2 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/Chery coinvolge gli utenti nello sviluppo del SUV Tiggo X7

La notizia in sintesi Chery ha presentato Tiggo X7 il 22 ottobre a Wuhu, durante il proprio International User Summit 2026.

Il SUV inaugura la serie Tiggo X ed è destinato agli spostamenti quotidiani e alle uscite delle famiglie.

Il costruttore dichiara airbag multipli, stabilizzazione in caso di scoppio di uno pneumatico e assistenza di livello 2.

Le osservazioni degli utenti contribuiranno allo sviluppo di Tiggo X7 e dei successivi modelli della serie.

Chery ha mostrato in anteprima Tiggo X7, il SUV che apre la nuova serie Tiggo X, coinvolgendo utenti di diversi Paesi nel suo sviluppo. La presentazione si è svolta il 22 ottobre 2026 a Wuhu, in Cina, durante il Chery International User Summit 2026. Al centro dell’incontro, le esigenze delle famiglie: dalle abitudini negli spostamenti quotidiani alle necessità dei viaggi nel fine settimana. Secondo il costruttore, le indicazioni raccolte serviranno a perfezionare sia questo modello sia quelli che seguiranno.

L’appuntamento si è tenuto sul prato del campeggio di Longshan Road, nell’ambito della sessione «Co-Creation. For Family». I rappresentanti della community hanno potuto osservare la vettura e confrontarsi con il marchio sui possibili impieghi, mettendo in relazione le caratteristiche del SUV con le proprie esperienze di mobilità.

Un SUV per la città e le uscite del fine settimana

Per descrivere il posizionamento di Tiggo X7, Chery utilizza la definizione «Family Comfort Exploration SUV» e la formula «Explore Together, Enjoy Anywhere». L’intenzione dichiarata è rivolgersi alle famiglie che affiancano all’uso urbano dell’auto le escursioni fuori dai percorsi abituali, estendendo a questi impieghi la filosofia del marchio «For Family».

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La carrozzeria viene descritta dal costruttore attraverso forme squadrate e richiami al fuoristrada. All’interno, la plancia avvolge gli occupanti e mantiene comandi fisici riconoscibili al tatto. Materiali e illuminazione sono organizzati su diversi livelli: elementi sui quali gli utenti hanno potuto costruire le proprie valutazioni durante l’anteprima.

Tra le dotazioni annunciate figura un sistema di modalità di guida denominato «3-6-1», destinato, secondo Chery, a gestire situazioni stradali differenti, comprese quelle più impegnative. Sul fronte della sicurezza, il marchio indica la presenza di più airbag, di un dispositivo di stabilizzazione che interviene se uno pneumatico scoppia ad alta velocità e di funzioni di guida assistita di livello 2.

Le esigenze degli utenti al centro del confronto

Il programma dell’incontro era articolato in tre temi, Dream Life, Dream Car e Dream Share. La discussione è cominciata dalle abitudini personali e dalle aspirazioni dei partecipanti, per passare poi alle caratteristiche desiderate nell’auto di famiglia. La parte finale ha riguardato le aspettative sulla mobilità e sugli stili di vita futuri.

Il confronto si è svolto all’aperto, attorno a un fuoco, con una modalità informale anziché attraverso la sola illustrazione del prodotto. La presenza di persone provenienti da mercati diversi e con nuclei familiari differenti ha permesso di raccogliere esigenze d’uso non omogenee, riferite tanto alla vita di tutti i giorni quanto ai viaggi.

Le osservazioni hanno toccato anche il design. I partecipanti hanno valutato positivamente le proporzioni della calandra, ritenuta riconoscibile senza essere eccessiva nelle dimensioni. Il posteriore e i cerchi sono stati considerati coerenti con l’aspetto fuoristradistico della vettura. Si tratta di impressioni espresse durante l’incontro, legate all’osservazione del modello e agli scenari di utilizzo discussi.

Alcuni utenti hanno indicato nelle famiglie con figli che praticano sport e nelle coppie impegnate nel lavoro due possibili gruppi di clienti. Sempre secondo alcuni partecipanti, l’arrivo di Tiggo X7 potrebbe incidere sulla percezione di Chery, oltre ad aggiungere una proposta alla sua gamma.

Dall’anteprima allo sviluppo della serie Tiggo X

Il seguito annunciato riguarda l’impiego dei suggerimenti nella messa a punto del prodotto. Chery afferma che le esperienze raccolte a Wuhu contribuiranno agli interventi su Tiggo X7 e allo sviluppo delle vetture successive della stessa famiglia.

L’iniziativa rientra nel tema «Together. For Family» scelto per il summit. Il costruttore dichiara di voler proseguire il confronto con i rappresentanti della community nei diversi mercati, usando le necessità emerse come indicazioni per il lavoro sui modelli.