immagini di Chiara Poggi

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Garante Privacy sanziona due programmi Mediaset per immagini di Chiara Poggi .

sanziona due programmi per immagini di . Il provvedimento segue i reclami dei genitori Rita Preda e Giuseppe Poggi .

e . Disposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini contestate.

La sanzione complessiva a Rti Spa è di 59.606 euro.

Riassunto generato con AI

Garlasco, sanzione per le immagini di Chiara Poggi

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Rti Spa, società del gruppo Mediaset, per le immagini del corpo di Chiara Poggi trasmesse da Le Iene Inside e Zona Bianca durante approfondimenti sul delitto di Garlasco. Il provvedimento, reso noto il 29 luglio 2026, riguarda riprese mandate in onda il 30 marzo e il 9 luglio 2025, nel contesto della rinnovata attenzione televisiva sul caso giudiziario.

L’Autorità è intervenuta dopo i reclami presentati dai genitori della vittima, Giuseppe Poggi e Rita Preda, assistiti dal legale Vinicio Longo. Per il Garante, quelle immagini non erano necessarie per informare il pubblico e hanno leso la dignità della giovane e della sua famiglia.

La decisione impone la rimozione dei contenuti contestati e vieta la loro futura ridiffusione. La misura richiama il principio secondo cui il diritto di cronaca deve essere esercitato senza trasformare dettagli traumatici in elementi di spettacolarizzazione.

Le immagini contestate e il giudizio dell’Autorità

Le due trasmissioni avevano ricostruito la scena del crimine nella villetta di via Pascoli, mostrando immagini dell’interno dell’abitazione, della giovane riversa sulle scale, di chiazze di sangue, di una gamba, di una ferita e di lividi. Il primo reclamo riguardava la puntata speciale Le Iene Inside, intitolata “Delitto di Garlasco, caso riaperto”; il secondo l’edizione di Zona Bianca.

Secondo il presidente del Garante, Pasquale Stanzione, la diffusione dei dettagli del corpo non trova giustificazione “sotto il profilo dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”. L’Autorità ha rilevato che le immagini non aggiungevano elementi nuovi alla narrazione del caso, né aiutavano a comprendere dinamica e protagonisti della vicenda.

Il punto centrale del provvedimento è il bilanciamento tra libertà di informazione, interesse pubblico e riservatezza. Nel caso esaminato, il Garante ha concluso che il sacrificio della dignità personale della vittima non era proporzionato a un effettivo beneficio informativo per gli spettatori.

La decisione si inserisce nel clima mediatico che accompagna da anni l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il Garante osserva che l’attenzione sul caso, riaccesa dalla riapertura dell’inchiesta della Procura di Pavia, con Andrea Sempio indagato, è andata oltre il diritto-dovere di cronaca, degradando verso una “continua e morbosa spettacolarizzazione”.

Divieto di ridiffusione e richiamo alla cronaca

La sanzione complessiva ammonta a 59.606 euro: 51.091 euro per la puntata di Le Iene Inside e 8.515 euro per Zona Bianca. Oltre all’importo, il provvedimento stabilisce che le immagini siano rimosse e non possano essere nuovamente diffuse.

Il caso rafforza un criterio operativo per l’informazione giudiziaria: anche quando una vicenda conserva un forte interesse pubblico, la pubblicazione di immagini violente deve dimostrarne l’indispensabilità. Per il Garante, qui si trattava di un “dettaglio di violenza ingiustificato”, privo di utilità narrativa.

Il richiamo riguarda vittime, familiari, indagati e tutte le persone coinvolte nei procedimenti, soggetti la cui dignità resta un limite preciso nell’esercizio della cronaca.

FAQ

Quali programmi sono stati sanzionati?

Sì, il provvedimento riguarda Le Iene Inside e Zona Bianca, trasmissioni che avevano mostrato immagini della scena del delitto di Garlasco.

Quanto ammonta la sanzione a Rti Spa?

Sì, la sanzione complessiva a Rti Spa è di 59.606 euro: 51.091 euro per Le Iene Inside e 8.515 euro per Zona Bianca.

Perché il Garante ha vietato le immagini?

Sì, il Garante ha ritenuto le riprese lesive della dignità di Chiara Poggi e della famiglia, non essenziali per l’informazione pubblica.

Chi ha presentato il reclamo al Garante?

Sì, il reclamo è stato presentato dai genitori Giuseppe Poggi e Rita Preda, tramite il loro legale Vinicio Longo.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Leggo.