15 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Changan prepara la produzione in Europa, Ue valuta il contenuto locale

La notizia in sintesi I costruttori cinesi preparano produzioni europee mentre Bruxelles definisce le regole sul contenuto locale.

Secondo Reuters, Changan punta al primo veicolo prodotto in Europa entro la prima metà del 2027.

L’assemblaggio europeo non garantisce una filiera locale: componenti e competenze potrebbero continuare ad arrivare dalla Cina.

Per Mobility Global, dazi e politica industriale devono accompagnare una riorganizzazione competitiva dei produttori europei.

Auto cinesi in Europa, la produzione anticipa le regole sul contenuto locale

L’Unione europea prepara nuove regole per difendere la propria industria automobilistica, mentre i costruttori cinesi accelerano i progetti produttivi nel continente per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Secondo Reuters, Changan, Xpeng, Chery e GAC stanno organizzando impianti e forniture in vista di possibili requisiti sul contenuto locale. Changan punta a realizzare il primo veicolo in Europa entro la prima metà del 2027, mentre Bruxelles deve ancora definire il progetto Made in Europe, inserito nell’Industrial Accelerator Act.

La questione non riguarda soltanto dove assemblare le vetture, ma quanto valore industriale rimarrà effettivamente sul territorio europeo attraverso componenti, batterie e competenze tecnologiche.

Assemblaggio e filiera: perché produrre in Europa non basta

Secondo Reuters, Changan prevede una capacità produttiva europea di 180.000 auto annue entro il 2028 e 350.000 entro il 2030. Questi progetti potrebbero sostenere occupazione e impianti sottoutilizzati, senza però garantire un’autonomia della filiera. Il rapporto New Order: China, the West, and the Battle for Automotive Advantage, pubblicato da Mobility Global nell’ottobre 2026, segnala infatti che i primi insediamenti potrebbero dipendere da componenti, kit di assemblaggio e competenze provenienti dalla Cina.

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La localizzazione consentirebbe così di ridurre l’esposizione ai dazi, mantenendo parte della dipendenza industriale dal Paese d’origine. I dazi aggiuntivi europei sulle elettriche a batteria cinesi, in vigore dall’ottobre 2024, hanno già spinto alcuni produttori verso le ibride plug-in, soggette al dazio ordinario del 10%.

Per Bruxelles, definire il contenuto locale significa quindi distinguere la presenza degli stabilimenti dall’effettivo radicamento produttivo: restano da chiarire anche le posizioni di Regno Unito, Turchia e Marocco, collegati alle filiere dell’Unione. Secondo Mobility Global, il vantaggio cinese deriva anche dall’integrazione produttiva, dalla rete dei fornitori, dalle batterie e da cicli di sviluppo più rapidi: fattori che le sole barriere commerciali non eliminano e che richiedono una risposta industriale.

La competitività europea si misura oltre i dazi

La conseguenza è che proteggere il mercato non equivale a rafforzare i produttori europei. Mobility Global indica piattaforme più razionali, componenti condivisi e maggiore integrazione tra hardware e software tra gli interventi necessari per recuperare competitività. Il rapporto delinea anche uno scenario di recupero dei costruttori occidentali entro il 2030, subordinato a riorganizzazione aziendale e politiche coerenti.

Non è una previsione certa: la capacità di trasformare il tempo offerto dalle protezioni commerciali in efficienza produttiva sarà decisiva.