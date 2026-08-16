16 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Microsoft prepara la super app Copilot con Word, Excel e Outlook integrati

La notizia in sintesi

Microsoft prepara una super app che unifica le esperienze di Copilot .

prepara una super app che unifica le esperienze di . Chat, agenti AI e strumenti Microsoft 365 saranno nello stesso ambiente.

saranno nello stesso ambiente. Account personali, aziendali e scolastici resteranno separati e protetti.

Il debutto è atteso nel trimestre luglio-settembre 2026.

( Riassunto generato con AI)

Copilot verso un’unica interfaccia Microsoft

Microsoft sta preparando una nuova super app di Copilot per riunire in un solo ambiente chat, intelligenza artificiale, applicazioni di produttività e strumenti professionali. Il progetto, illustrato da Manuel De Pandis, dovrebbe arrivare nel trimestre luglio-settembre 2026 e riguarda utenti privati, scuole e aziende. L’obiettivo è superare la frammentazione attuale tra le diverse versioni di Copilot e rendere più immediato l’accesso ai servizi dell’ecosistema Microsoft.

La piattaforma non sarebbe una semplice raccolta di scorciatoie: nelle intenzioni dell’azienda, Copilot diventerebbe l’interfaccia da cui avviare attività, consultare informazioni e usare applicazioni oggi separate. Il cambiamento punta a semplificare una scelta che finora ricadeva sull’utente: individuare ogni volta quale ambiente AI usare e quali strumenti fossero disponibili. La nuova app dovrebbe invece concentrare le funzioni conversazionali, la generazione di immagini, gli agenti AI e le capacità dedicate al lavoro.

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Il motivo strategico è collegare l’AI al contesto operativo dell’utente, senza limitarla alla risposta a una domanda. Microsoft punta così a trasformare Copilot in un punto di accesso più esteso ai propri servizi, sfruttando la presenza già consolidata di Windows, Microsoft 365 e delle soluzioni aziendali.

Word, Excel e Outlook nel nuovo flusso

Il fulcro della nuova esperienza sarà l’integrazione più diretta con Word, Excel e Outlook. L’intelligenza artificiale potrà affiancare le normali richieste in chat con strumenti di produttività, inclusi collegamenti a email, calendario e archiviazione cloud. In questo modello, Copilot non dovrebbe soltanto generare un testo, ma utilizzare le informazioni disponibili nell’account per comprendere meglio una richiesta e gestire attività formate da più passaggi.

La distinzione descritta dalla fonte è quella tra un chatbot che risponde e un agente che esegue. Il primo restituisce un contenuto dopo una domanda; il secondo può accedere, se autorizzato, a strumenti e contesto per portare avanti una sequenza di operazioni. È questo il passaggio che rende la prospettiva della super app rilevante per l’uso quotidiano: documenti, messaggi, appuntamenti e materiali archiviati potrebbero essere raggiunti a partire da una stessa interfaccia.

In ambito professionale, l’estensione prevista coinvolge anche piattaforme CRM ed ERP, impiegate per clienti, vendite, risorse e processi interni. Il valore potenziale per le organizzazioni non dipenderebbe quindi soltanto dalla qualità delle risposte dell’AI, ma dalla possibilità di delegarle flussi di lavoro più articolati. La strategia segnala che Microsoft non vuole posizionare Copilot come un chatbot alternativo a ChatGPT, Gemini o Claude, ma come un accesso operativo al proprio ecosistema.

Separazione dei dati come nodo decisivo

La convergenza in una sola app apre inevitabilmente il tema della gestione degli account. Secondo quanto anticipato, nella nuova esperienza potranno convivere anche contemporaneamente profili personali, aziendali e scolastici, senza che le rispettive informazioni vengano mescolate. Continueranno ad applicarsi i sistemi di sicurezza e conformità definiti dalle organizzazioni.

Questo elemento è centrale soprattutto nelle aziende, dove Copilot può accedere a dati più sensibili di quelli presenti in un account privato. La semplificazione dell’interfaccia accresce quindi l’importanza delle regole che definiscono quali informazioni l’AI possa usare e in quale contesto. Se l’integrazione manterrà separazione e protezioni efficaci, Copilot potrà evolvere da assistente a modalità principale di utilizzo del software Microsoft.

FAQ

Quando è attesa la super app Copilot?

Sì, il lancio della nuova applicazione è previsto nel trimestre compreso tra luglio e settembre 2026.

Quali applicazioni entreranno in Copilot?

Sì, la nuova esperienza integrerà strumenti come Word, Excel e Outlook, oltre a chat e agenti AI.

Copilot potrà usare email e calendario?

Sì, la super app dovrebbe collegare email, calendario e archiviazione cloud per comprendere meglio le richieste dell’utente.

I dati personali e aziendali saranno mescolati?

No, le informazioni personali, scolastiche e professionali resteranno separate, con i sistemi di sicurezza e conformità previsti dalle organizzazioni.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui MisterGadget.Tech.