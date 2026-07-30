Dreame presenta quattro dispositivi per asciugatura e styling dei capelli

30 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Dreame annuncia quattro dispositivi per asciugatura e styling dei capelli.

La serie Pocket comprende Pocket Pro 2 e Pocket Neo 2.

AirStyle Pro 2 propone sette accessori magnetici intercambiabili.

Annunciata anche Chrona 3D, maschera per fototerapia skincare.

Riassunto generato con AI

Dreame amplia la propria offerta nella cura della persona con quattro nuovi dispositivi dedicati allo styling dei capelli: gli asciugacapelli Pocket Pro 2 e Pocket Neo 2, lo styler AirStyle Pro 2 e il dispositivo automatico per ricci Air-Auto. L’azienda ha inoltre comunicato il recente annuncio di Chrona 3D, una maschera per la fototerapia della pelle.

I prodotti per capelli presentati puntano su motori ad alta velocità, regolazione della temperatura e accessori intercambiabili. Nel comunicato non sono indicati prezzi, data di disponibilità commerciale o canali di vendita dei nuovi dispositivi.

La nuova serie Pocket

Pocket Pro 2 e Pocket Neo 2 appartengono alla Pocket Series, la linea compatta di Dreame. I due modelli adottano un design pieghevole in tre configurazioni, denominate “N”, “1” e “7”. Secondo le specifiche diffuse, il corpo ripiegato misura 50 millimetri e il peso dichiarato è di 300 grammi.

La serie utilizza un motore da 110.000 giri al minuto, con un flusso d’aria dichiarato fino a 70 metri al secondo. Dreame indica un tempo di asciugatura di 40 secondi sui capelli corti. Il sistema NTC controlla la temperatura 300 volte al secondo e mira a mantenerla a 57 °C.

Tra le funzioni comuni figurano cinque modalità del flusso d’aria — fredda, tiepida, calda, alternanza caldo-freddo e aria fredda istantanea — e l’emissione dichiarata di 300 milioni di ioni negativi per centimetro cubo. Il livello sonoro indicato dall’azienda è pari o inferiore a 60 dB.

Pocket Pro 2 viene fornito con cinque accessori magnetici. Fra questi ci sono due coni arriccianti automatici, progettati per avvolgere i capelli in direzioni opposte senza richiedere la sostituzione manuale dell’accessorio. Il modello include inoltre una custodia da viaggio e una finitura denominata Titanium Gold.

La versione Pocket Neo 2 riduce la dotazione a tre accessori magnetici: i due coni arriccianti automatici e una bocchetta anti-crespo. La differenza principale tra i due modelli riguarda dunque la quantità di strumenti inclusi per realizzare stili diversi.

Air-Auto e AirStyle Pro 2

Air-Auto è destinato alla creazione di ricci mediante un flusso d’aria che, secondo Dreame, attira, avvolge e modella automaticamente le ciocche, con aria fredda per fissare il risultato. Un motore reversibile permette di scegliere la direzione interna o esterna del riccio tramite pulsante.

Per questo dispositivo, l’azienda dichiara un sistema NTC che monitora il calore 500 volte al secondo, tecnologia di riscaldamento MCH e un’emissione di 500 milioni di ioni negativi. Le impostazioni di temperatura sono selezionabili attraverso un display LED integrato.

AirStyle Pro 2, invece, combina asciugatura, lisciatura, volume e arricciatura attraverso sette accessori magnetici. Il motore brushless raggiunge 110.000 giri al minuto, mentre il controllo NTC monitora il calore 1.000 volte al secondo. Il dispositivo include anche una funzione Slide-to-Cold-Shot, un cavo anti-groviglio a 360 gradi e un’impugnatura ergonomica.

La maschera Chrona 3D

Nell’annuncio rientra anche Dreame Chrona 3D, maschera per fototerapia con cinque modalità: Rejuvenate, Calm, Balance, Brighten e Restore. Le modalità utilizzano luce rossa a 630 nm, infrarossa a 850 nm, blu a 465 nm, verde a 530 nm e gialla a 590 nm, singolarmente o in sequenza.

La maschera integra 70 LED con tecnologia Quad-Chip, equivalenti secondo l’azienda a 280 chip LED indipendenti. Il progetto prevede una camera luminosa tridimensionale che mantiene i LED a circa un centimetro dal viso. Dreame dichiara una densità energetica compresa fra 35 e 45 mW/cm².

L’espansione del catalogo porta quindi il marchio, già attivo negli elettrodomestici smart, anche verso strumenti per capelli e skincare. Restano da definire, nelle informazioni diffuse, tempistiche e condizioni di lancio sul mercato.

FAQ

Quali prodotti per capelli ha annunciato Dreame?

Sì. Dreame ha annunciato Pocket Pro 2, Pocket Neo 2, AirStyle Pro 2 e Air-Auto, dedicati rispettivamente ad asciugatura, styling e creazione automatizzata di ricci.

Quanto pesa la serie Dreame Pocket?

Sì. Il corpo della Pocket Series pesa 300 grammi e, una volta ripiegato, raggiunge una dimensione dichiarata di 50 millimetri.

Quanti accessori include Pocket Pro 2?

Sì. Pocket Pro 2 include cinque accessori magnetici professionali, fra cui due coni arriccianti automatici progettati per creare ricci in direzioni opposte.

Come funziona la temperatura di AirStyle Pro 2?

Sì. AirStyle Pro 2 usa un controllo NTC che monitora il calore 1.000 volte al secondo per mantenere stabile la temperatura del flusso d’aria.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Sì. Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.