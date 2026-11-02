2 Novembre 2026

/ Home/SPETTACOLI & CINEMA/Kabir Bedi presenta a Firenze l’anteprima italiana di USA vs Raj

La notizia in sintesi Kabir Bedi sarà ospite del River to River, a Firenze dal 3 all’8 dicembre 2026.

Il 5 dicembre presenterà l’anteprima italiana di USA vs Raj, diretto da Ravi K. Chandran.

Il festival celebrerà gli ottant’anni dell’attore e il cinquantesimo anniversario di Sandokan, con la proiezione dei sei episodi.

Gli appuntamenti si terranno al Cinema La Compagnia; l’abbonamento completo costa 45 euro.

Kabir Bedi torna a Firenze per presentare l’anteprima italiana di USA vs Raj e incontrare il pubblico del River to River Florence Indian Film Festival. L’attore sarà al Cinema La Compagnia sabato 5 dicembre 2026, in una giornata che unirà il nuovo film alle celebrazioni per i suoi ottant’anni e per il mezzo secolo di Sandokan.

La manifestazione, diretta da Selvaggia Velo, si svolgerà dal 3 all’8 dicembre nella sala di via Cavour 50/r. Bedi è il primo ospite d’onore annunciato per la ventiseiesima edizione del festival dedicato al cinema e alla cultura del subcontinente indiano. La sua precedente partecipazione risale a dieci anni fa, quando ricevette le Chiavi della Città di Firenze.

Il processo al centro di USA vs Raj

L’appuntamento con USA vs Raj è fissato per il 5 dicembre alle 20.30. Diretto da Ravi K. Chandran, il legal thriller prende spunto da una vicenda reale: il procedimento penale negli Stati Uniti contro il chirurgo Rajendra Bothra, accusato di avere gestito un traffico illegale di oppioidi. È questa accusa a costituire il centro della storia raccontata sullo schermo.

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Accanto a Bedi recitano Shabana Azmi, Mena Massoud, interprete di Aladdin, e il premio Oscar Fisher Stevens, presente anche nella serie Succession. L’anteprima porterà quindi al festival un film giudiziario con un cast che comprende attori del cinema indiano e di produzioni occidentali.

Per Bedi, la presentazione del nuovo lavoro si inserisce in un omaggio che ripercorre una carriera di oltre sessanta film. Il programma fiorentino accosta così un’interpretazione recente al ruolo televisivo che ha costruito una parte rilevante del suo rapporto con gli spettatori italiani.

Sandokan torna in sala cinquant’anni dopo

La serata del 5 dicembre comincerà alle 19 con il primo episodio di Sandokan, lo sceneggiato del 1976 diretto da Sergio Sollima. Bedi sarà presente in sala. La proiezione aprirà il percorso dedicato al cinquantesimo anniversario della serie, che il festival riproporrà integralmente durante le giornate successive.

Il secondo episodio sarà proiettato domenica 6 dicembre alle 15. Lunedì 7 dicembre, dalle 16.30, sarà la volta del terzo e del quarto; martedì 8 dicembre, alle 17.30, arriveranno il quinto e il sesto. L’omaggio non si esaurirà dunque nell’incontro con l’attore, ma accompagnerà il pubblico fino alla giornata conclusiva della manifestazione.

Il confronto tra Sandokan e USA vs Raj permette di seguire due momenti distanti del percorso di Bedi. Alla serie di Sollima si affiancano, nella sua filmografia, produzioni come Octopussy – Operazione piovra, della saga di James Bond, e partecipazioni televisive come Beautiful: esperienze che saranno al centro anche del dialogo con gli spettatori.

La direttrice del festival Selvaggia Velo lega la scelta dell’omaggio alla nuova uscita cinematografica dell’attore:

“Festeggiare gli ottant’anni di Kabir Bedi proiettando l’anteprima italiana del film ‘USA vs Raj’ è un immenso privilegio per la nostra 26ª edizione”

Velo aggiunge:

“Kabir è il primo dei grandi ospiti d’onore che abbiamo il piacere di svelare per quest’anno. Non è solo una leggenda del cinema, ma un vero e proprio ponte culturale tra l’India e l’Italia. La sua presenza, oggi come ieri, incarna perfettamente lo spirito del River to River: unire mondi attraverso la forza delle storie e delle immagini”

Al termine delle proiezioni è previsto un incontro sul palco, con domande del pubblico. Bedi ripercorrerà le tappe della propria carriera attraverso ricordi dei set e aneddoti personali. Il confronto offrirà agli spettatori la possibilità di affiancare alla visione del nuovo film il racconto del suo protagonista.

Biglietti e abbonamenti

Per assistere al festival, il biglietto serale intero costa 7 euro. Il ridotto è di 6 euro per soci Coop e Arci, clienti Amblè e possessori del biglietto del Museo Salvatore Ferragamo; per gli studenti scende a 5 euro. Il giornaliero costa 12 euro, mentre l’abbonamento completo è proposto a 45 euro.

Per il pomeriggio, l’ingresso singolo costa 5 euro. Il programma pomeridiano completo costa 8 euro il venerdì, la domenica e il lunedì; il sabato e il martedì costa 9 euro e comprende anche Corti ed Ecovisioni in Saletta.

Il River to River fa parte della rassegna 50 Giorni di Cinema a Firenze e si svolge con il patrocinio dell’Ambasciata dell’India, sotto l’egida di Fondazione Sistema Toscana. Nell’edizione di dicembre, l’omaggio a Bedi metterà insieme la riscoperta dello sceneggiato e la presentazione di un nuovo film, con un calendario che consentirà di rivedere tutti gli episodi di Sandokan sul grande schermo.