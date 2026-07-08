8 Luglio 2026

Home / INTERNET / Apple sigla con Broadcom un maxi accordo per produrre chip negli Stati Uniti

La notizia in sintesi

Apple firma un accordo pluriennale da oltre 30 miliardi con Broadcom .

firma un accordo pluriennale da oltre 30 miliardi con . Prevista la produzione di oltre 15 miliardi di chip negli Stati Uniti.

Il polo chiave sarà Fort Collins , in Colorado , con investimento Broadcom da 1,5 miliardi.

, in , con investimento Broadcom da 1,5 miliardi. L’intesa rafforza la strategia USA di filiera interna e resilienza produttiva.

(Riassunto generato con AI)

Apple rafforza la filiera chip negli Stati Uniti

Apple ha annunciato nelle ultime ore un nuovo accordo pluriennale con Broadcom da oltre 30 miliardi di dollari per progettazione e produzione di chip e tecnologie di connettività wireless destinati ai futuri prodotti del gruppo. L’intesa, estesa fino al 2031, riguarda componenti che saranno realizzati nelle fabbriche statunitensi, con epicentro a Fort Collins, in Colorado.

L’obiettivo dichiarato è produrre oltre 15 miliardi di chip negli Stati Uniti, rafforzando la catena di approvvigionamento domestica e sostenendo nuova occupazione manifatturiera. L’operazione si inserisce nell’American Manufacturing Program promosso da Apple, che punta a consolidare forniture strategiche sul suolo americano. Nel comunicato, l’azienda collega esplicitamente il progetto al sostegno ricevuto dall’amministrazione Trump, mentre il CEO Tim Cook ha definito l’intesa un’accelerazione dell’impegno verso produzione e innovazione americane.

Dettagli dell’intesa e lettura industriale

Secondo le informazioni diffuse dalle due società, l’accordo amplia una collaborazione già esistente e aggiunge nuovi ambiti alla fornitura. Nel sito di Fort Collins, Broadcom investirà 1,5 miliardi di dollari per espandere e modernizzare la fabbrica, che produrrà tecnologie di connettività wireless e componenti in radiofrequenza, inclusi i filtri FBAR. Questi elementi sono centrali per la qualità del segnale nelle comunicazioni cellulari e Wi‑Fi.

Le fonti indicano inoltre che l’intesa comprende chip personalizzati, inclusi ASIC, destinati a future generazioni di dispositivi Apple. Il presidente e CEO di Broadcom, Hock Tan, ha sottolineato il ruolo del sito del Colorado nel raggiungimento dei volumi richiesti. Sul piano strategico, la mossa va oltre il semplice acquisto di componenti: consolida una filiera nazionale in un settore sensibile, riduce l’esposizione a tensioni commerciali e aumenta la prevedibilità delle forniture. Per Broadcom, l’accordo garantisce un flusso pluriennale di domanda; per Apple, rafforza la resilienza operativa anche se la produzione interna statunitense non è considerata la soluzione più economica rispetto ad altre aree manifatturiere.

Impatto e possibili sviluppi

L’intesa rappresenta, secondo le fonti, il più grande impegno assunto da Apple all’interno del proprio programma manifatturiero americano. La conseguenza più immediata è il consolidamento di Fort Collins come hub industriale per componenti chiave dei futuri dispositivi del gruppo.

Resta però evidente un doppio binario: mentre amplia la produzione di chip negli Stati Uniti con Broadcom, Apple avrebbe anche avviato test su DRAM di CXMT per dispositivi destinati al mercato cinese. È un segnale che la strategia del gruppo punta contemporaneamente a diversificare i fornitori e a regionalizzare la supply chain in base ai mercati finali.

FAQ

Quanto vale l’accordo tra Apple e Broadcom?

Sì, vale oltre 30 miliardi di dollari e copre chip personalizzati e tecnologie di connettività wireless per futuri prodotti Apple.

Fino a quando durerà la partnership?

Sì, la partnership è pluriennale e, secondo le fonti, è stata estesa fino al 2031.

Dove saranno prodotti i nuovi chip?

Sì, i chip saranno prodotti negli Stati Uniti, con un ruolo centrale per lo stabilimento Broadcom di Fort Collins, in Colorado.

Quanti chip prevede l’accordo?

Sì, l’obiettivo indicato è superare i 15 miliardi di chip progettati e prodotti da Broadcom nelle fabbriche statunitensi.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Crypto Briefing e punto-informatico.it.