 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Changan prepara la produzione in Europa, Ue valuta il contenuto locale

Changan prepara la produzione in Europa, Ue valuta il contenuto locale

15 Ottobre 2026

15 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Changan prepara la produzione in Europa, Ue valuta il contenuto locale

La notizia in sintesi

  • I costruttori cinesi preparano produzioni europee mentre Bruxelles definisce le regole sul contenuto locale.
  • Secondo Reuters, Changan punta al primo veicolo prodotto in Europa entro la prima metà del 2027.
  • L’assemblaggio europeo non garantisce una filiera locale: componenti e competenze potrebbero continuare ad arrivare dalla Cina.
  • Per Mobility Global, dazi e politica industriale devono accompagnare una riorganizzazione competitiva dei produttori europei.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Auto Ventola Radiatore Per Changan Per UNI-T 2020-2026

Per UNI-T 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026; Condensatore della ventola di raffreddamento del radiatore. · Ventola di raffreddamento del radiatore – La ventola mostra solo un modesto aumento di temperatura durante il funzionamento ad alta velocità per periodi prolungati, quindi la sua uscita del flusso d’aria rimane costante senza cali graduali: un vantaggio chiave per i conducenti che percorrono spesso lunghi chilometri in autostrada. · Ventola di raffreddamento del motore – Il motore è progettato per un assorbimento di corrente minimo, quindi non aggiunge un carico significativo all’impianto elettrico del veicolo, lasciando ampia riserva per altri componenti come l’illuminazione e l’infotainment senza sovraccaricare l’alternatore.

Prezzo su Amazon276,40 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Auto cinesi in Europa, la produzione anticipa le regole sul contenuto locale

L’Unione europea prepara nuove regole per difendere la propria industria automobilistica, mentre i costruttori cinesi accelerano i progetti produttivi nel continente per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Secondo Reuters, Changan, Xpeng, Chery e GAC stanno organizzando impianti e forniture in vista di possibili requisiti sul contenuto locale. Changan punta a realizzare il primo veicolo in Europa entro la prima metà del 2027, mentre Bruxelles deve ancora definire il progetto Made in Europe, inserito nell’Industrial Accelerator Act.

La questione non riguarda soltanto dove assemblare le vetture, ma quanto valore industriale rimarrà effettivamente sul territorio europeo attraverso componenti, batterie e competenze tecnologiche.

Assemblaggio e filiera: perché produrre in Europa non basta

Secondo Reuters, Changan prevede una capacità produttiva europea di 180.000 auto annue entro il 2028 e 350.000 entro il 2030. Questi progetti potrebbero sostenere occupazione e impianti sottoutilizzati, senza però garantire un’autonomia della filiera. Il rapporto New Order: China, the West, and the Battle for Automotive Advantage, pubblicato da Mobility Global nell’ottobre 2026, segnala infatti che i primi insediamenti potrebbero dipendere da componenti, kit di assemblaggio e competenze provenienti dalla Cina.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La localizzazione consentirebbe così di ridurre l’esposizione ai dazi, mantenendo parte della dipendenza industriale dal Paese d’origine. I dazi aggiuntivi europei sulle elettriche a batteria cinesi, in vigore dall’ottobre 2024, hanno già spinto alcuni produttori verso le ibride plug-in, soggette al dazio ordinario del 10%.

Per Bruxelles, definire il contenuto locale significa quindi distinguere la presenza degli stabilimenti dall’effettivo radicamento produttivo: restano da chiarire anche le posizioni di Regno Unito, Turchia e Marocco, collegati alle filiere dell’Unione. Secondo Mobility Global, il vantaggio cinese deriva anche dall’integrazione produttiva, dalla rete dei fornitori, dalle batterie e da cicli di sviluppo più rapidi: fattori che le sole barriere commerciali non eliminano e che richiedono una risposta industriale.

La competitività europea si misura oltre i dazi

La conseguenza è che proteggere il mercato non equivale a rafforzare i produttori europei. Mobility Global indica piattaforme più razionali, componenti condivisi e maggiore integrazione tra hardware e software tra gli interventi necessari per recuperare competitività. Il rapporto delinea anche uno scenario di recupero dei costruttori occidentali entro il 2030, subordinato a riorganizzazione aziendale e politiche coerenti.

Non è una previsione certa: la capacità di trasformare il tempo offerto dalle protezioni commerciali in efficienza produttiva sarà decisiva.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaI migliori purificatori d’aria di agosto 2026Clima e ariaLe migliori stufe a pellet di agosto 2026AudioLe migliori soundbar di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Huawei Connect Firenze: SCALE per i partner, reti e storage per l’IA
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 15 ott
#2
MOTORI
OMODA 7 SHS-H debutterà al Summit Chery con una batteria da 5 kWh
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 ott
#3
INTERNET
SNP apre una sede a Milano: Fabio Tessera alla guida in Italia
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 ott
#4
PRODOTTI
LG e Apple sviluppano sette accessori per la casa connessa
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 ott
#5
MOBILE
HONOR Italia ottiene quattro premi agli NC Digital Awards
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.